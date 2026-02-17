Пять сильных и слабых сторон Toyota Land Cruiser 200, которые стоит знать перед покупкой этого внедорожника

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 февраля 2026, 18:13

Toyota Land Cruiser 200: плюсы и минусы легендарного внедорожника глазами владельцев

Toyota Land Cruiser 200: плюсы и минусы легендарного внедорожника глазами владельцев

Пять сильных и слабых сторон Toyota Land Cruiser 200, которые стоит знать перед покупкой этого внедорожника

Toyota Land Cruiser 200: плюсы и минусы легендарного внедорожника глазами владельцев

Toyota Land Cruiser 200 остается одним из самых обсуждаемых внедорожников на рынке. В материале собраны ключевые достоинства и недостатки модели, которые отмечают владельцы и эксперты. Разбираемся, что важно учитывать при выборе.

Toyota Land Cruiser 200 остается одним из самых обсуждаемых внедорожников на рынке. В материале собраны ключевые достоинства и недостатки модели, которые отмечают владельцы и эксперты. Разбираемся, что важно учитывать при выборе.

Toyota Land Cruiser 200 остается символом надежности даже после снятия с производства, сочетая классическую рамную конструкцию и мощные моторы V8. С момента дебюта в 2007 году и до последних рестайлингов 2015 года этот внедорожник заслужил репутацию неприхотливого и универсального автомобиля, способного решать любые задачи.

Toyota Land Cruiser 200 предлагается в нескольких вариантах исполнения, каждый из которых ориентирован на разные предпочтения водителей. Для покупателей доступны версии «Элеганс» и «Престиж», оснащенные бензиновым двигателем объемом 4,6 литра мощностью 309 лошадиных сил, работающим в паре с автоматической шестиступенчатой коробкой передач. При этом комплектация «Престиж» также может быть укомплектована дизельным двигателем. Для тех, кто ищет максимум технологий и комфорта, предназначено исполнение «Люкс Safety», которое может быть как пяти-, так и семиместным и предлагается с разными типами силовых агрегатов.

Главные причины выбрать этот автомобиль — его выдающаяся надежность и абсолютная универсальность. Моторы и трансмиссия выдерживают экстремальные нагрузки, одинаково комфортно чувствуя себя в деловой поездке и на бездорожье. К тому же, модель обладает феноменальной ликвидностью, часто не теряя, а даже увеличивая в цене, а расходы на обслуживание остаются умеренными благодаря доступности неоригинальных запчастей.

Однако у медали есть и оборотная сторона, и главная из них — прожорливость бензиновых версий, расходующих до 25 литров в городском цикле. К недостаткам первых выпусков относят слабые тормоза и устаревший интерьер с недорогими материалами отделки, хотя после рестайлинга ситуация стала лучше.

Нельзя забывать и о пристальном внимании угонщиков, что делает страховку по каско весьма дорогостоящей. Владельцу также придется привыкать к грузовой управляемости и массивным габаритам, которые превращают маневрирование в узких городских улицах в испытание.

В итоге Land Cruiser 200 — это выбор человека, готового мириться с высоким расходом топлива и специфической управляемостью ради абсолютной уверенности в автомобиле. Это не просто средство передвижения, а сбалансированный компромисс, где проверенная годами надежность перевешивает современные требования к экономичности и дизайну.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 7 278 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов
Куба без топлива: как нефтяной кризис парализовал транспорт и туризм на острове
Весна 2026: новые правила для такси, автошкол и дорожного движения в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Тула Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться