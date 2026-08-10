Купол для экспедиций: В России продают уникальный автодом на базе Toyota LC 79 с пружинной подвеской и сейфом внутри

10 августа 2026, 20:14
Toyota Land Cruiser 79 с жилым модулем: уникальный автодом с доработками для России
Toyota Land Cruiser 79 с жилым модулем: уникальный автодом с доработками для России
На российском рынке появился редкий автодом на базе Toyota Land Cruiser 79 с профессиональным жилым модулем и серьезными техническими доработками. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет надежность, комфорт и автономность в любых условиях. В чем его особенности - разбираемся в деталях.
На российском рынке появился настоящий редкий экземпляр - автодом на базе Toyota Land Cruiser 79, который сочетает в себе люксовый уровень оснащения и серьезные технические доработки. Такой вариант может заинтересовать не только поклонников внедорожников, но и тех, кто ищет автономность и комфорт в путешествиях по России.
Автомобиль был куплен новым в 2019 году, после чего компания ORMO из Ижевска установила жилой модуль и провела комплексную модернизацию. Внутри модуля можно свободно стоять в полный рост (высота - 2 метра), предусмотрены удобные спальные места, кухня, душ, туалет, телевизор, холодильник, автономный обогреватель, люк, москитные сетки, солнечные батареи и множество отсеков для хранения, включая сейф для оружия. Подобный набор опций редко встречается даже на дорогих европейских автодомах.
Техническая часть также не осталась без внимания: была заменена рессорная подвеска на пружинную, установлен силовой обвес АРБ, заменены главные пары, добавлены пневматические блокировки, внедрена топливная система подогрева и установлена передняя лебедка. Все изменения зафиксированы официально в модифицированном виде в ПТС и СТС, которые позволяют эксплуатировать машину как специализированный автодом без каких-либо сложностей.
Подобные проекты становятся все более востребованными на фоне роста интереса к автопутешествиям и самостоятельным экспедициям. В отличие от стандартных кемперов, доработанный Land Cruiser 79 научился уверенно передвигаться по бездорожью и выдерживать суровые климатические условия.
Продажа этого автодома осуществляется ниже себестоимости из-за непредвиденных обстоятельств. Это предложение может быть интересным для тех, кто ищет готовое решение для длительных поездок или жизни за пределами города. Важно отметить, что подобные машины редко производятся на рынке, а их стоимость обычно значительно выше из-за затрат на доработку и уникальности комплектации. В целом, такой автодом может стать альтернативным выбором для российского путешественника, ценящего надежность, независимость и комфорт в любых условиях.
Похожие материалы Тойота
-
10.08.2026, 19:01
Renault Kaptur: два года без поломок, но владелец меняет кроссовер на более просторный
Renault Kaptur за два года эксплуатации не подвел владельца ни разу, но даже без серьезных проблем автомобиль отправляется на продажу. В чем кроется причина такого решения и какие нюансы эксплуатации могут повлиять на выбор следующей машины - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.08.2026, 15:42
«Кочевник» с сеткой «ПЛЕССЕ»: особенности, комплектация и условия доставки по России
Модель «Кочевник», с сеткой плиссе вместо перегородки, выделяется продуманной конструкцией и современными материалами. Важные детали комплектации и условия доставки делают ее актуальной для тех, кто ищет надежный прицеп для путешествий по России.Читать далее
-
10.08.2026, 15:14
Piligrim Camper ST-400: мобильный дом для пикапов с двойной кабиной
Piligrim Camper ST-400 - это решение для владельцев пикапов, которые ищут комфорт и универсальность. Модель рассчитана на размещение четырех человек и совместима с популярными пикапами, что делает ее актуальной для российских дорог и семейных поездок.Читать далее
-
10.08.2026, 14:30
Tenet T8: сколько реально стоит содержание электрокара в России
Владельцы Tenet T8 в России сталкиваются с неожиданными расходами на страховку, дополнительные опции и сезонную замену шин. Материал поможет разобраться, какие траты стоит учитывать при эксплуатации этой модели и как выбрать оптимальные решения для российских условий.Читать далее
-
10.08.2026, 14:09
Топ-5 автомобилей для пенсионеров в России: бюджетные и надежные модели 2025 года
Рынок автомобилей для пенсионеров в России в 2026 году ограничен, но есть модели, которые выделяются простотой, доступностью и минимальными затратами на обслуживание. Эксперты выделяют пять машин, подходящих для разных сценариев эксплуатации.Читать далее
-
10.08.2026, 13:53
Три кроссовера до 3 млн рублей: новые схемы ввоза авто через Киргизию
Мало кто знает, что на рынке появились новые схемы ввоза почти новых кроссоверов из Киргизии по ценам, которые заметно ниже официальных. Эксперт объяснил, какие модели сейчас особенно выгодны, и почему экономия может достигать сотен тысяч рублей. Что грозит покупателям и какие нюансы стоит учесть - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.08.2026, 13:34
Автодом «МОЛОДЕЦ» 2,5х1,5: компактный кемпер с кухней и автономией в продаже
