Вечный спор: Какой Toyota Land Cruiser Prado 150 реально выгоднее — дизельный или бензиновый

20 мая 2026, 06:51
Toyota Land Cruiser Prado: какой двигатель выбрать - бензин или дизель, плюсы и минусы
Toyota Land Cruiser Prado: какой двигатель выбрать - бензин или дизель, плюсы и минусы
Toyota Land Cruiser Prado остается одним из самых востребованных внедорожников в России, но выбор двигателя - задача не из простых. Разбираемся, чем отличаются бензиновые и дизельные версии, на что обратить внимание при покупке и как не ошибиться с выбором в 2026 году.
В 2026 году Toyota Land Cruiser Prado по-прежнему остаётся одним из самых популярных внедорожников на российском рынке. Однако вопрос выбора двигателя для этой модели вызывает немало споров даже среди опытных автолюбителей. Вариантов несколько: бензиновые 2,7 и 4,0, а также дизельные 2,8 и 3,0. Каждый из них имеет свои особенности, которые могут стать как преимуществом, так и недостатком в зависимости от условий эксплуатации.
Бензиновый мотор 4.0 — это выбор для тех, кто ценит динамику и уверен на трассе. Мощность в 282 л.с. обеспечивает отличную тягу и комфортные обгоны, а работа двигателя отличается мягкостью. Однако за удовольствие платят: высокие транспортные налоги и увеличенная страховка, а также расход топлива, который, по отзывам владельцев, редко опускается ниже 17–20 литров на 100 км (а иногда и выше).
Бензиновый 2.7 — самый распространённый вариант для российских регионов. Этот двигатель прост в обслуживании, не требует сложного ухода и радует низкими налогами. Но при полной загрузке или обгоне на трассе мощности может не хватать, особенно если речь идёт о тяжёлом внедорожнике. Такой мотор подойдёт тем, кто ездит спокойно и не склонен к резким ускорениям.
Дизель 2.8 — современный агрегат, который встречается как в японских версиях с системой впрыска, так и в российских (без неё). Его главный плюс — уверенная тяга и умеренные расходы на налоги и страховку. Однако экологические требования привели к усложнению конструкции: больше электроники и клапанов, а ресурс двигателя, по мнению специалистов, ограничен примерно 250 тысячами километров. Кроме того, дизельные моторы более требовательны к качеству топлива и сервису, а уровень шума выше, чем у бензиновых двигателей.
Дизель 3.0 — проверенный временем вариант, который ценят за надёжность и ресурс до 400 тысяч километров. Тяги хватает на все опасные ситуации, налоги и страховка остаются в пределах разумного. Но и здесь не обошлось без нюансов: двигатель шумнее бензиновых, за состоянием топливной системы нужно следить особенно тщательно, а фильтр менять чаще, чем предписано регламентом.
Выбор между этими моторами зависит от стиля вождения, региона эксплуатации и отношения к расходам на обслуживание. Для тех, кто предпочитает спокойную езду и не планирует частых обгонов, бензиновый 2.7 станет верным выбором. Любителям динамики и трассовых дорог стоит обратить внимание на 4.0, несмотря на его аппетит и налоги. Дизельные версии подходят тем, кто ценит экономичность и готов вложиться в качественное обслуживание.
Интересно, что тенденция к выбору дизельных моторов при высокой налоговой нагрузке на мощные бензиновые двигатели отражает общие изменения на российском автомобильном рынке. Как отмечают эксперты, новые экологические стандарты и требования к безопасности постепенно меняют картину. В этом выборе двигателя для Toyota Land Cruiser Prado учитываются не только личные предпочтения, но и стратегии на годы вперёд. Кстати, похожие перемены происходят и в других сегментах: например, новые модели Volga после локализации Geely также адаптируются под российские реалии , что обеспечивает актуальность для всех, кто планирует покупку автомобиля в ближайшие годы.
