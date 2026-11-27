В Абакане нашли «капсулу времени»: 22-летний Land Cruiser продают за 18,3 млн рублей

В Абакане за 18,3 млн рублей продают Toyota Land Cruiser 100, который сошел с конвейера в далеком 2004 году, был куплен новым у российского дилера и с тех пор проехал всего 30 км. Рассказываем о состоянии «капсулы времени» с дизелем 1HZ, механикой и лебёдкой.

В Абакане за 18,3 млн рублей продают Toyota Land Cruiser 100, который сошел с конвейера в далеком 2004 году, был куплен новым у российского дилера и с тех пор проехал всего 30 км. Рассказываем о состоянии «капсулы времени» с дизелем 1HZ, механикой и лебёдкой.

Серебристый Toyota Land Cruiser 2004 года выставлен на продажу в Абакане по цене 18,3 млн рублей. Это существенно выше среднерыночной стоимости подобных автомобилей, которая обычно составляет порядка 4 млн рублей. Солидная стоимость объясняется уникальный состоянием и минимальным пробегом, который составляет всего 30 км.

Автомобиль оснащён дизельным двигателем 1HZ - рядной «шестёркой» объёмом 4164 см³ и мощностью 131 л. с. Трансмиссия - механическая коробка передач, привод - полный. Модель относится к поколению J10 (Land Cruiser 100) и имеет рамную конструкцию: стальной кузов установлен на лестничной раме.

Особенности ходовой части: независимая передняя подвеска на двойных поперечных рычагах с торсионами, сзади - четырёхрычажная подвеска с винтовыми пружинами. В трансмиссии - постоянный полный привод, блокируемый межосевой дифференциал и двухступенчатая раздаточная коробка.

По данным продавца, автомобиль приобретён в 2004 году у официального дилера в России, фактически не эксплуатировался и выглядит как новый. В комплектацию входят все блокировки, штатная лебёдка и люк.

Покупка подобных «капсул времени» сопряжена с серьёзными техническими и финансовыми рисками. За двадцать лет простоя без регулярной работы агрегатов резинотехнические изделия, сальники, пыльники и патрубки рассыхаются и теряют эластичность, а технические жидкости расслаиваются и утрачивают защитные свойства.

После запуска двигателя старые уплотнители нередко начинают массово течь, а на стенках цилиндров и деталях трансмиссии из-за конденсата может появиться коррозия. Кроме того, заводские шины за такой срок приходят в негодность и становятся опасными для езды, поэтому реальная эксплуатация машины потребует крупного технического обслуживания с заменой всех расходников и резиновых элементов.