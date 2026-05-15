Land Cruiser FJ Series выходит в Японии - электромобиль Land Hopper удивляет рынки

Toyota Land Cruiser FJ Series: компактный внедорожник для Японии с новым электромобилем

Toyota расширяет линейку Land Cruiser, выпуская FJ Series - компактную версию легендарного внедорожника, предназначенную только для японского рынка. Вместе с ним дебютирует необычный электрический Land Hopper, который способен удивить даже опытных автолюбителей. Почему эти новинки вызывают столько обсуждений - разбираемся в деталях.

Toyota расширяет линейку Land Cruiser, выпуская FJ Series - компактную версию легендарного внедорожника, предназначенную только для японского рынка. Вместе с ним дебютирует необычный электрический Land Hopper, который способен удивить даже опытных автолюбителей. Почему эти новинки вызывают столько обсуждений - разбираемся в деталях.

Японский автогигант Toyota вновь удивил поклонников внедорожников, представив на внешнем рынке новую версию Land Cruiser FJ Series. Эта модель сразу привлекла внимание не только из-за своих технических характеристик, но и благодаря неожиданному соседству с электрическим Land Hopper. Такой подход позволяет изменить представление о возможностях современных внедорожников и индивидуальной мобильности.

Land Cruiser FJ Series – это не просто очередное обновление культовой модели, а попытка адаптировать классический внедорожник под потребности повседневной жизни и любителей компактных автомобилей. В отличие от привычных габаритов, серия FJ построена на укороченной платформе: колесная база уменьшена на 270 мм, по сравнению с серией 250, общая длина кузова стала короче на 350 мм. Ширина также уменьшилась на 125 мм, что делает автомобиль более маневренным и удобным для стандартных условий. Радиус разворота теперь составляет всего 5,5 метра, что особенно актуально для тесных японских улиц.

Несмотря на уменьшенные размеры, серия FJ сохраняет прочную лестничную раму, характерную для всей линейки Land Cruiser. Жесткость кузова дополнительно усилена дополнительными распорками и стальными пластинами, а в настоящее время установлена ​​защитная стальная пластина для обеспечения безопасности трансмиссии. Виброизоляция улучшена за счет дополнительной точечной сварки, что положительно сказывается на комфорте в салоне.

Под капотом новинки установлен единственный двигатель — атмосферный бензиновый 2TR-FE объемом 2,7 литра, работающий в паре с шестиступенчатым автоматом Super ECT. Мощность составляет 161 л.с., крутящий момент – 246 Нм. Расход топлива по циклу WLTC — 8,7 литра на 100 км, что эквивалентно примерно 20 миль на галлон. Такой силовой агрегат обеспечивает уверенное движение как по асфальту, так и по бездорожью.

Внедорожные возможности серии FJ впечатляют: углы въезда и съезда увеличены на 15 градусов по сравнению с 250-й серией, а артикуляция колес расширена с классической 70-й серией. Передняя подвеска - двухрычажная с высоким расположением, задняя - четырехрычажная с поперечной тягой. Для помощи водителю предусмотрены системы помощи при старте на подъеме и наблюдения за слепыми зонами.

Салон стал чуть компактнее, но вместимость багажника осталась на достойном уровне — 795 литров при поднятых сиденьях. Внутри — два ряда и пять посадочных мест, а сзади — квадратный силуэт кузова, придающий преемственность классическим Land Cruiser. В продаже новинка уже поступила в продажу в Японии по цене от 4 500 100 иен (около 28 500 долларов США). Покупателям доступны пять цветовых решений, включая дымчато-синий и оксидно-бронзовый металлик.

Особое внимание привлекла премьера Land Hopper - персонального транспортного средства, рассчитанного на одного человека. Этот компактный электромобиль появится в Японии весной 2027 года и предназначен для передвижения по дальним территориям, лесам и горам. Габариты Land Hopper - всего 1370 мм в длину, 590 мм в ширину и 990 мм в высоту.

Технические характеристики Land Hopper пока держатся в секрете, но уже сейчас ясно, что Toyota делает ставку на расширение возможностей индивидуальной мобильности. Подобный подход может заинтересовать не только поклонников внедорожников, но и тех, кто ищет новые формы передвижения за пределами города. Кстати, интерес к японским инновациям не случаен - ранее мы уже наблюдали за тем, как меняется подход Toyota к разработке новых моделей, например, в материалах о перспективах электрификации и новых дизайнерских решениях для седана Corolla: подробности о будущих тенденциях Toyota .

Появление Land Cruiser FJ Series и Land Hopper – это не просто очередные новинки, а свидетельство об изменениях в автомобильной индустрии, где компактность, универсальность и экологичность становятся ключевыми тенденциями. Японский рынок вновь становится площадкой для экспериментов, которые могут повлиять на развитие сегмента внедорожников и персонального электротранспорта в последние годы.