Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

26 февраля 2026, 12:41

Главная интрига Land Cruiser FJ: почему дизель появится только через три года

Toyota запускает компактный Land Cruiser FJ с бензиновым мотором, но дизельная версия задержится до 2029 года. Почему компания тянет с выпуском и что это значит для покупателей - объяснил эксперт.

Для российских автолюбителей новость о выпуске Toyota Land Cruiser FJ особенно актуальна. На фоне ограниченного выбора внедорожников и растущего интереса к новым моделям, появление компактного рамного вездехода от японского бренда может изменить ситуацию на рынке. В условиях, когда многие западные производители ушли из России, эта модель вызывает повышенное внимание, а перспективы появления дизельной версии добавляют интриги.

Как сообщает «Российская газета», производство нового Land Cruiser FJ уже стартовало в Таиланде, а первые автомобили поступят к дилерам ближе к концу года. На старте продаж модель будет оснащаться атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,7 литра, мощностью 161 л.с. и крутящим моментом 246 Нм. Этот мотор хорошо знаком по другим моделям Toyota — Prado, Fortuner, Hilux и HiAce. В паре с ним работает 6-ступенчатый «автомат» и система подключаемого полного привода, что делает автомобиль универсальным для разных условий эксплуатации.

Однако главная интрига заключается в том, появится ли дизельная версия и когда это произойдет. По данным японских СМИ, в будущем линейку могут дополнить турбодизельным двигателем объемом 2,8 литра, который уже используется на Land Cruiser 250 и Hilux. Его мощность составляет 201 л.с., а крутящий момент достигает 500 Нм — почти вдвое больше, чем у бензинового собрата. Но дизеля придется ждать долго: Toyota планирует выпустить его на рынок не раньше 2029 года. Причина задержки — необходимость адаптировать мотор к новым экологическим требованиям, которые уже действуют на ключевых рынках, включая страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и Африки.

Премьера Land Cruiser FJ состоялась осенью 2025 года. Внедорожник построен на проверенной рамной платформе IMV, общей с Hilux и Fortuner, а его длина составляет 4575 мм. На старте продаж в Японии в 2026 году на внутреннем рынке будет доступна только одна комплектация — VX. В перспективе модель появится в других странах, но поставки в Европу и Северную Америку пока не планируются.

Таким образом, Toyota делает постепенное расширение линейки Land Cruiser FJ, учитывая требования разных рынков и ужесточение экологических норм. Для российских водителей это означает, что ждать дизельную версию придется дольше, но сам факт появления нового рамного внедорожника уже можно считать важным событием для сегмента.

