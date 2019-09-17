17 сентября 2019, 00:01
Toyota Land Cruiser 70 обзавелся спецверсией Namib
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Фото: Toyota
Если в салонах российских дилеров сейчас продается Toyota Land Cruiser 200, то в ЮАР до сих пор можно приобрести новый пикап на базе Land Cruiser 70. Южноафриканское подразделение Toyota предложило местным клиентам особую версию Land Cruiser Namib с усиленной подвеской и охлаждаемым бардачком.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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В апреле японские журналисты сообщали, что внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения дебютирует в октябре ...Читать далее
Внедорожник оснастили усиленной и приподнятой подвеской, стальными бамперами и дополнительными фарами. Сидения обтянуты защитными чехлами, на потолке появилась дополнительная консоль со светодиодными лампочками, отсеком для хранения и крючком для микрофона, а перчаточный ящик имеет функцию охлаждения.
Под капотом Land Cruiser Namib трудится 4,5-литровый дизельный мотор V8, который выдает 205 лошадиных сил мощности и 430 Нм пикового крутящего момента. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой «механикой» и блокировками межколесных дифференциалов. Завершают образ внедорожные шины Cooper Discoverer S/T Maxx размерностью 265/75/R16. Новая «пустынная» версия стоит минимум 61 000 долларов или на 9 000 долларов дороже базового пикапа.
Комментарии
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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