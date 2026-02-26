Главная интрига Land Cruiser FJ: почему дизель появится только через три года

26 февраля 2026, 12:41
Новый Toyota Land Cruiser FJ: бензин уже в пути, а дизель придется ждать до 2029 года
Toyota запускает компактный Land Cruiser FJ с бензиновым мотором, но дизельная версия задержится до 2029 года. Почему компания тянет с выпуском и что это значит для покупателей - объяснил эксперт.
Для российских автолюбителей новость о выпуске Toyota Land Cruiser FJ особенно актуальна. На фоне ограниченного выбора внедорожников и растущего интереса к новым моделям, появление компактного рамного вездехода от японского бренда может изменить ситуацию на рынке. В условиях, когда многие западные производители ушли из России, эта модель вызывает повышенное внимание, а перспективы появления дизельной версии добавляют интриги.
Как сообщает «Российская газета», производство нового Land Cruiser FJ уже стартовало в Таиланде, а первые автомобили поступят к дилерам ближе к концу года. На старте продаж модель будет оснащаться атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,7 литра, мощностью 161 л.с. и крутящим моментом 246 Нм. Этот мотор хорошо знаком по другим моделям Toyota — Prado, Fortuner, Hilux и HiAce. В паре с ним работает 6-ступенчатый «автомат» и система подключаемого полного привода, что делает автомобиль универсальным для разных условий эксплуатации.
Однако главная интрига заключается в том, появится ли дизельная версия и когда это произойдет. По данным японских СМИ, в будущем линейку могут дополнить турбодизельным двигателем объемом 2,8 литра, который уже используется на Land Cruiser 250 и Hilux. Его мощность составляет 201 л.с., а крутящий момент достигает 500 Нм — почти вдвое больше, чем у бензинового собрата. Но дизеля придется ждать долго: Toyota планирует выпустить его на рынок не раньше 2029 года. Причина задержки — необходимость адаптировать мотор к новым экологическим требованиям, которые уже действуют на ключевых рынках, включая страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и Африки.
Премьера Land Cruiser FJ состоялась осенью 2025 года. Внедорожник построен на проверенной рамной платформе IMV, общей с Hilux и Fortuner, а его длина составляет 4575 мм. На старте продаж в Японии в 2026 году на внутреннем рынке будет доступна только одна комплектация — VX. В перспективе модель появится в других странах, но поставки в Европу и Северную Америку пока не планируются.
Таким образом, Toyota делает постепенное расширение линейки Land Cruiser FJ, учитывая требования разных рынков и ужесточение экологических норм. Для российских водителей это означает, что ждать дизельную версию придется дольше, но сам факт появления нового рамного внедорожника уже можно считать важным событием для сегмента.
Похожие материалы Тойота
-
20.02.2026, 18:36
Желтый Toyota Land Cruiser с лифтом: возвращение легенды и новые тренды рынка
Toyota Land Cruiser вернулся на рынок и сразу привлек внимание не только цифрами продаж, но и необычными модификациями. Яркий желтый внедорожник с лифтом стал символом нового сезона, а конкуренция с 4Runner выходит на новый уровень. Эксперты отмечают, что такие версии способны изменить расстановку сил среди поклонников японских внедорожников.Читать далее
-
18.02.2026, 08:46
Toyota Land Cruiser 100 против Nissan Patrol 61: сравнение комфорта, управляемости и расхода
Сравнение Toyota Land Cruiser 100 и Nissan Patrol выявляет неожиданные различия в комфорте, управляемости и расходе топлива. Анализ особенностей этих внедорожников поможет понять, какой из них лучше подходит для российских дорог.Читать далее
-
17.02.2026, 18:13
Toyota Land Cruiser 200: плюсы и минусы легендарного внедорожника глазами владельцев
Toyota Land Cruiser 200 остается одним из самых обсуждаемых внедорожников на рынке. В материале собраны ключевые достоинства и недостатки модели, которые отмечают владельцы и эксперты. Разбираемся, что важно учитывать при выборе.Читать далее
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
-
12.02.2026, 13:41
Редкий Land Cruiser 200 продают в Москве по цене квариры
В Москве появился уникальный экземпляр Toyota Land Cruiser 200: внедорожник 2020 года с пробегом всего 319 км оценили в 21 млн рублей. Почему цена оказалась выше новых моделей и что скрывается за этим предложением - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.12.2025, 10:11
В Подмосковье выставили почти новый Toyota Land Cruiser 200 за 8 миллионов рублей
В Подмосковье появился уникальный Toyota Land Cruiser 200 с минимальным пробегом. Автомобиль 2013 года сохранил заводское состояние. Цена заметно выше рынка, что вызывает вопросы. Почему владелец так оценил машину, и есть ли на нее спрос - разбираемся в материале.Читать далее
-
17.12.2025, 08:29
Внедорожный дом на колесах Infanta 4x4 Inkunzi: новый уровень комфорта для путешествий
Infanta 4x4 Inkunzi — это не просто кемпер, а полноценный дом для приключений. Внутри — современные технологии и продуманные детали. Узнайте, чем удивляет этот внедорожный модуль. Цена и комплектация — в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 16:05
Toyota готовит компактный внедорожник GR Land Cruiser FJ Sport на платформе TNGA-F
Toyota снова удивляет автолюбителей свежими идеями. Компания работает над новым компактным внедорожником. Модель обещает быть яркой и необычной. Подробности держатся в секрете, но интерес к новинке уже огромен. Ожидается, что автомобиль получит спортивный характер.Читать далее
-
21.11.2025, 08:43
Легальный гусеничный Toyota Land Cruiser 70 выставили на продажу в России
В России появился необычный внедорожник. Это старый Toyota Land Cruiser. Его поставили на гусеничный ход. Все изменения полностью легализованы. Стоит такой драндулет очень дорого. Продавец просит за него миллионы.Читать далее
