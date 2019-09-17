Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
17 сентября 2019, 00:01

Toyota Land Cruiser 70 обзавелся спецверсией Namib

  • 123
  • 0
Фото: Toyota
Если в салонах российских дилеров сейчас продается Toyota Land Cruiser 200, то в ЮАР до сих пор можно приобрести новый пикап на базе Land Cruiser 70. Южноафриканское подразделение Toyota предложило местным клиентам особую версию Land Cruiser Namib с усиленной подвеской и охлаждаемым бардачком.
Toyota Land Cruiser 70 обзавелся спецверсией Namib

Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser 70 обзавелся спецверсией Namib

Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser 70 обзавелся спецверсией Namib

Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser 70 обзавелся спецверсией Namib

Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser 70 обзавелся спецверсией Namib

Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser 70 обзавелся спецверсией Namib

Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser 70 обзавелся спецверсией Namib
Toyota Land Cruiser 70 обзавелся спецверсией Namib
Toyota Land Cruiser 70 обзавелся спецверсией Namib
Toyota Land Cruiser 70 обзавелся спецверсией Namib
Toyota Land Cruiser 70 обзавелся спецверсией Namib
Toyota Land Cruiser 70 обзавелся спецверсией Namib
Ранее мы писали
В апреле японские журналисты сообщали, что внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения дебютирует в октябре ...
Читать далее
Версия Namib построена на базе Land Cruiser 79 с двухрядной кабиной. При создании внедорожника маркетологи вдохновлялись образом африканской пустыни Намиб. По словам старшего вице-президента по продажам и маркетингу Toyota в ЮАР Калвина Хаммана, пустыня Намиб представляет собой один из самых сложных ландшафтов. Для выживания в этих экстремальных условиях требуется соответствующая подготовка и оборудование. Новый Land Cruiser Namib полностью отвечает этим требованиям.

Внедорожник оснастили усиленной и приподнятой подвеской, стальными бамперами и дополнительными фарами. Сидения обтянуты защитными чехлами, на потолке появилась дополнительная консоль со светодиодными лампочками, отсеком для хранения и крючком для микрофона, а перчаточный ящик имеет функцию охлаждения.

Под капотом Land Cruiser Namib трудится 4,5-литровый дизельный мотор V8, который выдает 205 лошадиных сил мощности и 430 Нм пикового крутящего момента. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой «механикой» и блокировками межколесных дифференциалов. Завершают образ внедорожные шины Cooper Discoverer S/T Maxx размерностью 265/75/R16. Новая «пустынная» версия стоит минимум 61 000 долларов или на 9 000 долларов дороже базового пикапа. 

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Названа новая дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
zuriyasilyuk
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
Вседорожник
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Тойота
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Сколько просят за подержанные Honda CR-V третьего поколения
Лучшие спорткары мира 2019
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Toyota Land Cruiser
Объявления о продаже Toyota Land Cruiser
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 68 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 87 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Toyota Land Cruiser 70 обзавелся спецверсией Namib
{{material_127553}}Версия Namib построена на базе Land Cruiser 79 с двухрядной кабиной. При создании внедорожника маркетологи вдохновлялись образом африканской пустыни Намиб. По словам старшего вице-президента по продажам и маркетингу Toyota в ЮАР Калвина Хаммана, пустыня Намиб представляет собой один из самых сложных ландшафтов. Для выживания в этих экстремальных условиях требуется соответствующая подготовка и оборудование. Новый Land Cruiser Namib полностью отвечает этим требованиям.Внедорожник оснастили усиленной и приподнятой подвеской, стальными бамперами и дополнительными фарами. Сидения обтянуты защитными чехлами, на потолке появилась дополнительная консоль со светодиодными лампочками, отсеком для хранения и крючком для микрофона, а перчаточный ящик имеет функцию охлаждения.Под капотом Land Cruiser Namib трудится 4,5-литровый дизельный мотор V8, который выдает 205 лошадиных сил мощности и 430 Нм пикового крутящего момента. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой «механикой» и блокировками межколесных дифференциалов. Завершают образ внедорожные шины Cooper Discoverer S/T Maxx размерностью 265/75/R16. Новая «пустынная» версия стоит минимум 61 000 долларов или на 9 000 долларов дороже базового пикапа. 
2019-09-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Брянск Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.