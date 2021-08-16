Toyota и Nissan готовы во всеоружии встречать кибератаки
Фото: Nissan
Компании проверят свое автомобильное программное обеспечение на наличие недостатков безопасности и поделятся такой информацией, чтобы предотвратить возможные кибератаки, которые могут привести к угонам и краже данных.
Помимо непосредственно автопроизводителей Toyota и Nissan к группе присоединятся такие информационно-технологические гиганты, как Microsoft Japan, Trend Micro, NTT Communications и Sompo Japan Insurance, а также компании, занимающиеся выпуском автозапчастей и комплектующих, в частности, Denso и Panasonic.
В «подключаемом» автомобиле многие узлы и агрегаты, включая двигатель и тормоза, управляются электронным способом. Данные об их рабочем состоянии рассылаются через Интернет. Если в программном обеспечении есть «дыра», она может быть перехвачена «киберами», а сам автомобиль захвачен внешним оператором.
Ежемесячно по всему миру обнаруживаются тысячи уязвимостей программного обеспечения. В рамках партнерства недостатки автомобильного программного обеспечения будут извлекаться и обновляться раз в неделю. Производители машин должны убедиться, что используемое ими программное обеспечение не входит в число тех, где есть бреши в безопасности. Участникам также будут представлены примеры методов взлома, которыми пользуются злоумышленники.
Создаваемый альянс должен снизить финансовую нагрузку на мелких и средних производителей деталей, которым не хватает специалистов по безопасности программного обеспечения. Кроме того, это поможет повысить в целом надежность японских автомобилей.
Уже объявлено, что модели автомобилей, которые поступят в продажу в Японии после июля 2022 года с возможностью беспроводного обновления программного обеспечения, не будут одобрены к продаже или использованию на дорогах, если они не соответствуют новым принципам электронной безопасности.
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