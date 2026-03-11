Land Cruiser 300: сильные стороны и спорные моменты глазами владельцев — стоит ли покупать внедорожник

11 марта 2026, 18:14
Тяжелая классика на новый лад: как владельцы оценивают Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300 сохранил рамную конструкцию и внедорожный характер, но стал еще технологичнее и тяжелее. Новая модель удивляет сочетанием классики и современных решений, однако не лишена спорных моментов, особенно для городской эксплуатации.
С первого взгляда Land Cruiser 300 кажется еще более значительным, чем предшественник: огромная решетка радиатора, массивные колесные арки и выразительный бампер составляют статус модели. Внутри — царство крупных форм, где традиционные физические кнопки соседствуют с сенсорными панелями, однако из-за обилия функций управление некоторыми из них оказалось не на самых удобных местах. Владельцы отмечают, что к эргономике приходится привыкать: например, кнопки обогрева руля и сидений спрятаны в меню, а глянцевый черный пластик на центральной консоли мгновенно покрывается пылью и царапинами.
Главное техническое новшество — отказ от V8 в пользу 3,5-литрового V6 с турбонаддувом мощностью 415 л.с., который разгоняет тяжелую машину до сотни за 6,8 секунды. В городе автомобиль легок на разгон, но из-за снаряженной массы в 2635 кг в поворотах ощутимы крены, а тормоза требуют привыкания из-за большого свободного хода педали. В отзывах часто пишут, что мотор действительно впечатляет, но его резвость совершенно не по-крузеровски заставляет постоянно контролировать педаль газа в плотном потоке.
На трассе двигатель обеспечивает уверенное сопротивление при обгонах, однако автомобиль не провоцирует на активное вождение — это транспорт для спокойного и статусного передвижения. На хорошем асфальте впечатляет шумоизоляция и мягкая работа подвески на серьезных неровностях, хотя на мелких дефектах покрытия она становится заметно жестче. Владельцы подтверждают, что машина действительно плывет, как лайнер, но частые стыки и трещины довольно дотошно передают вибрации в салон, и только адаптивная подвеска способна в полной мере сгладить этот эффект.
В повседневной эксплуатации владельцы особенно ценят динамику и тягу нового двигателя, который оказался даже веселее старого восьмицилиндрового, особенно в режиме Sport. Комфорт на трассе остается одной из ключевых черт модели, ведь это по-прежнему один из лучших автомобилей для дальних поездок, где шумоизоляция и удобные сиденья после тщательной настройки позволяют не уставать за рулем. Статус и ликвидность тоже играют немаловажную роль, так как спрос на модель остается высоким, а на вторичном рынке она держит цену лучше многих других инвестиций. Многим нравится и продуманная трансформация салона, например, возможность сдвигать второй ряд сидений, освобождая место для третьего ряда или увеличения багажника.
Впрочем, не обходится и без нареканий. Помимо уже упомянутой жестковатой работы подвески на мелких неровностях, что является платой за улучшенную управляемость по сравнению с двухсотым кузовом, владельцы отмечают и эргономические просчеты. При всем обилии пространства внутри порой некуда положить телефон, а беспроводная зарядка часто расположена в неудобной нише. Хотя физические кнопки климата сохранили, многие второстепенные функции все же пришлось увести в глубину сенсорного экрана.
Некоторые владельцы, испытавшие машину в серьезных внедорожных условиях, жаловались, что при длительном буксовании или тяжелом бездорожье коробка или раздатка могут уйти в перегрев быстрее, чем это происходило на предшественнике. Расход топлива тоже далек от оптимистичных официальных показателей: в городе при спокойной езде он редко опускается ниже восемнадцати-двадцати литров, а в пробках легко переваливает за двадцать три-двадцать пять литров на сотню.
При высокой стоимости автомобиля находятся недочеты и в качестве отделки: у некоторых экземпляров в мороз появляются скрипы пластика, лакокрасочное покрытие оказывается довольно тонким, из-за чего сколы появляются быстро, а глянцевые поверхности внутри салона постоянно маркие.
В целом, как отмечают сами владельцы, Land Cruiser 300 — это отличный автомобиль, но он уже не воспринимается как вечный работяга в духе восьмидесятого или сотого кузова. Это сложный, высокотехнологичный и дорогой в обслуживании автомобиль, ориентированный в первую очередь на передвижение по асфальту с редкими выездами на природу. Он стал комфортнее и быстрее, но вместе с тем потерял частичку своей былой неубиваемой души, и приобретают его сегодня скорее за ощущение защищенности и статуса за рулем, нежели за чисто внедорожные качества.
