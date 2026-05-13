Прошло 20 лет, а он как новый: Land Cruiser без регистрации продают в Омске за 14 млн рублей

13 мая 2026, 08:13
Редкий Toyota Land Cruiser 2006 с пробегом 1350 км продают в Омске по рекордной цене
В Омске выставлен на продажу Toyota Land Cruiser 2006 года с минимальным пробегом и дизельным мотором. Цена удивляет даже опытных автолюбителей. Почему этот внедорожник оказался в центре внимания и какие риски скрываются за привлекательным предложением - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие машины почти не встречаются на рынке, а история с VIN-кодом вызывает вопросы.
На рынке подержанных автомобилей России редко появляются предложения, которые вызывают столько обсуждений, как нынешняя продажа Toyota Land Cruiser 2006 года в Омске. Причина проста: речь идет о внедорожнике с минимальным пробегом - всего 1350 километров, что для 20-летней машины практически невероятно. Такой экземпляр сразу привлекает внимание коллекционеров, инвесторов и просто поклонников марки.
В объявлении указано, что автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 4,2 литра, механической коробкой передач и полным приводом. Кузов - классический джип с пятью дверями, цвет серебристый. Владелец - единственный, а руль расположен слева. Комплектация - 4.2 MT GX, что считается одной из самых надежных и неприхотливых для российских условий.
Однако главная интрига в том, что автомобиль никогда не ставился на учет в ГИБДД. Этот факт продавец подтверждает снимком ПТС, выданным Владивостокской таможней весной 2006 года. За этот новый Land Cruiser просят баснословные 13 900 000 рублей, что значительно выше средней стоимости подобных моделей даже с минимальным пробегом. Эксперты отмечают, что столь высокая стоимость объясняется не только состоянием машины, но и ее уникальностью: найти аналогичный внедорожник в таком виде практически невозможно.
Тот факт, что автомобиль новый и не был поставлен на учет, может быть как плюсом, так и поводом для осторожности. В отчете по VIN-коду указано, что информации о машине в базе ГИБДД нет. Специалисты советуют внимательно проверять такие предложения: иногда владельцы намеренно скрывают или искажают данные, чтобы замаскировать возможные проблемы с документами или историей авто.
Потенциальных покупателей привлекает не только техническое состояние, но и репутация Toyota Land Cruiser. Владельцы отмечают надежность, комфорт, отличную проходимость, экономичность и низкие расходы на обслуживание. Высокий клиренс и просторный салон делают этот внедорожник идеальным для российских дорог и суровых условий эксплуатации.
Тем не менее, эксперты предупреждают: несмотря на привлекательность предложения, важно не поддаваться эмоциям и тщательно проверять все документы. Отсутствие информации по VIN-коду - дополнительный повод все тщательно перепроверить. В подобных случаях рекомендуется обращаться к независимым специалистам и не соглашаться на сделку без полной проверки истории автомобиля.
В итоге, продажа Toyota Land Cruiser 2006 года с минимальным пробегом в Омске стала настоящей сенсацией для рынка. Высокая цена, уникальное состояние и вопросы к прозрачности истории делают этот случай показательным для всех, кто планирует приобрести редкий внедорожник. Как показывает практика, даже самые привлекательные предложения требуют внимательного подхода и тщательной проверки.
