10 лет в гараже: редкий внедорожник Toyota продают в Оренбурге - почему цена так выросла

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

22 мая 2026, 08:52

В Оренбурге выставлен на продажу Toyota Land Cruiser Prado 2017 года с минимальным пробегом и одним владельцем. Автомобиль не использовался зимой, хранился в гараже и сохранил состояние нового. Почему такие предложения становятся редкостью и что важно знать перед покупкой - разбираемся, что влияет на стоимость и спрос на рынке сейчас.

В условиях, когда рынок подержанных автомобилей в России переживает очередной виток роста цен, появление Toyota Land Cruiser Prado 2017 года с пробегом всего 12 455 км вызывает живой интерес у автолюбителей. Такие предложения становятся настоящей редкостью, ведь большинство внедорожников этого класса давно ушли в активную эксплуатацию и редко встречаются в состоянии, близком к новому. Для многих покупателей это шанс приобрести легендарную модель с прозрачной историей и без скрытых дефектов.

Продаваемый в Оренбурге Land Cruiser Prado оснащен дизельным двигателем объемом 2.8 литра мощностью 177 л.с., автоматической коробкой передач и полным приводом. Кузов белого цвета, руль левый, комплектация 2.8 AT Comfort 5dr. Владелец подчеркивает, что автомобиль не эксплуатировался зимой и все время находился в гараже, что подтверждается идеальным состоянием лакокрасочного покрытия и салона. По словам продавца, состояние машины практически не отличается от новой, а все документы готовы к проверке.

На фоне дефицита новых автомобилей и постоянного повышения цен на рынке, такие экземпляры становятся особенно привлекательными для тех, кто ищет надежный внедорожник с минимальным пробегом. Цена в 6 550 000 рублей может показаться высокой, но для Land Cruiser Prado с такой историей и состоянием это скорее закономерность, чем исключение. Важно отметить, что подобные предложения быстро находят своих покупателей, особенно среди тех, кто ценит качество и долговечность японских автомобилей.

Интересно, что тенденция к продаже автомобилей с минимальным пробегом и прозрачной историей становится все более заметной. Как отмечают эксперты, такие машины часто уходят с рынка в считанные дни, а их стоимость стабильно растет. Подобная ситуация наблюдается не только с Toyota, но и с другими популярными моделями. Например, недавно в Волгограде был выставлен на продажу хэтчбек с минимальным пробегом, о чем подробно рассказывалось в материале о редком Renault Sandero 2018 года.

Для потенциальных покупателей важно обращать внимание не только на технические характеристики, но и на историю эксплуатации автомобиля. Гаражное хранение, отсутствие зимней эксплуатации и наличие всех подтверждающих документов - ключевые факторы, которые влияют на итоговую стоимость и ликвидность машины. В условиях, когда новые автомобили становятся все менее доступными, такие предложения могут стать отличной инвестицией и возможностью приобрести надежного «японца» без лишних рисков.

