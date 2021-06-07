Toyota Land Cruiser 300: новые видео накануне премьеры
По неофициальной информации, размер колесной базы Toyota Land Cruiser 300 увеличится до 2 900 мм, а габаритная длина будет зависеть от версии (и обвеса). Габаритная длина GR Sport, ориентированной на тяжелое бездорожье, достигает 4 965 мм, а стандартной ZX – 4 985 мм. Ширина – 1 990 и 1 980 мм соответственно. Высота новинки составляет 1 945 мм, что на 35 мм больше, чем у предшественника. В основе Land Cruiser нового поколения лежит современная архитектура TNGA-F. Автомобиль сохранит рамную конструкцию и неразрезной мост.
В моторную гамму войдут более эффективные бензиновый и дизельный моторы V6, работающие в паре с 10-диапазонной коробкой передач. В списке доступного оснащения появится современная медиасистема с 12,3-дюймовым экраном, кнопка запуска двигателя со сканером отпечатка пальца, система кругового обзора 3D Multi-Terrain Monitor, проекционный экран, 4-зонный климат-контроль и аудиосистема JBL с 14 динамиками.
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