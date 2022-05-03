Toyota Land Cruiser: почему его так любят? Краткая история и немного философии
История появления
Land Cruiser появился на свет в 1951-м году. Только назывался он тогда по-другому: просто «BJ». Знаменитое название внедорожнику придумали два года спустя. Технический директор компании «Тойота» Хэндзи Умэхара вполне логично решил, что для успеха на рынке машине нужно более звучное имя.
Считается, что Toyota BJ делалась с оглядкой на Willys MB, и даже рабочее название у автомобиля было «Toyota Jeep». Но японцы сделали внедорожник несколько крупнее, а шасси взяли от лёгкого грузовика. Двигатель на машину поставили шестицилиндровый («Виллис» имел четыре цилиндра). А вот понижающей передачи по непонятной причине не было. Всего создали несколько сотен BJ, значительная часть которых пошла в японскую полицию, а также в Министерство лесного и сельского хозяйства Японии.
Модель регулярно обновлялась. Появившийся в 1980-м Land Cruiser 60 series выглядел уже гораздо более цивилизованно и был намного удобнее, чем его «прадедушка», сделанный по образу и подобию армейского «Виллиса». Правда, при этом внедорожник утратил часть той самой неповторимой харизмы.
В 84-м в серию пошла 70-я серия. Здесь интересен тот факт, что для внутреннего рынка Японии «Семидесятка» производилась вплоть до двухтысячных годов. Более того, в 2014-м производство 70-го «Крузера» «для себя» японцы возобновили! Конечно, модель за эти тридцать лет неоднократно обновлялась, но суть её не изменилась: этот Land Cruiser представляет собой классический рамный джип с квадратными формами. А на некоторых «Семидесятках» есть даже заводские блокировки дифференциалов, шноркели и лебёдки.
В 1990-м году был представлен Land Cruiser 80. В России девяностых этот внедорожник встал в один ряд с малиновыми пиджаками и мобильными телефонами: он прочно ассоциировался с «новыми русскими». По народному мнению, более подходящими для бизнесменов автомобилями считались разве что «Мерседесы» S-класса (тогда их все поголовно называли в народе «Шестисотыми»), БМВ седьмой серии, «Гелендвагены», и, пожалуй, Jeep Grand Cherokee.
Новая эра
В 2021-м году начались продажи Land Cruiser 300 – восьмого поколения «Крузера». В дизайне и оснащении «Лэнд Крузера» уже давно не осталось ничего спартанского и армейского. А уж «Трёхсотку» по части высоких технологий можно сравнить то ли с истребителем-бомбардировщиком пятого поколения F-35, то ли вообще с НЛО. Разумеется, это сильное преувеличение, но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки, а всё остальное – правда. Умеет ли, например, ваш автомобиль узнавать вас по отпечатку пальца как смартфон? «Крузер» умеет: при нажатии «правильным» пальцем на кнопку запуска двигателя, он не только заведётся, но и автоматически подстроит именно под вас все введённые ранее настройки сиденья, климат-контроля и аудиосистемы. Климат-контроль здесь – четырёхзонный, с ионизатором воздуха. Про всякого рода системы безопасности нечего и говорить: их просто целая куча. А экстерьер? А материалы отделки салона? Глядя на них, начинаешь сомневаться, нужен ли теперь Lexus LX – премиальный «брат-близнец» «Лэнд Крузера»).
А надо или не надо?
Тем не менее, Land Cruiser 300 – это по-прежнему тяжёлый рамный внедорожник, прочный и невероятно надёжный. И проходимость у него отличная. Если, конечно, загнать его в грязь и на пересечённую местность. На самом деле мало кто из владельцев таких машин этим занимается. Обычно дело ограничивается разбитыми грунтовками при выездах на рыбалку или пикник, где в принципе справился бы и паркетник. И вот здесь-то и возникает вопрос: зачем? Несмотря на обилие новых технологий и электронных «фишек», такой внедорожник никак не может рулиться и вести себя на асфальте так же, как и какой-нибудь кроссовер, не говоря уже о седане. Физику не обманешь. При резких перестроениях высокая машина будет крениться больше, а «цепляться» за дорогу – хуже. Внедорожники предназначаются совсем для другого. Да даже просто садиться в джип может быть гораздо менее удобно, чем в седан. И далее, далее, далее.
Но, несмотря ни на что, «Лэнд Крузеры» покупали, покупают и покупать будут. Причём вовсе не для того, чтобы лазить на них по болотам. В таких машинах есть какая-то магия. Land Cruiser, Chevrolet Tahoe, тот же Gelandewagen, да совсем уже экстремальный Jeep Wrangler – эти внедорожники нравятся очень многим. Просто, потому что нравятся. А надо оно или не надо – вопрос десятый.
Есть, впрочем, и другая теория: якобы Большие Джипы покупают в лучшем случае «для понта», в худшем – из-за каких-то личных комплексов, а нормальные люди ездят на чём-то небольшом, экономичном и удобном для города. Только вот наличие такой точки зрения не отменяет того факта, что Land Cruiser обладает не только выдающимися техническими характеристиками, но и чем-то большим. Его просто любят. И никакие практичные семейные паркетники никогда его не заменят.
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