В Екатеринбурге появился в продаже автодом «МОЛОДЕЦ» 2,5х1,5 - компактный кемпер с полноценной кухней, автономной системой энерго- и теплоснабжения и продуманным интерьером. Модель выделяется сочетанием мобильности и комфорта, что особенно актуально для российских автолюбителей.Читать далее
-
10.08.2026, 13:18
Где дешевле купить китайский кроссовер в 2026 году: сравнение схем и рисков
В 2026 году схемы ввоза китайских автомобилей через страны СНГ позволяют сэкономить сотни тысяч рублей, но с апреля правила ужесточились. Разбираемся, где сейчас выгоднее брать новые кроссоверы и какие подводные камни ждут покупателей.Читать далее
-
10.08.2026, 13:09
Топ-10 китайских кроссоверов в России: статистика и новые лидеры рынка 2026
В 2026 году китайские кроссоверы заняли заметную долю российского рынка, вытеснив привычные бренды. Аналитики отмечают, что спрос на эти автомобили связан с сочетанием цены, оснащения и локализации производства. Какие модели оказались в числе самых востребованных - в нашем материале.Читать далее
-
10.08.2026, 12:50
В России представлен бензиновый двигатель 2,2 л на 299 л.с. для легковых и коммерческих авто
На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге показали отечественный двигатель, мощностью 299 л.с. и экологическим стандартом «Евро-5». Эксперты отмечают, что агрегат может стать ключевым для новых моделей легковых и коммерческих машин, а также гибридов. Важно понять, какие автомобили смогут получить этот мотор и как он повлияет на рынок.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
10.08.2026, 19:01
Renault Kaptur: два года без поломок, но владелец меняет кроссовер на более просторный
Renault Kaptur за два года эксплуатации не подвел владельца ни разу, но даже без серьезных проблем автомобиль отправляется на продажу. В чем кроется причина такого решения и какие нюансы эксплуатации могут повлиять на выбор следующей машины - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.08.2026, 15:42
«Кочевник» с сеткой «ПЛЕССЕ»: особенности, комплектация и условия доставки по России
Модель «Кочевник», с сеткой плиссе вместо перегородки, выделяется продуманной конструкцией и современными материалами. Важные детали комплектации и условия доставки делают ее актуальной для тех, кто ищет надежный прицеп для путешествий по России.Читать далее
-
10.08.2026, 15:14
Piligrim Camper ST-400: мобильный дом для пикапов с двойной кабиной
Piligrim Camper ST-400 - это решение для владельцев пикапов, которые ищут комфорт и универсальность. Модель рассчитана на размещение четырех человек и совместима с популярными пикапами, что делает ее актуальной для российских дорог и семейных поездок.Читать далее
-
10.08.2026, 14:30
Tenet T8: сколько реально стоит содержание электрокара в России
Владельцы Tenet T8 в России сталкиваются с неожиданными расходами на страховку, дополнительные опции и сезонную замену шин. Материал поможет разобраться, какие траты стоит учитывать при эксплуатации этой модели и как выбрать оптимальные решения для российских условий.Читать далее
-
10.08.2026, 14:09
Топ-5 автомобилей для пенсионеров в России: бюджетные и надежные модели 2025 года
Рынок автомобилей для пенсионеров в России в 2026 году ограничен, но есть модели, которые выделяются простотой, доступностью и минимальными затратами на обслуживание. Эксперты выделяют пять машин, подходящих для разных сценариев эксплуатации.Читать далее
-
10.08.2026, 13:53
Три кроссовера до 3 млн рублей: новые схемы ввоза авто через Киргизию
Мало кто знает, что на рынке появились новые схемы ввоза почти новых кроссоверов из Киргизии по ценам, которые заметно ниже официальных. Эксперт объяснил, какие модели сейчас особенно выгодны, и почему экономия может достигать сотен тысяч рублей. Что грозит покупателям и какие нюансы стоит учесть - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.08.2026, 13:34
Автодом «МОЛОДЕЦ» 2,5х1,5: компактный кемпер с кухней и автономией в продаже
В Екатеринбурге появился в продаже автодом «МОЛОДЕЦ» 2,5х1,5 - компактный кемпер с полноценной кухней, автономной системой энерго- и теплоснабжения и продуманным интерьером. Модель выделяется сочетанием мобильности и комфорта, что особенно актуально для российских автолюбителей.Читать далее
-
10.08.2026, 13:18
Где дешевле купить китайский кроссовер в 2026 году: сравнение схем и рисков
В 2026 году схемы ввоза китайских автомобилей через страны СНГ позволяют сэкономить сотни тысяч рублей, но с апреля правила ужесточились. Разбираемся, где сейчас выгоднее брать новые кроссоверы и какие подводные камни ждут покупателей.Читать далее
-
10.08.2026, 13:09
Топ-10 китайских кроссоверов в России: статистика и новые лидеры рынка 2026
В 2026 году китайские кроссоверы заняли заметную долю российского рынка, вытеснив привычные бренды. Аналитики отмечают, что спрос на эти автомобили связан с сочетанием цены, оснащения и локализации производства. Какие модели оказались в числе самых востребованных - в нашем материале.Читать далее
-
10.08.2026, 12:50
В России представлен бензиновый двигатель 2,2 л на 299 л.с. для легковых и коммерческих авто
На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге показали отечественный двигатель, мощностью 299 л.с. и экологическим стандартом «Евро-5». Эксперты отмечают, что агрегат может стать ключевым для новых моделей легковых и коммерческих машин, а также гибридов. Важно понять, какие автомобили смогут получить этот мотор и как он повлияет на рынок.Читать далее