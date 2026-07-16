Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

16 июля 2026, 09:02

Редкий 9-летний Toyota Land Cruiser сняли с хранения и продают за 10 млн рублей

Редкий 9-летний Toyota Land Cruiser сняли с хранения и продают за 10 млн рублей

В Хабаровске начались торги за почти новый Toyota Land Cruiser 2017 года

Редкий 9-летний Toyota Land Cruiser сняли с хранения и продают за 10 млн рублей

В Хабаровске выставлен на продажу Toyota Land Cruiser 200 2017 года с уникальным набором опций. Максимальная комплектация Executive White, оригинальные документы и полный комплект шин, но самое главное - минимальный пробег. Такие предложения появляются на рынке нечасто. Что скрывается за этим объявлением и почему оно привлекло внимание специалистов - разбираемся подробно.

В Хабаровске выставлен на продажу Toyota Land Cruiser 200 2017 года с уникальным набором опций. Максимальная комплектация Executive White, оригинальные документы и полный комплект шин, но самое главное - минимальный пробег. Такие предложения появляются на рынке нечасто. Что скрывается за этим объявлением и почему оно привлекло внимание специалистов - разбираемся подробно.

На рынке подержанных автомобилей Хабаровска появился интересный экземпляр - Toyota Land Cruiser 200 2017 года выпуска в комплектации Executive White. По данным 110km.ru, автомобиль находится в отличном состоянии и выделяется не только максимальным оснащением, но и сравнительно небольшим для своего возраста пробегом, что сегодня становится все более редким явлением. За последние 9 лет внедорожник прошел всего чуть больше 50 тысяч километров.

В комплектацию входят люк, премиальная акустика JBL, подогрев руля, а также подогрев и вентиляция всех сидений. Владелец позаботился о дополнительных аксессуарах: установлен видеорегистратор, коврики Koonka, кожаная отделка багажника и блокиратор КПП Dragon. Отдельно отмечается своевременное обслуживание - замена масел и фильтров каждые 5000 километров, что может говорить о бережном отношении к автомобилю.

Особое внимание заслуживает комплект шин: вместе с машиной покупатель получает зимние шины на оригинальных дисках R20 и летние на дисках Mak R20. Для дополнительной безопасности установлена сигнализация Pandora с GPS-модулем. Пробег заявлен как родной, а продавец готов предоставить все подтверждающие документы, что может быть важным аргументом для потенциальных покупателей, учитывая современные риски при покупке подержанных авто. Стоит такой Тoyota Land Cruiser 10 млн рублей.

В России Land Cruiser традиционно ценят за проходимость и долговечность, а комплектация Executive White считается одной из самых престижных. Оригинальные документы и прозрачная история эксплуатации существенно повышают ликвидность таких автомобилей на вторичном рынке.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 7 278 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
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