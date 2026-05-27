Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

27 мая 2026, 08:23

9-летний Land Cruiser Prado с пробегом 130 тысяч км по Академгородку продают за 7 млн рублей

В Новосибирске начались торги за редкий Toyota Land Cruiser Prado: прошло 9 лет, а он как новый

В Новосибирске выставлен на продажу Toyota Land Cruiser Prado 2017 года с пробегом почти 130 тыс. км и в топовой комплектации. Автомобиль прошел только одну регистрацию, не эксплуатировался зимой и застрахован по КАСКО. Что скрывает история машины и почему такие предложения быстро исчезают с рынка - разбираемся, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы часто упускают даже опытные водители.

На рынке подержанных автомобилей Новосибирска появился редкий экземпляр - Toyota Land Cruiser Prado 2017 года выпуска с пробегом 129 000 км. Этот внедорожник сразу привлекает внимание не только максимальной комплектацией, но и прозрачной историей эксплуатации. В условиях, когда спрос на качественные автомобили с понятным прошлым только растет, такие предложения становятся настоящей находкой для тех, кто ценит надежность и комфорт.

Как выяснил 110km.ru, автомобиль был куплен новым в официальном дилерском центре Toyota и с самого начала находился в одних руках. За все время эксплуатации машина не участвовала в ДТП, кузов полностью в заводской краске, а салон сохранил вид практически нового. Важно, что Land Cruiser Prado не использовался зимой, что значительно снижает риск скрытых коррозийных повреждений - этот фактор часто игнорируют при выборе внедорожников на вторичном рынке.

Комплектация «4.0 AT Люкс Safety» включает все современные опции, которые были доступны для модели в 2017 году: мощный бензиновый двигатель объемом 4,0 литра (249 л.с.), автоматическую коробку передач, полный привод и расширенный пакет систем безопасности. Владелец подчеркивает, что автомобиль всегда был застрахован по КАСКО, а страховка передается новому покупателю. Это дополнительный плюс, который редко встречается на рынке подержанных машин.

История автомобиля подтверждается отчетом по VIN-коду: только одна регистрация, пять записей о пробеге и отсутствие несоответствий с ПТС. Фотографии в объявлении на портале Дром позволяют потенциальному покупателю детально оценить состояние кузова и салона. По информации продавца, Land Cruiser Prado был вторым автомобилем в семье и эксплуатировался преимущественно в Академгородке, что также говорит о бережном отношении.

Для тех, кто рассматривает покупку Toyota Land Cruiser Prado на вторичном рынке, важно учитывать несколько моментов: наличие полного пакета документов, прозрачную историю обслуживания, отсутствие следов зимней эксплуатации и оригинальное лакокрасочное покрытие.

Для тех, кто рассматривает покупку Toyota Land Cruiser Prado на вторичном рынке, важно учитывать несколько моментов: наличие полного пакета документов, прозрачную историю обслуживания, отсутствие следов зимней эксплуатации и оригинальное лакокрасочное покрытие. Такие автомобили, как правило, сохраняют высокую ликвидность и могут стать выгодной инвестицией даже в условиях нестабильного рынка. Судя по текущей ситуации, спрос на качественные внедорожники с понятной историей только усиливается, а предложения с одним владельцем и максимальной комплектацией быстро находят новых хозяев.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser Prado (от 2 898 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
