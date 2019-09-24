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24 сентября 2019, 00:01

Toyota Land Cruiser 200 обновился, но не подорожал

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Российский офис Toyota объявил о начале продаж обновленного в очередной раз внедорожника Land Cruiser 200. Автомобиль получил новые колесные диски, новый цвет кузова и усовершенствованную противоугонную систему. Цена осталась прежней – минимум 4 725 000 рублей.
Toyota Land Cruiser 200 обновился но не подорожал

 

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Отечественные дилеры начинают принимать заказы на обновленный Toyota Land Cruiser 200. Покупателям топовой комплектации Executive Lounge предлагают колесные диски нового дизайна. В палитре всех комплектаций внедорожника (кроме версии TRD) появился новый оттенок - «черный перламутр». Но главные изменения коснулись противоугонного комплекса.

Прежде всего, автомобили с системой бесключевого доступа Smart Entry теперь оснащаются новым ключом с датчиком движения Motion Sensor. Брелок ключа, находясь в состоянии покоя, не излучает сигнал для активации функции Smart Entry, который могли бы перехватить злоумышленники. Это позволяет значительно снизить риск угона. Кроме того, в штатную противоугонную сигнализацию добавили датчики наклона и датчики внутреннего объема, а также центральный замок с двойной блокировкой. При этом цена обновленного Land Cruiser 200 не изменилась. Внедорожник в комплектации «Элеганс» стоит от 4 725 000 рублей с учетом специальных скидок, действующих до 30 сентября.

Дополнительную защиту автомобиля обеспечивают многочисленные таблички с выгравированным лазером VIN-номером на различных деталях. Сверить соответствие номера с паспортными данными автомобиля можно на специальном сайте toyota.ru/security. Окантовка табличек светится в ультрафиолетовом свете, а при попытке демонтировать они самопроизвольно разрушаются. Все это призвано усложнить задачу угонщикам и снизить их интерес к автомобилям Toyota.


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Отзывы по теме
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
Вседорожник
Лучшие рамные внедорожники 2019
Каким образом в список рамных внедорожников попал Pajero, если уже с 3-го поколения он лишился рамы, а сейчас уже 4-е поколение?
Олег
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Toyota Land Cruiser 200 обновился, но не подорожал
{{material_127609}}Отечественные дилеры начинают принимать заказы на обновленный Toyota Land Cruiser 200. Покупателям топовой комплектации Executive Lounge предлагают колесные диски нового дизайна. В палитре всех комплектаций внедорожника (кроме версии TRD) появился новый оттенок - «черный перламутр». Но главные изменения коснулись противоугонного комплекса.Прежде всего, автомобили с системой бесключевого доступа Smart Entry теперь оснащаются новым ключом с датчиком движения Motion Sensor. Брелок ключа, находясь в состоянии покоя, не излучает сигнал для активации функции Smart Entry, который могли бы перехватить злоумышленники. Это позволяет значительно снизить риск угона. Кроме того, в штатную противоугонную сигнализацию добавили датчики наклона и датчики внутреннего объема, а также центральный замок с двойной блокировкой. При этом цена обновленного Land Cruiser 200 не изменилась. Внедорожник в комплектации «Элеганс» стоит от 4 725 000 рублей с учетом специальных скидок, действующих до 30 сентября.Дополнительную защиту автомобиля обеспечивают многочисленные таблички с выгравированным лазером VIN-номером на различных деталях. Сверить соответствие номера с паспортными данными автомобиля можно на специальном сайте toyota.ru/security. Окантовка табличек светится в ультрафиолетовом свете, а при попытке демонтировать они самопроизвольно разрушаются. Все это призвано усложнить задачу угонщикам и снизить их интерес к автомобилям Toyota.
2019-09-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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