Похожие материалы Тойота
-
14.05.2026, 14:59
Toyota Land Cruiser Prado 150: что выгоднее - дизель или бензин в реальных условиях
Toyota Land Cruiser Prado 150 с дизельным и бензиновым двигателем вызывает споры среди владельцев. Эксперты разобрали, как моторы ведут себя в российских условиях, на что влияют расходы на обслуживание и топливо, и почему выбор не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
14.04.2026, 10:28
Toyota Land Cruiser Prado c солидным пробегом меняют на квартиру в Красноярске
На рынке Красноярска появился редкий вариант Toyota Land Cruiser Prado 2017 года с честной историей и уникальными доработками. В объявлении указаны новые детали, которые редко встречаются в подобных предложениях. Разбираемся, что отличает этот автомобиль и какие нюансы могут повлиять на решение о покупке. Эксперты отмечают: такие машины быстро находят новых владельцев.Читать далее
-
14.04.2026, 08:56
Редкий экземпляр Land Cruiser Prado 2016 c минимальным пробегом: стоит ли своих 6,5 млн
Редко на рынке появляется Toyota Land Cruiser Prado 2016 года с таким небольшим пробегом и прозрачной историей. Один владелец, дилерское обслуживание, полный комплект документов - все это делает предложение особенно интересным. Разбираемся, что скрывается за высокой ценой и какие нюансы важно учесть при покупке такого автомобиля. Эксперты отмечают: подобные варианты быстро находят новых хозяев.Читать далее
-
09.04.2026, 15:19
В Москве начались торги за отреставрированный Toyota Land Cruiser Prado 1998 года: очень дорого
Мало кто знает, что глубокая реставрация тридцатилетнего Toyota Land Cruiser Prado способна превратить классический внедорожник в уникальный экспедиционный автомобиль. В Москве завершили проект, который удивляет сочетанием духа 90-х и современных решений. Машину выставили на продажу.Читать далее
-
01.04.2026, 07:31
В Тюмени начались торги за редкий Toyota Land Cruiser Prado 2013 с пробегом 2 000 км
На рынке подержанных авто Тюмени появилось необычное предложение: Toyota Land Cruiser Prado 2013 года с минимальным пробегом и дилерской историей. Почему цена выше средней и что скрывается за этим объявлением - разбираемся, что важно знать покупателям сейчас.Читать далее
-
25.03.2026, 08:49
Сняли с учета и продают почти новый Toyota Land Cruiser Prado 2014 года: очень дорого для 12-летнего авто
На рынке Сочи появился необычный экземпляр - Toyota Land Cruiser Prado 2014 года с минимальным пробегом и максимальной комплектацией. Эксперты отмечают, что такие предложения встречаются крайне редко. Что скрывается за высокой ценой и каковы нюансы покупки - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.03.2026, 04:44
Скрытые слабые места Toyota Land Cruiser Prado 150: что может удивить владельцев
Toyota Land Cruiser Prado 150 давно считается символом надежности, но у этой модели есть свои уязвимости. Эксперты отмечают ряд технических нюансов, которые могут привести к дорогостоящему ремонту. В материале - подробный разбор слабых мест и советы по их предотвращению.Читать далее
-
16.03.2026, 07:51
Toyota Land Cruiser Prado с пробегом 4990 км за 8,3 млн рублей: прошло 12 лет, а он как новый
В Мирном выставили на продажу Toyota Land Cruiser Prado, который за 12 лет проехал меньше 5 тысяч километров. Владелец просит за машину сумму, сравнимую с ценой новых моделей. Почему такие предложения появляются все чаще и что это значит для рынка - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 12:52
Неочевидные проблемы Toyota Land Cruiser Prado 150: что важно знать владельцам
Toyota Land Cruiser Prado 150 давно считается эталоном надежности среди внедорожников, но даже у этой модели есть уязвимые места. В материале - реальные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы, и рекомендации по их предотвращению. Актуально для тех, кто выбирает автомобиль на долгий срок.Читать далее
-
10.03.2026, 11:46
Toyota Land Cruiser Prado 150: сравнение бензиновой и дизельной версий в реальных условиях
Toyota Land Cruiser Prado 150 с дизельным и бензиновым двигателем ведут себя по-разному в российских условиях. Эксперты разобрали нюансы обслуживания, расхода топлива и поведения на дороге. Эти детали помогут понять, какой вариант выгоднее и удобнее для ежедневной эксплуатации.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
