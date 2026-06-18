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Автор: Дарья Климова

18 июня 2026, 11:39

Toyota Land Cruiser 80 VX Limited 1996: редкий дизельный внедорожник с пробегом 9 000 км выставлен на продажу в Иркутске

Toyota Land Cruiser 80 VX Limited 1996: редкий дизельный внедорожник с пробегом 9 000 км выставлен на продажу в Иркутске

Почему 30-летний дизельный Land Cruiser 80 из Иркутска стоит так дорого

Toyota Land Cruiser 80 VX Limited 1996: редкий дизельный внедорожник с пробегом 9 000 км выставлен на продажу в Иркутске

На рынке появился уникальный экземпляр Toyota Land Cruiser 80 VX Limited 1996 года с дизельным мотором и минимальным пробегом. Один владелец, глубокая модернизация и легендарная надежность делают этот автомобиль заметным событием для ценителей. Что скрывается за высокой ценой и почему такие машины становятся объектом инвестиций - разбираемся в деталях.

На рынке появился уникальный экземпляр Toyota Land Cruiser 80 VX Limited 1996 года с дизельным мотором и минимальным пробегом. Один владелец, глубокая модернизация и легендарная надежность делают этот автомобиль заметным событием для ценителей. Что скрывается за высокой ценой и почему такие машины становятся объектом инвестиций - разбираемся в деталях.

В Иркутске выставлен на продажу Toyota Land Cruiser 80 VX Limited 1996 года выпуска - автомобиль, который способен заинтересовать не только поклонников японских внедорожников, но и тех, кто ищет по-настоящему редкие и надежные машины для сложных условий. На фоне роста интереса к классическим моделям с минимальным пробегом, этот экземпляр выделяется сразу по нескольким параметрам.

Главная особенность - дизельный двигатель объемом 4,2 литра, который после доработки выдает до 245 л.с. и 650 Нм крутящего момента, хотя по документам числится всего 135 л.с. Это позволяет владельцу платить минимальный налог, сохраняя при этом внушительный запас мощности. Механический ТНВД и отсутствие сложной электроники делают автомобиль практически неуязвимым для внешних воздействий, что особенно актуально для экспедиций и автономных путешествий.

Комплектация VX Limited подразумевает наличие полного привода, автоматической коробки передач и двух топливных баков общей емкостью 215 литров с механической системой перекачки. Такой запас топлива позволяет преодолевать большие расстояния без необходимости частых остановок на заправку. Одинаковые усиленные мосты спереди и сзади (9,5 дюймов) обеспечивают дополнительную надежность и простоту обслуживания.

Автомобиль прошел глубокую модернизацию, сохранив при этом харизму классического Land Cruiser 80. Владелец подчеркивает, что в проект вложено много инженерных решений и качественных компонентов, что превращает машину в инструмент для настоящих путешественников. В условиях, когда современные внедорожники становятся все более сложными и зависимыми от электроники, такие «аналоговые крепости» приобретают особую ценность.

Интересно, что на рынке все чаще появляются предложения по редким и доработанным внедорожникам, а спрос на них стабильно растет. Как отмечают эксперты, такие автомобили становятся не только средством передвижения, но и объектом инвестиций. Для сравнения, недавно на рынке обсуждался выход GWM Poer с механической коробкой передач, что также вызвало волну интереса среди автолюбителей - подробнее об этом можно узнать в материале о снижении цены на GWM Poer с механикой.

По информации продавца, автомобиль принадлежал одному владельцу, пробег составляет всего 9 000 км, что для 30-летней машины выглядит почти невероятно. Цвет кузова - синий, руль левый. В объявлении подчеркивается, что машина не просто сохранила заводскую надежность, но и получила запас прочности, недоступный большинству современных моделей. Важно отметить, что Land Cruiser 80 давно считается эталоном среди внедорожников, а его простота и ремонтопригодность высоко ценятся в экспедиционной среде. За уникальный Toyota Land Cruiser просят 8 175 000 рублей.

В целом, появление на рынке такого экземпляра - редкое событие, которое может заинтересовать как коллекционеров, так и практичных водителей. Минимальный пробег, глубокая модернизация и легендарная репутация Land Cruiser 80 делают этот автомобиль не только средством передвижения, но и потенциальной инвестицией. Судя по тенденциям последних лет, спрос на подобные машины будет только расти, особенно на фоне усложнения новых моделей и ограниченного предложения классических внедорожников с прозрачной историей.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 7 278 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
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