20-летний Toyota Land Cruiser никак не могут продать в Новосибирске: цену многие сочтут неадекватной

10 июня 2026, 10:54
Toyota Land Cruiser 2005 с минимальным пробегом продают в Новосибирске за 13 млн рублей
Toyota Land Cruiser 2005 с минимальным пробегом продают в Новосибирске за 13 млн рублей
В Новосибирске который месяц пытаются продать Toyota Land Cruiser 2005 года с пробегом всего 126 000 км. Все дело в цене. Продавец просит за внедорожник в 4-5 раз больше, чем стоят экземпляры того же года. Он утверждает, что таких машин на рынке единицы.
На российском рынке подержанных автомобилей редко встречаются предложения, которые вызывают такой резонанс среди автолюбителей. Еще в начале 2026 года в Новосибирске был выставлен на продажу Toyota Land Cruiser 2005 года, и это событие сразу стало предметом обсуждения среди тех, кто следит за рынком внедорожников. Причина проста: речь идет о машине с уникальной историей, минимальным пробегом и прозрачной судьбой, что в современных реалиях становится настоящей редкостью. Но и цена автомобиля вызывает много вопросов.
Этот Land Cruiser был куплен новым у официального дилера «Тойота-Центр» и с тех пор находился в одних руках. За 20 лет эксплуатации автомобиль прошел всего 126 000 километров - показатель, который для подобной техники выглядит почти невероятным. Владелец утверждает, что машина всегда хранилась в гараже и регулярно обслуживалась, а кузов и детали остались в оригинальном состоянии. В комплекте идут два набора резины на дисках, а все запчасти - заводские.
Особое внимание привлекает техническая часть: дизельный двигатель объемом 4,2 литра и механическая коробка передач. Для многих ценителей японских внедорожников именно такая конфигурация считается эталонной по надежности и долговечности. В истории автомобиля - только одна регистрационная запись, никаких ограничений или подозрительных моментов. VIN-отчет подтверждает соответствие всех характеристик данным ПТС, что дополнительно повышает доверие к предложению.
Цена в 13 миллионов рублей для машины 2005 года выпуска может показаться завышенной, однако продавец уверен: на рынке практически не осталось подобных экземпляров в таком состоянии. Он также подчеркивает, что номера в стоимость не входят. В объявлении отдельно отмечено, что обращаться стоит только тем, кто действительно понимает ценность такого предложения.
Интересно, что Land Cruiser этого поколения давно стал символом надежности и статуса среди российских автомобилистов. Даже спустя годы такие машины не только не теряют в цене, но иногда и дорожают, особенно если речь идет о редких вариантах с прозрачной историей и минимальным пробегом. Как отмечают эксперты, спрос на подобные внедорожники стабильно высок, несмотря на общее падение рынка подержанных авто. Для коллекционеров и ценителей японской классики это может стать настоящей удачей.
В условиях, когда новые автомобили становятся все дороже, а качество современных моделей вызывает вопросы, интерес к проверенным временем внедорожникам только растет. Подобные предложения появляются крайне редко, и шанс приобрести такой автомобиль выпадает не каждому. Кстати, на рынке уже были случаи, когда редкие внедорожники становились объектом инвестиций, а их стоимость со временем только увеличивалась. Например, интерес к новым моделям из Китая, как у Changan, тоже растет, что подтверждает материал о запуске производства CS35 Max в России - подробности о тенденциях рынка.
Для справки: Toyota Land Cruiser 100 (именно такое поколение представлено в объявлении) выпускался с конца 90-х до середины 2000-х годов и считается одним из самых удачных внедорожников марки. Надежность, простота конструкции и высокий ресурс агрегатов сделали его популярным не только в России, но и по всему миру. Сегодня найти экземпляр с одним владельцем и минимальным пробегом практически невозможно, что и объясняет столь высокую стоимость. Такая покупка может рассматриваться не только как средство передвижения, но и как долгосрочная инвестиция в автомобильную классику.
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