14.05.2026, 14:59
Toyota Land Cruiser Prado 150: что выгоднее - дизель или бензин в реальных условиях
Toyota Land Cruiser Prado 150 с дизельным и бензиновым двигателем вызывает споры среди владельцев. Эксперты разобрали, как моторы ведут себя в российских условиях, на что влияют расходы на обслуживание и топливо, и почему выбор не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
14.04.2026, 10:28
Toyota Land Cruiser Prado c солидным пробегом меняют на квартиру в Красноярске
На рынке Красноярска появился редкий вариант Toyota Land Cruiser Prado 2017 года с честной историей и уникальными доработками. В объявлении указаны новые детали, которые редко встречаются в подобных предложениях. Разбираемся, что отличает этот автомобиль и какие нюансы могут повлиять на решение о покупке. Эксперты отмечают: такие машины быстро находят новых владельцев.Читать далее
-
14.04.2026, 08:56
Редкий экземпляр Land Cruiser Prado 2016 c минимальным пробегом: стоит ли своих 6,5 млн
Редко на рынке появляется Toyota Land Cruiser Prado 2016 года с таким небольшим пробегом и прозрачной историей. Один владелец, дилерское обслуживание, полный комплект документов - все это делает предложение особенно интересным. Разбираемся, что скрывается за высокой ценой и какие нюансы важно учесть при покупке такого автомобиля. Эксперты отмечают: подобные варианты быстро находят новых хозяев.Читать далее
-
09.04.2026, 15:19
В Москве начались торги за отреставрированный Toyota Land Cruiser Prado 1998 года: очень дорого
Мало кто знает, что глубокая реставрация тридцатилетнего Toyota Land Cruiser Prado способна превратить классический внедорожник в уникальный экспедиционный автомобиль. В Москве завершили проект, который удивляет сочетанием духа 90-х и современных решений. Машину выставили на продажу.Читать далее
-
01.04.2026, 07:31
В Тюмени начались торги за редкий Toyota Land Cruiser Prado 2013 с пробегом 2 000 км
На рынке подержанных авто Тюмени появилось необычное предложение: Toyota Land Cruiser Prado 2013 года с минимальным пробегом и дилерской историей. Почему цена выше средней и что скрывается за этим объявлением - разбираемся, что важно знать покупателям сейчас.Читать далее
-
25.03.2026, 08:49
Сняли с учета и продают почти новый Toyota Land Cruiser Prado 2014 года: очень дорого для 12-летнего авто
На рынке Сочи появился необычный экземпляр - Toyota Land Cruiser Prado 2014 года с минимальным пробегом и максимальной комплектацией. Эксперты отмечают, что такие предложения встречаются крайне редко. Что скрывается за высокой ценой и каковы нюансы покупки - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.03.2026, 04:44
Скрытые слабые места Toyota Land Cruiser Prado 150: что может удивить владельцев
Toyota Land Cruiser Prado 150 давно считается символом надежности, но у этой модели есть свои уязвимости. Эксперты отмечают ряд технических нюансов, которые могут привести к дорогостоящему ремонту. В материале - подробный разбор слабых мест и советы по их предотвращению.Читать далее
-
16.03.2026, 07:51
Toyota Land Cruiser Prado с пробегом 4990 км за 8,3 млн рублей: прошло 12 лет, а он как новый
В Мирном выставили на продажу Toyota Land Cruiser Prado, который за 12 лет проехал меньше 5 тысяч километров. Владелец просит за машину сумму, сравнимую с ценой новых моделей. Почему такие предложения появляются все чаще и что это значит для рынка - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 12:52
Неочевидные проблемы Toyota Land Cruiser Prado 150: что важно знать владельцам
Toyota Land Cruiser Prado 150 давно считается эталоном надежности среди внедорожников, но даже у этой модели есть уязвимые места. В материале - реальные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы, и рекомендации по их предотвращению. Актуально для тех, кто выбирает автомобиль на долгий срок.Читать далее
-
10.03.2026, 11:46
Toyota Land Cruiser Prado 150: сравнение бензиновой и дизельной версий в реальных условиях
Toyota Land Cruiser Prado 150 с дизельным и бензиновым двигателем ведут себя по-разному в российских условиях. Эксперты разобрали нюансы обслуживания, расхода топлива и поведения на дороге. Эти детали помогут понять, какой вариант выгоднее и удобнее для ежедневной эксплуатации.Читать далее