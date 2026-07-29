В Нефтекамске нашли в гараже и решили дорого продать Toyota Land Cruiser 2015 с пробегом 3,5 тысячи

Почти новый Toyota Land Cruiser 2015 выставили на продажу в Нефтекамске за 12 млн рублей

В Нефтекамске появилось редкое предложение - Toyota Land Cruiser 2015 года с пробегом всего 3 500 км. За 11 лет у автомобиля был лишь один владелец, а хранился он исключительно в гараже. Цена заметно выше средней по рынку и может шокировать потенциальных покупателей. Какие нюансы стоит учесть при выборе такого экземпляра и что может скрываться за минимальным пробегом - разбираемся в деталях.

В Нефтекамске появилось редкое предложение - Toyota Land Cruiser 2015 года с пробегом всего 3 500 км. За 11 лет у автомобиля был лишь один владелец, а хранился он исключительно в гараже. Цена заметно выше средней по рынку и может шокировать потенциальных покупателей. Какие нюансы стоит учесть при выборе такого экземпляра и что может скрываться за минимальным пробегом - разбираемся в деталях.

В Нефтекамске на продажу выставлен Toyota Land Cruiser 2015 года выпуска с дизельным двигателем объемом 4,5 литра и мощностью 249 л.с. За 11 лет внедорожник успел проехать всего 3 500 км, что делает его одним из самых малопробежных экземпляров на российском рынке. По данным 110km.ru, машина принадлежала одному владельцу, который обеспечивал ей исключительно гаражное хранение.

Цена на этот Land Cruiser установлена на уровне 12 000 000 рублей, что заметно превышает средние предложения по моделям аналогичного года выпуска. Продавец подчеркивает, что автомобиль не участвовал в ДТП, а отчет по VIN-коду подтверждает оригинальность всех характеристик. Состояние машины описывается как практически новое, что редко встречается для автомобилей этого возраста.

Эксперты отмечают, что столь низкий пробег для 11 поколения Land Cruiser - большая редкость. Обычно такие автомобили активно эксплуатируются, и даже при бережном отношении за 11 лет пробег редко остается столь минимальным. Это может быть как преимуществом, так и поводом для дополнительной проверки технического состояния - длительное хранение без эксплуатации иногда приводит к специфическим проблемам, например, с резиновыми уплотнителями или топливной системой.

Владельцы подобных внедорожников часто выбирают их для дальних поездок и сложных дорожных условий, однако в данном случае машина практически не покидала гараж. Это может заинтересовать коллекционеров или тех, кто ищет максимально свежий экземпляр без следов эксплуатации. Однако высокая стоимость может стать сдерживающим фактором для большинства покупателей, особенно на фоне текущих рыночных тенденций.

Toyota Land Cruiser славится своей надежностью, долговечностью и способностью преодолевать сложные дорожные условия. В России японский внедорожник традиционно пользуется спросом среди любителей offroad и ценителей премиального сегмента. 11 поколение, представленное с 2007 года, получило два рестайлинга и множество технических доработок. Автомобили этой серии часто рассматриваются как инвестиция, поскольку сохраняют высокую остаточную стоимость даже спустя годы эксплуатации.