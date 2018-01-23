23 января 2018, 12:35
Toyota Land Cruiser Prado получил базовую версию
Toyota представила начальную версию обновленного внедорожника Land Cruiser Prado под названием Utility. Автомобиль будет доступен с 2,8-литровым дизелем, мощность которого составляет 177 сил.
В качестве трансмиссии выступает «механика». Скромное оснащение включает в себя 17-дюймовые стальные диски, бесключевой доступ, круиз-контроль, кондиционер, ассистенты спуска и подъема, аудиосистему с шестью динамиками и Bluetooth, пять подушек безопасности и рейлинги на крыше.
Базовый «Прадо» предложат на рынке Великобритании с 3- и с 5-дверным кузовом. Стоимость автомобиля стартует с отметки 32 795 фунтов стерлингов. За 5-дверный вариант попросят 34 095 фунтов. Заказы на модель уже начали приниматься местными дилерами.
Базовый «Прадо» предложат на рынке Великобритании с 3- и с 5-дверным кузовом. Стоимость автомобиля стартует с отметки 32 795 фунтов стерлингов. За 5-дверный вариант попросят 34 095 фунтов. Заказы на модель уже начали приниматься местными дилерами.
Комплектации и технические характеристики
|Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5-7
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|249
|Объем двигателя
|3956
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Смешанный цикл
|10.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
У моего дядьки такая машина, 2014 год, брал новую прямо из Японии, получалось выигрыш 10% от стоимости в местных салонах. Я на ней не катался, но по внешнему виду машина выглядит "по-богатому". Хотя лично я не разбираюсь в этих внедорожниках от Тойоты. Их уже столько, что непонятно какая для чего выпускалась ...
Хотел бы сказать что крайне удивлен отменным качеством Тойоты Измайлово так как не ожидал что наш отечественный сервис может быть таким "клиентоориентированым". У них продумано все до мелочей начиная с момента когда автомобиль заходит на сервис заканчивая моментом когда ты довольный из него выезжаешь ...
лучше Prado может быть только новый Prado!!!!!!!!!
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