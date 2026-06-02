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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

2 июня 2026, 10:14

9-летний Toyota Land Cruiser с пробегом больше 140 тысяч км отдают за 9,2 млн рублей

9-летний Toyota Land Cruiser с пробегом больше 140 тысяч км отдают за 9,2 млн рублей

В Новосибирске начались торги за редкий Land Cruiser: прошло 9 лет, а он как новый

9-летний Toyota Land Cruiser с пробегом больше 140 тысяч км отдают за 9,2 млн рублей

На рынке появился Toyota Land Cruiser 2017 года с уникальной комплектацией Executive Black и подтвержденным пробегом. Модель выделяется заводским окрасом, двумя комплектами новых шин и редкой гидропневматической подвеской. Почему такие авто ценятся и что важно знать перед покупкой - разбираемся подробно.

На рынке появился Toyota Land Cruiser 2017 года с уникальной комплектацией Executive Black и подтвержденным пробегом. Модель выделяется заводским окрасом, двумя комплектами новых шин и редкой гидропневматической подвеской. Почему такие авто ценятся и что важно знать перед покупкой - разбираемся подробно.

В Новосибирске выставлен на продажу Toyota Land Cruiser 2017 года с максимальной комплектацией Executive Black, что сразу привлекает внимание автолюбителей, ищущих не просто внедорожник, а редкий и ухоженный экземпляр. В условиях, когда рынок насыщен предложениями с сомнительной историей, наличие подтвержденного родного пробега и заводского окраса становится весомым аргументом для тех, кто не готов идти на компромиссы.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 4,6 литра мощностью 309 л.с., автоматической коробкой передач и полным приводом. В комплектации Executive Black предусмотрена гидропневматическая подвеска, аналогичная той, что устанавливается на Lexus LX, что обеспечивает не только комфорт, но и уверенность на любых дорогах. Владелец отмечает, что все регламентные работы проводились строго по графику, а тормозные диски недавно заменены на новые. К автомобилю прилагаются два комплекта новых шин и два комплекта 22-дюймовых дисков для зимы и лета, что редко встречается даже среди премиальных внедорожников.

Состояние машины заявлено как отличное - как технически, так и внешне. Все детали кузова в заводском окрасе, что подтверждает отсутствие серьезных ДТП. Авто хранилось на подземной парковке и использовалось как второй автомобиль в семье, что обычно говорит о бережной эксплуатации. Продавец подчеркивает, что торг возможен, но спешки с продажей нет - такие предложения появляются нечасто. 

Интересно, что на рынке все чаще встречаются уникальные внедорожники с топовыми агрегатами и редкими опциями. Например, недавно обсуждался случай, когда УАЗ «Патриот» с мотором Toyota и коробкой Porsche был выставлен за 5,2 млн рублей - подробнее об этом можно узнать в материале о необычных внедорожниках с эксклюзивными доработками. Это подтверждает, что спрос на редкие и хорошо укомплектованные автомобили остается стабильно высоким, несмотря на общие тенденции рынка.

Для справки: Land Cruiser 2017 года в комплектации Executive Black отличается не только расширенным списком опций, но и особым заводским обвесом. В России такие машины встречаются редко, а их стоимость может превышать среднерыночные значения. По данным Дрома на май 2026 года, цена на этот экземпляр составляет 9,2 млн рублей, что выше средней по рынку, однако объясняется уникальностью комплектации и состоянием. Важно учитывать, что подобные автомобили часто рассматриваются как долгосрочные вложения, ведь их ликвидность и востребованность сохраняются даже спустя годы.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 7 278 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
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