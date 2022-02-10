Toyota и Suzuki выпустят доступный кроссовер для небогатых стран
Фото: autocarindia.com
По предварительной информации, габаритная длина новинки составит около 4 275 мм, ширина – 1 880 мм, высота – 1 640 мм, а колесная база – 2 700 мм. Базовый вариант с передним приводом сможет развивать 138 л.с. и получит батарею емкостью 48 кВт-ч. Суммарная отдача пары моторов полноприводной версии составит 170 л.с., а емкость аккумуляторов вырастет до 59 кВт-ч. С ними кроссовер сможет проезжать до 500 километров на одной зарядке.
Разработка кроссовера уже стартовала. Ожидается, что серийное производство начнется в 2025 году. Стоить электрокар будет от 1,3 до 1,5 млн индийских рупий, что примерно соответствует той же сумме в российских рублях в пересчете по текущему курсу.
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