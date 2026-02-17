Пять сильных и слабых сторон Toyota Land Cruiser 200, которые стоит знать перед покупкой этого внедорожника

17 февраля 2026, 18:13
Toyota Land Cruiser 200: плюсы и минусы легендарного внедорожника глазами владельцев
Toyota Land Cruiser 200 остается одним из самых обсуждаемых внедорожников на рынке. В материале собраны ключевые достоинства и недостатки модели, которые отмечают владельцы и эксперты. Разбираемся, что важно учитывать при выборе.
Toyota Land Cruiser 200 остается символом надежности даже после снятия с производства, сочетая классическую рамную конструкцию и мощные моторы V8. С момента дебюта в 2007 году и до последних рестайлингов 2015 года этот внедорожник заслужил репутацию неприхотливого и универсального автомобиля, способного решать любые задачи.
Toyota Land Cruiser 200 предлагается в нескольких вариантах исполнения, каждый из которых ориентирован на разные предпочтения водителей. Для покупателей доступны версии «Элеганс» и «Престиж», оснащенные бензиновым двигателем объемом 4,6 литра мощностью 309 лошадиных сил, работающим в паре с автоматической шестиступенчатой коробкой передач. При этом комплектация «Престиж» также может быть укомплектована дизельным двигателем. Для тех, кто ищет максимум технологий и комфорта, предназначено исполнение «Люкс Safety», которое может быть как пяти-, так и семиместным и предлагается с разными типами силовых агрегатов.
Главные причины выбрать этот автомобиль — его выдающаяся надежность и абсолютная универсальность. Моторы и трансмиссия выдерживают экстремальные нагрузки, одинаково комфортно чувствуя себя в деловой поездке и на бездорожье. К тому же, модель обладает феноменальной ликвидностью, часто не теряя, а даже увеличивая в цене, а расходы на обслуживание остаются умеренными благодаря доступности неоригинальных запчастей.
Однако у медали есть и оборотная сторона, и главная из них — прожорливость бензиновых версий, расходующих до 25 литров в городском цикле. К недостаткам первых выпусков относят слабые тормоза и устаревший интерьер с недорогими материалами отделки, хотя после рестайлинга ситуация стала лучше.
Нельзя забывать и о пристальном внимании угонщиков, что делает страховку по каско весьма дорогостоящей. Владельцу также придется привыкать к грузовой управляемости и массивным габаритам, которые превращают маневрирование в узких городских улицах в испытание.
В итоге Land Cruiser 200 — это выбор человека, готового мириться с высоким расходом топлива и специфической управляемостью ради абсолютной уверенности в автомобиле. Это не просто средство передвижения, а сбалансированный компромисс, где проверенная годами надежность перевешивает современные требования к экономичности и дизайну.
