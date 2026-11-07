Почему Land Cruiser 250 VX в Японии стоит как Vesta Sport в России — в чем подвох

Land Cruiser 250 VX за 2,92 млн рублей: почему японский ценник сравнивают с Vesta

В японском ценовом срезе Land Cruiser 250 VX стоит 5,7 млн иен - около 2,92 млн рублей по текущему курсу. Это примерно на 400 тысяч дороже топовой Lada Vesta Sport, но российские цены на порядок выше.

В японском ценовом срезе Land Cruiser 250 VX стоит 5,7 млн иен - около 2,92 млн рублей по текущему курсу. Это примерно на 400 тысяч дороже топовой Lada Vesta Sport, но российские цены на порядок выше.

Toyota Land Cruiser 250 — рамный внедорожник нового поколения, который в Японии предлагается в том числе в «бюджетной» для этой модели версии VX с проверенным атмосферным двигателем. Именно эта комплектация часто фигурирует в сравнениях с российскими ценами: она позволяет сопоставить японский ценник с привычными российскому покупателю моделями. Ниже — разбор силового агрегата, трансмиссии, официальной японской цены и того, почему напрямую переносить ее на Россию нельзя.

Двигатель и трансмиссия

Под капотом японского Land Cruiser 250 VX — знакомый атмосферный двигатель 2TR-FE объемом 2,7 литра. В этом классе он развивает 163 л.с. и 246 Н·м и работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом 6 Super ECT. Подобный мотор не делает рамный внедорожник спортивным. Именно эта версия дает возможность сравнить японскую цену с привычными российскому покупателю моделями.

Трансмиссия и внедорожная конструкция

Силовой агрегат здесь не является частью «формулы» внедорожника. У Land Cruiser постоянный полный привод, межосевой дифференциал Torsen и понижающая передача. В обычных условиях тяга распределяется в пропорции 40:60 в пользу задней оси. Это полноценная внедорожная конструкция, а не просто внешний вид автомобиля с внедорожными мотивами.

Цена VX в Японии и сравнение с Lada Vesta

Toyota указывает предпочтительную стоимость VX в Японии — 5 700 000 иен с потребительским налогом. Производитель оговаривает, что окончательная цена устанавливается каждым дилером самостоятельно, поэтому речь идет об официальном ориентире, а не о гарантированной сумме в любом салоне. При курсе около 0,512 рубля за иену эта цена составляет примерно 2,92 млн рублей.

Для сравнения: топовая Lada Vesta Sport в верхней комплектации указана за 2 562 000 рублей. Разница — около 400 тысяч рублей, что в российском прайс-листе выглядит сравнительно небольшой суммой рядом с ценой нового рамного внедорожника. Однако сравнение касается именно японской VX с бензиновым мотором. Оно не означает, что за 2,92 млн рублей Land Cruiser можно приобрести в России: к японской цене добавляются расходы на доставку и экспорт, таможенное оформление с утильсбором, услуги посредников и прибыль продавцов. Поэтому заводской ориентир в Японии и конечная российская цена — разные измерения.

Почему российские предложения дороже

В российских объявлениях новый Land Cruiser 250 2026 года с дизелем 2,8 литра предлагался примерно за 9,95 млн рублей, версия VX-L — ориентировочно за 11–12 млн. Это автомобили с другими двигателями и оснащением, поэтому прямое утверждение, что «в России тот же автомобиль стоит в два раза дороже», некорректно. Разрыв зависит и от комплектации, и от затрат на ввоз.

Габариты модели

Длина модели составляет 4925 мм, ширина — 1980 мм, колесная база — 2850 мм, дорожный просвет — 215 мм. В описанной характеристике это семиместный рамный внедорожник, а не компактная машина начального класса. Поэтому японские 5,7 млн иен дают полезный ориентир для сравнения, но сами по себе не определяют цену автомобиля у российских продавцов.

Что важно учитывать российскому покупателю

Для российских условий важны и практичные комплектации: указанная цена не включает расходы на содержание и доступность запасных частей. При выборе автомобиля необходимо отдельно оценить комплектацию и готовность к сезонной эксплуатации; в отдельном материале разбирались обогревы у популярных новых машин, к японской комплектации Land Cruiser это напрямую не относится.

5 700 000 иен — предпочтительная цена Toyota для Land Cruiser 250 VX с потребительским налогом. При текущем курсе это около 2,92 млн рублей. Но это японский ориентир, а не российская цена: итоговая стоимость в России формируется с учетом доставки, таможни, утильсбора и посредников, а предлагаемые в РФ версии отличаются двигателем и оснащением.