Редкий внедорожник Toyota продают в Новосибирске — цена удивляет многих

Сняли с учета и продают идеальный Toyota Land Cruiser 2005 года за 13 млн рублей

На рынке появился Toyota Land Cruiser 2005 года с уникальной историей: один владелец, минимальный пробег и идеальное состояние. Почему такие машины ценятся выше новых, и что скрывается за высокой ценой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные предложения встречаются крайне редко.

В Новосибирске выставлен на продажу Toyota Land Cruiser 2005 года выпуска, который сразу привлек внимание автолюбителей. Причина проста: такие автомобили с минимальным пробегом и прозрачной историей практически исчезли с рынка. Для многих россиян, особенно тех, кто ценит надежность и долговечность, подобные предложения становятся настоящей находкой.

Как выяснил 110km.ru, автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 4,2 литра и механической коробкой передач. Пробег - всего 126 000 километров, что для 20-летнего внедорожника выглядит почти невероятно. Владелец у машины был только один, а сам Land Cruiser все это время хранился в гараже и проходил регулярное техническое обслуживание. По словам продавца, автомобиль был куплен новым у официального дилера «Тойота-Центр» и стал третьей машиной в семье.

Состояние внедорожника продавец называет идеальным: кузов без повреждений, оригинальные запчасти, два комплекта резины на дисках. В истории автомобиля - только одна регистрационная запись, никаких ограничений или розысков. VIN-отчет подтверждает соответствие всех характеристик данным ПТС, а также отсутствие подозрительных моментов в истории эксплуатации.

Фото: drom.ru

Цена вопроса - 13 миллионов рублей. Для многих такая сумма за автомобиль 2005 года кажется завышенной, однако продавец уверен: на рынке практически не осталось подобных экземпляров в таком состоянии. Он подчеркивает, что ошибку в цене искать не стоит, а номера в стоимость не входят - продажа будет оформляться через ГАИ.

Интересно, что Land Cruiser этого поколения давно стал символом надежности и статуса среди российских автомобилистов. Даже спустя годы такие машины не теряют в цене, а иногда и дорожают, особенно если речь идет о редких вариантах с прозрачной историей и минимальным пробегом. Как отмечают эксперты, спрос на подобные внедорожники стабильно высок, несмотря на общее падение рынка подержанных авто.

В объявлении отдельно отмечается, что обращаться стоит только тем, кто понимает ценность такого предложения. Продавец не скрывает: подобных Land Cruiser на рынке единицы, и шанс приобрести такой автомобиль появляется крайне редко. Для коллекционеров и ценителей японской классики это может стать настоящей удачей.

В условиях, когда новые автомобили становятся все дороже, а качество многих современных моделей вызывает вопросы, интерес к проверенным временем внедорожникам только растет. Toyota Land Cruiser 2005 года с одним владельцем и идеальным состоянием - яркое тому подтверждение.