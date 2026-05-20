Вечный спор: Какой Toyota Land Cruiser Prado 150 реально выгоднее — дизельный или бензиновый

Toyota Land Cruiser Prado: какой двигатель выбрать - бензин или дизель, плюсы и минусы

Toyota Land Cruiser Prado остается одним из самых востребованных внедорожников в России, но выбор двигателя - задача не из простых. Разбираемся, чем отличаются бензиновые и дизельные версии, на что обратить внимание при покупке и как не ошибиться с выбором в 2026 году.

В 2026 году Toyota Land Cruiser Prado по-прежнему остаётся одним из самых популярных внедорожников на российском рынке. Однако вопрос выбора двигателя для этой модели вызывает немало споров даже среди опытных автолюбителей. Вариантов несколько: бензиновые 2,7 и 4,0, а также дизельные 2,8 и 3,0. Каждый из них имеет свои особенности, которые могут стать как преимуществом, так и недостатком в зависимости от условий эксплуатации.

Бензиновый мотор 4.0 — это выбор для тех, кто ценит динамику и уверен на трассе. Мощность в 282 л.с. обеспечивает отличную тягу и комфортные обгоны, а работа двигателя отличается мягкостью. Однако за удовольствие платят: высокие транспортные налоги и увеличенная страховка, а также расход топлива, который, по отзывам владельцев, редко опускается ниже 17–20 литров на 100 км (а иногда и выше).

Бензиновый 2.7 — самый распространённый вариант для российских регионов. Этот двигатель прост в обслуживании, не требует сложного ухода и радует низкими налогами. Но при полной загрузке или обгоне на трассе мощности может не хватать, особенно если речь идёт о тяжёлом внедорожнике. Такой мотор подойдёт тем, кто ездит спокойно и не склонен к резким ускорениям.

Дизель 2.8 — современный агрегат, который встречается как в японских версиях с системой впрыска, так и в российских (без неё). Его главный плюс — уверенная тяга и умеренные расходы на налоги и страховку. Однако экологические требования привели к усложнению конструкции: больше электроники и клапанов, а ресурс двигателя, по мнению специалистов, ограничен примерно 250 тысячами километров. Кроме того, дизельные моторы более требовательны к качеству топлива и сервису, а уровень шума выше, чем у бензиновых двигателей.

Дизель 3.0 — проверенный временем вариант, который ценят за надёжность и ресурс до 400 тысяч километров. Тяги хватает на все опасные ситуации, налоги и страховка остаются в пределах разумного. Но и здесь не обошлось без нюансов: двигатель шумнее бензиновых, за состоянием топливной системы нужно следить особенно тщательно, а фильтр менять чаще, чем предписано регламентом.

Выбор между этими моторами зависит от стиля вождения, региона эксплуатации и отношения к расходам на обслуживание. Для тех, кто предпочитает спокойную езду и не планирует частых обгонов, бензиновый 2.7 станет верным выбором. Любителям динамики и трассовых дорог стоит обратить внимание на 4.0, несмотря на его аппетит и налоги. Дизельные версии подходят тем, кто ценит экономичность и готов вложиться в качественное обслуживание.

Интересно, что тенденция к выбору дизельных моторов при высокой налоговой нагрузке на мощные бензиновые двигатели отражает общие изменения на российском автомобильном рынке. Как отмечают эксперты, новые экологические стандарты и требования к безопасности постепенно меняют картину. В этом выборе двигателя для Toyota Land Cruiser Prado учитываются не только личные предпочтения, но и стратегии на годы вперёд.