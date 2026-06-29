Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

29 июня 2026, 08:36

Toyota Land Cruiser 300: ожидается обновление дизайна и новые решения к 2027 году

Toyota Land Cruiser 300: ожидается обновление дизайна и новые решения к 2027 году

Виртуальный рестайлинг Land Cruiser 300 - как изменится культовый внедорожник и чего ждать от Toyota

Toyota Land Cruiser 300: ожидается обновление дизайна и новые решения к 2027 году

Toyota Land Cruiser 300 готовится к заметному обновлению: рендеры показывают свежий взгляд на экстерьер и интерьер модели. Почему это важно для рынка и какие перемены ждут поклонников легендарного внедорожника - разбираемся в деталях.

Toyota Land Cruiser 300 готовится к заметному обновлению: рендеры показывают свежий взгляд на экстерьер и интерьер модели. Почему это важно для рынка и какие перемены ждут поклонников легендарного внедорожника - разбираемся в деталях.

Виртуальные рендеры будущих обновлений Toyota Land Cruiser 300 вызвали живой интерес как у поклонников бренда, так и у экспертов рынка. Причина проста: несмотря на стабильный спрос на текущую версию, японский производитель, судя по всему, готовит серьёзные изменения к 2027 году. Это подтверждают свежие изображения, опубликованные на YouTube-канале AutoYa, где наглядно показаны ключевые изменения во внешности и салоне внедорожника.

Главные перемены затронули переднюю и заднюю части кузова. Новый облик Land Cruiser 300 отличается менее массивной решёткой радиатора с изменённой подсветкой, а также более узкими фарами с современной графикой дневных ходовых огней. Бампер стал объёмнее, получил увеличенный воздухозаборник и защитный элемент, что придало автомобилю более агрессивный и технологичный вид.

Сзади рестайлинговый Land Cruiser 300 получил компактные фонари с новым световым оформлением, а также переработанный бампер и защитную накладку. Колёса на рендерах выглядят крупнее, что визуально подчёркивает внедорожный характер модели. При этом такие элементы, как крышка багажника, спойлер и эмблемы, остались без изменений, сохраняя узнаваемость автомобиля.

В салоне обновления коснулись центральной консоли, которая стала более современной и эргономичной. Информационно-развлекательная система увеличилась в размерах, а рулевое колесо получило новый дизайн. Остальные элементы интерьера, по информации AutoYa, остались прежними — это решение может понравиться сторонникам классического стиля Land Cruiser.

Для российского рынка Land Cruiser 300 традиционно остаётся одной из самых востребованных моделей в сегменте полноразмерных внедорожников. Обновлённый дизайн и интерьер могут усилить позиции Toyota на фоне конкурентов, а также поддержать интерес к модели в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры. Важно отметить, что рестайлинг, как правило, сопровождается не только визуальными изменениями, но и доработками в части технологий и безопасности — это особенно актуально для российских условий эксплуатации.

В целом, появление рендеров будущего Land Cruiser 300 позволяет предположить, что Toyota продолжит развивать культовую модель, сохраняя баланс между традициями и современными тенденциями. Ожидать дебюта обновлённого внедорожника стоит не раньше 2027 года, однако уже сейчас можно оценить направление, в котором движется дизайн, и какие решения могут появиться в серийной версии.

Интересно, что подобные обновления японских моделей часто вызывают ажиотаж и на внутреннем рынке. Например, недавний запуск Mazda CX-5 нового поколения привёл к неожиданному появлению звёзд на топовых комплектациях — об этом подробно рассказывалось в отдельном материале о рекордных заказах на Mazda CX-5 в Японии

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 7 278 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
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