Всего 2 122 км за 17 лет: в Подмосковье продают почти новый Toyota Land Cruiser Prado 2008 года

25 июня 2026, 10:49
Toyota Land Cruiser Prado 120 с минимальным пробегом выставлен на продажу в Люберцах
Toyota Land Cruiser Prado 120 с минимальным пробегом выставлен на продажу в Люберцах
На рынке появился уникальный экземпляр Toyota Land Cruiser Prado 120 2008 года с пробегом чуть более 2 тысяч километров. Модель сохранила заводское состояние и комплект оригинальных документов. Почему такие предложения вызывают интерес у коллекционеров и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях.
В России редко встречаются автомобили, которые за почти два десятилетия эксплуатации сохранили практически заводское состояние. Именно поэтому продажа Toyota Land Cruiser Prado 120 2008 года с пробегом всего 2 122 км в Люберцах вызывает особое внимание среди автолюбителей и коллекционеров. Такие предложения появляются на рынке нечасто, а их стоимость зачастую оказывается выше средней по сегменту.
Этот внедорожник оснащен бензиновым двигателем 1GR-FE объемом 4,0 литра и мощностью 249 л.с., который считается одним из самых надежных в линейке Toyota. Автоматическая коробка передач, полный привод и классический черный цвет кузова делают модель привлекательной для тех, кто ценит сочетание практичности и статуса. По информации продавца, автомобиль хранился в отапливаемом гараже, не подвергался интенсивной эксплуатации и имеет только одного владельца. В комплекте - три оригинальных ключа и полный пакет документов, что подтверждается отчетом по VIN-коду.
История машины необычна: в 2009 году она была подарена нынешнему владельцу, но из-за наличия других автомобилей в семье практически не использовалась. Владелец долго не решался расстаться с подарком, считая его памятным и ценным. Однако спустя годы пришло понимание, что такой автомобиль должен приносить радость на дорогах, а не простаивать в гараже. В результате Prado 120 оказался на рынке, где подобные экземпляры быстро находят новых хозяев.
Высокая цена - 7 997 000 рублей - объясняется не только минимальным пробегом, но и уникальным состоянием машины. Для сравнения, большинство аналогичных моделей на вторичном рынке имеют пробег в десятки, а то и сотни тысяч километров, а их кузов и салон часто требуют вложений. Здесь же речь идет о практически новом автомобиле, что создает дополнительную ценность для коллекционеров и ценителей оригинальных внедорожников.
Интересно, что на российском рынке все чаще появляются редкие и малопробежные автомобили, которые долгое время хранились в частных коллекциях или гаражах. Это связано с ростом интереса к уникальным экземплярам и желанием инвестировать в автомобили с историей. Как отмечают эксперты, такие предложения могут стать выгодным вложением, особенно если речь идет о моделях с проверенной репутацией и прозрачной историей. К примеру, недавно внимание привлекла новость о появлении в продаже Kia Tasman, который также удивил ценой и комплектацией - подробнее об этом можно узнать в материале о новых предложениях на рынке пикапов.
Для потенциальных покупателей важно учитывать, что подобные автомобили требуют тщательной проверки документов и состояния, несмотря на минимальный пробег. Важно убедиться в подлинности всех записей и отсутствии скрытых дефектов. Судя по представленным данным, данный Toyota Land Cruiser Prado 120 соответствует заявленным характеристикам и может рассматриваться как редкая возможность приобрести практически новый внедорожник с историей. Такие предложения не только подчеркивают статус владельца, но и могут стать выгодной инвестицией на фоне роста интереса к коллекционным автомобилям в России.
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