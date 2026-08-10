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Автор: Мария Степанова

10 августа 2026, 20:14

Toyota Land Cruiser 79 с жилым модулем: уникальный автодом с доработками для России

Toyota Land Cruiser 79 с жилым модулем: уникальный автодом с доработками для России

Купол для экспедиций: В России продают уникальный автодом на базе Toyota LC 79 с пружинной подвеской и сейфом внутри

Toyota Land Cruiser 79 с жилым модулем: уникальный автодом с доработками для России

На российском рынке появился редкий автодом на базе Toyota Land Cruiser 79 с профессиональным жилым модулем и серьезными техническими доработками. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет надежность, комфорт и автономность в любых условиях. В чем его особенности - разбираемся в деталях.

На российском рынке появился редкий автодом на базе Toyota Land Cruiser 79 с профессиональным жилым модулем и серьезными техническими доработками. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет надежность, комфорт и автономность в любых условиях. В чем его особенности - разбираемся в деталях.

На российском рынке появился настоящий редкий экземпляр - автодом на базе Toyota Land Cruiser 79, который сочетает в себе люксовый уровень оснащения и серьезные технические доработки. Такой вариант может заинтересовать не только поклонников внедорожников, но и тех, кто ищет автономность и комфорт в путешествиях по России.

Автомобиль был куплен новым в 2019 году, после чего компания ORMO из Ижевска установила жилой модуль и провела комплексную модернизацию. Внутри модуля можно свободно стоять в полный рост (высота - 2 метра), предусмотрены удобные спальные места, кухня, душ, туалет, телевизор, холодильник, автономный обогреватель, люк, москитные сетки, солнечные батареи и множество отсеков для хранения, включая сейф для оружия. Подобный набор опций редко встречается даже на дорогих европейских автодомах.

Фото: auto.ru

Техническая часть также не осталась без внимания: была заменена рессорная подвеска на пружинную, установлен силовой обвес АРБ, заменены главные пары, добавлены пневматические блокировки, внедрена топливная система подогрева и установлена ​​передняя лебедка. Все изменения зафиксированы официально в модифицированном виде в ПТС и СТС, которые позволяют эксплуатировать машину как специализированный автодом без каких-либо сложностей.

Подобные проекты становятся все более востребованными на фоне роста интереса к автопутешествиям и самостоятельным экспедициям. В отличие от стандартных кемперов, доработанный Land Cruiser 79 научился уверенно передвигаться по бездорожью и выдерживать суровые климатические условия. 

Продажа этого автодома осуществляется ниже себестоимости из-за непредвиденных обстоятельств. Это предложение может быть интересным для тех, кто ищет готовое решение для длительных поездок или жизни за пределами города. Важно отметить, что подобные машины редко производятся на рынке, а их стоимость обычно значительно выше из-за затрат на доработку и уникальности комплектации. В целом, такой автодом может стать альтернативным выбором для российского путешественника, ценящего надежность, независимость и комфорт в любых условиях.

Упомянутые марки: Toyota
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