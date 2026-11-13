Идеальный 47-летний Toyota BJ40 отдают за 12 млн рублей: а сколько он стоит за границей?

Во Владикавказе сняли с хранения и продают 47-летний внедорожник Toyota: цена удивила даже экспертов

Во Владикавказе за 12 млн рублей предлагают уникальный дизельный внедорожник 1979 года, который можно считать дедушкой современной FJ-серии. Разбираем, что именно известно о машине и на что надо обратить внимание при покупке.

Во Владикавказе за 12 млн рублей предлагают уникальный дизельный внедорожник 1979 года, который можно считать дедушкой современной FJ-серии. Разбираем, что именно известно о машине и на что надо обратить внимание при покупке.

На Авто.ру за внедорожник просят 12 млн рублей. Пробег указан на уровне 7 600 км, состояние обозначено как не требующее ремонта. Продавец сообщает о полной глубокой реставрации и утверждает, что машина готова к бездорожью. Однако, есть нюансы с документами. У автомобиля за долгую жизнь сменилось более четырех владельцев, а оригинал ПТС отсутствует - выдан как дубликат.

Это трехдверный бежевый автомобиль с левым рулем. Дизельный двигатель объемом 3,6 л развивает 90 л.с. Коробка передач механическая, привод полный. BJ40 относится к классической 40-й серии Land Cruiser, рамным внедорожникам с неразрезными мостами и подключаемым полным приводом.

Фото: auto.ru

История семейства началась с Toyota Jeep BJ, представленного 1 августа 1951 года. Название Land Cruiser Toyota стала использовать с 1954 года. 40-я серия стала одним из ключевых этапов развития модели. Выставленный на продажу автомобиль 1979 года, поздняя версия классической серии. Машины с бензиновыми моторами серии F назывались FJ40, дизельные серии В, BJ40. Их можно считать дедушками современных внедорожников Toyota FJ Cruiser.

Цена в 12 млн рублей кажется несколько завышенной. На международной площадке Classics on Autotrader цены на экземпляры того же поколения на порядок ниже и колеблются в зависимости от состояния в диапазоне от 9 500 до 20 900 долларов или порядка 800 тысяч - 1,8 млн рублей в пересчете по курсу.