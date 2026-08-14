Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 16:14

Toyota Land Cruiser 200 с минимальным пробегом и редкой комплектацией продают за 10 млн рублей

Toyota Land Cruiser 200 с минимальным пробегом и редкой комплектацией продают за 10 млн рублей

Идеальный «Крузак» за 10 млн рублей: Почему этот LC 200 2017 года с пробегом 50 тыс. км выставили на продажу

Toyota Land Cruiser 200 с минимальным пробегом и редкой комплектацией продают за 10 млн рублей

В Хабаровске на продажу выставлен Toyota Land Cruiser 200 2017 года с пробегом чуть более 50 тысяч километров и максимальной комплектацией Executive White. Такой вариант встречается крайне редко, что вызывает интерес у специалистов и коллекционеров именно сейчас.

В Хабаровске на продажу выставлен Toyota Land Cruiser 200 2017 года с пробегом чуть более 50 тысяч километров и максимальной комплектацией Executive White. Такой вариант встречается крайне редко, что вызывает интерес у специалистов и коллекционеров именно сейчас.

На рынке подержанных автомобилей в Хабаровске появился необычный лот - Toyota Land Cruiser 200 2017 года выпуска в топовой версии Executive White. Автомобиль сразу привлек внимание не только из-за максимального набора опций, но и несмотря на минимальный пробег для своего возраста: за девять лет внедорожник проехал чуть более 50 тысяч километров. В условиях, когда большинство машин уже давно преодолели отметку в 100 тысяч, это предложение выглядит особенно привлекательно.

В комплект Executive White входит люк, премиальная акустика JBL, подогрев руля, а также подогрев и вентиляция всех сидений. Владелец добавил видеоатор, коврики Koonka, кожаную отделку багажника и блокиратор КПП Dragon. Важный момент - регулярное обслуживание: масла и фильтры менялись у врачей на 5000 километров, что может говорить о бережном отношении к автомобилю. Вместе с машиной покупатель получает два комплекта шин: зимние на оригинальных дисках R20 и летние на Mak R20. Для дополнительной безопасности установлена ​​сигнализация Pandora с GPS-модулем.

Пробег заявлен как родной, продавец готов предоставить все подтверждающие документы. В современных условиях, когда на рынке подержанных автомобилей часто встречаются скрученные одометры и неясная история эксплуатации, прозрачность и оригинальные документы становятся весомым аргументом для покупателей. Цена вопроса - 10 миллионов рублей, что соответствует рекомендациям уважаемых и ухоженных экземпляров.

Эксперты отмечают, что Land Cruiser 200 традиционно ценится в России за надежность, проходимость и ликвидность на вторичном рынке. Максимальная комплектация Executive White считается одной из самых престижных, а оригинальные документы и прозрачная история эксплуатации повышают интерес к таким автомобилям. Важно учитывать, что подобные предложения в медицинских учреждениях встречаются редко, и спрос на них стабильно высок.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 7 278 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
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