Автор: Мария Степанова

14 мая 2026, 14:59

Toyota Land Cruiser Prado 150: что выгоднее - дизель или бензин в реальных условиях

Спор вне поколений: Какой Toyota Land Cruiser Prado 150 реально выгоднее — дизельный или бензиновый

Toyota Land Cruiser Prado 150 с дизельным и бензиновым двигателем вызывает споры среди владельцев. Эксперты разобрали, как моторы ведут себя в российских условиях, на что влияют расходы на обслуживание и топливо, и почему выбор не так очевиден, как кажется.

Вопрос о том, какой Toyota Land Cruiser Prado 150 выбрать — с дизельным или бензиновым двигателем — давно не даёт покоя автолюбителям. Это не просто спор о вкусах: от решения зависит не только комфорт, но и реальная экономия на содержании машины, а также удобство в повседневном использовании. В условиях российских дорог и климата разница между моторами становится особенно заметной, и выбор часто оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Многие считают 2,7-литровый бензиновый двигатель компромиссным, но основные баталии разгораются вокруг дизельной «трёшки» и бензинового V6 объёмом 4 литра. Именно эту версию чаще всего обсуждают опытные водители, которые считают каждую копейку, но не готовы жертвовать надёжностью и универсальностью. На бумаге дизель выглядит привлекательнее: расход топлива ниже, транспортный налог меньше. Однако реальность вносит свои коррективы.

В некоторых регионах России дизельное топливо стоит дороже 95-го бензина, а интервалы обслуживания у дизеля сокращаются. Масло приходится менять чаще, что увеличивает расходы. Даже если производитель указывает интервал в 10–15 тысяч километров, большинство владельцев предпочитают не рисковать и сокращать его, особенно при эксплуатации в сложных условиях. К тому же дизельные моторы требуют более качественного топлива, а хорошую солярку можно найти только в крупных городах. Ремонт топливной аппаратуры — удовольствие не из дешёвых, а если сложить все затраты, разница между дизелем и бензином практически исчезает.

Прадо с дизельным двигателем — это рабочая лошадка, созданная для бездорожья. Его характерный звук и лёгкая вибрация на низких оборотах напоминают о внедорожном потенциале, который внушает уверенность на сложных участках. Но в городском потоке и на трассе эти особенности могут утомлять. После 100 км/ч дизель теряет динамику, и при обгонах приходится держать турбину в тонусе, которая добавляет тягу, но не превращает внедорожник в спорткар.

Бензиновый V6 на 4 литра раскрывает Prado с другой стороны. Здесь проявляются лёгкость разгона, уверенность при обгонах и отсутствие лишних вибраций в салоне. Автомобиль становится универсальным: он по-прежнему готов к бездорожью, но на трассе ведёт себя как комфортный кроссовер, не заставляя нервничать при каждом ускорении. Для тех, кто ценит динамику и тишину, бензиновая версия становится явным фаворитом.

Переход с дизеля на бензин часто сопровождается сомнениями. Официальные дилеры обычно предлагают для тест-драйва дизельные варианты, так как они более популярны. Но те, кто решается на смену, отмечают, что разница в ощущениях возникает сразу: исчезает чувство «работы» за рулём, а дальние поездки становятся более приятными и расслабленными. При этом Prado не теряет своей легендарной надёжности и способности справляться с любыми трудностями.

Выбор между дизелем и бензином для Prado 150 — это не только вопрос экономии, но и личных предпочтений. Дизель хорош для тяжёлого бездорожья и размеренной езды, но требует большего внимания к обслуживанию. Бензиновый V6 — универсальный вариант для города и трассы, обеспечивающий больший комфорт и уверенность при активном вождении без потерь для внедорожных качеств.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser Prado (от 2 898 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
