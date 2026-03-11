Редкий внедорожник Toyota продают в Новосибирске — цена удивляет многих

11 марта 2026, 07:49
Сняли с учета и продают идеальный Toyota Land Cruiser 2005 года за 13 млн рублей
На рынке появился Toyota Land Cruiser 2005 года с уникальной историей: один владелец, минимальный пробег и идеальное состояние. Почему такие машины ценятся выше новых, и что скрывается за высокой ценой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные предложения встречаются крайне редко.
В Новосибирске выставлен на продажу Toyota Land Cruiser 2005 года выпуска, который сразу привлек внимание автолюбителей. Причина проста: такие автомобили с минимальным пробегом и прозрачной историей практически исчезли с рынка. Для многих россиян, особенно тех, кто ценит надежность и долговечность, подобные предложения становятся настоящей находкой.
Как выяснил 110km.ru, автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 4,2 литра и механической коробкой передач. Пробег - всего 126 000 километров, что для 20-летнего внедорожника выглядит почти невероятно. Владелец у машины был только один, а сам Land Cruiser все это время хранился в гараже и проходил регулярное техническое обслуживание. По словам продавца, автомобиль был куплен новым у официального дилера «Тойота-Центр» и стал третьей машиной в семье.
Состояние внедорожника продавец называет идеальным: кузов без повреждений, оригинальные запчасти, два комплекта резины на дисках. В истории автомобиля - только одна регистрационная запись, никаких ограничений или розысков. VIN-отчет подтверждает соответствие всех характеристик данным ПТС, а также отсутствие подозрительных моментов в истории эксплуатации.
Цена вопроса - 13 миллионов рублей. Для многих такая сумма за автомобиль 2005 года кажется завышенной, однако продавец уверен: на рынке практически не осталось подобных экземпляров в таком состоянии. Он подчеркивает, что ошибку в цене искать не стоит, а номера в стоимость не входят - продажа будет оформляться через ГАИ.
Интересно, что Land Cruiser этого поколения давно стал символом надежности и статуса среди российских автомобилистов. Даже спустя годы такие машины не теряют в цене, а иногда и дорожают, особенно если речь идет о редких вариантах с прозрачной историей и минимальным пробегом. Как отмечают эксперты, спрос на подобные внедорожники стабильно высок, несмотря на общее падение рынка подержанных авто.
В объявлении отдельно отмечается, что обращаться стоит только тем, кто понимает ценность такого предложения. Продавец не скрывает: подобных Land Cruiser на рынке единицы, и шанс приобрести такой автомобиль появляется крайне редко. Для коллекционеров и ценителей японской классики это может стать настоящей удачей.
В условиях, когда новые автомобили становятся все дороже, а качество многих современных моделей вызывает вопросы, интерес к проверенным временем внедорожникам только растет. Toyota Land Cruiser 2005 года с одним владельцем и идеальным состоянием - яркое тому подтверждение.
Похожие материалы Тойота
02.03.2026, 11:01
Возвращение Mitsubishi Pajero: новая угроза для Toyota Land Cruiser на рынке внедорожников
Mitsubishi официально подтвердила возвращение легендарного Pajero, и это событие уже вызвало волну обсуждений среди поклонников внедорожников. Новая модель обещает стать серьезным конкурентом для Toyota Land Cruiser. Эксперты отмечают, что рынок ждет настоящая борьба за лидерство.Читать далее
26.02.2026, 12:41
Новый Toyota Land Cruiser FJ: бензин уже в пути, а дизель придется ждать до 2029 года
Toyota запускает компактный Land Cruiser FJ с бензиновым мотором, но дизельная версия задержится до 2029 года. Почему компания тянет с выпуском и что это значит для покупателей - объяснил эксперт.Читать далее
20.02.2026, 18:36
Желтый Toyota Land Cruiser с лифтом: возвращение легенды и новые тренды рынка
Toyota Land Cruiser вернулся на рынок и сразу привлек внимание не только цифрами продаж, но и необычными модификациями. Яркий желтый внедорожник с лифтом стал символом нового сезона, а конкуренция с 4Runner выходит на новый уровень. Эксперты отмечают, что такие версии способны изменить расстановку сил среди поклонников японских внедорожников.Читать далее
18.02.2026, 08:46
Toyota Land Cruiser 100 против Nissan Patrol 61: сравнение комфорта, управляемости и расхода
Сравнение Toyota Land Cruiser 100 и Nissan Patrol выявляет неожиданные различия в комфорте, управляемости и расходе топлива. Анализ особенностей этих внедорожников поможет понять, какой из них лучше подходит для российских дорог.Читать далее
17.02.2026, 18:13
Toyota Land Cruiser 200: плюсы и минусы легендарного внедорожника глазами владельцев
Toyota Land Cruiser 200 остается одним из самых обсуждаемых внедорожников на рынке. В материале собраны ключевые достоинства и недостатки модели, которые отмечают владельцы и эксперты. Разбираемся, что важно учитывать при выборе.Читать далее
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
12.02.2026, 13:41
Редкий Land Cruiser 200 продают в Москве по цене квариры
В Москве появился уникальный экземпляр Toyota Land Cruiser 200: внедорожник 2020 года с пробегом всего 319 км оценили в 21 млн рублей. Почему цена оказалась выше новых моделей и что скрывается за этим предложением - разбираемся в деталях.Читать далее
10.02.2026, 06:56
Toyota Land Cruiser 1988 года с мотором LS3 и шасси 80-й серии: возвращение легенды
Toyota Land Cruiser FJ62 1988 года вновь оказался в центре внимания благодаря необычной модернизации. Классический внедорожник получил мощный двигатель LS3 и шасси от 80-й серии, сохранив при этом узнаваемый стиль 80-х. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и поклонников ретро-авто - разбираемся в деталях.Читать далее
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
18.12.2025, 10:11
В Подмосковье выставили почти новый Toyota Land Cruiser 200 за 8 миллионов рублей
В Подмосковье появился уникальный Toyota Land Cruiser 200 с минимальным пробегом. Автомобиль 2013 года сохранил заводское состояние. Цена заметно выше рынка, что вызывает вопросы. Почему владелец так оценил машину, и есть ли на нее спрос - разбираемся в материале.Читать далее
