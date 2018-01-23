23 января 2018, 12:35

Toyota Land Cruiser Prado получил базовую версию

Toyota представила начальную версию обновленного внедорожника Land Cruiser Prado под названием Utility. Автомобиль будет доступен с 2,8-литровым дизелем, мощность которого составляет 177 сил.
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  Toyota Land Cruiser Prado получил базовую версию Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado получил базовую версию
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В качестве трансмиссии выступает «механика». Скромное оснащение включает в себя 17-дюймовые стальные диски, бесключевой доступ, круиз-контроль, кондиционер, ассистенты спуска и подъема, аудиосистему с шестью динамиками и Bluetooth, пять подушек безопасности и рейлинги на крыше.

Базовый «Прадо» предложат на рынке Великобритании с 3- и с 5-дверным кузовом. Стоимость автомобиля стартует с отметки 32 795 фунтов стерлингов. За 5-дверный вариант попросят 34 095 фунтов. Заказы на модель уже начали приниматься местными дилерами.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT 4x4
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5-7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин249
Объем двигателя3956
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Смешанный цикл10.8
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум Toyota Land Cruiser Prado
У моего дядьки такая машина, 2014 год, брал новую прямо из Японии, получалось выигрыш 10% от стоимости в местных салонах. Я на ней не катался, но по внешнему виду машина выглядит "по-богатому". Хотя лично я не разбираюсь в этих внедорожниках от Тойоты. Их уже столько, что непонятно какая для чего выпускалась ...
Владимир Борисовский
удивление от сервиса Тойоты Измайлово
Хотел бы сказать что крайне удивлен отменным качеством Тойоты Измайлово так как не ожидал что наш отечественный сервис может быть таким "клиентоориентированым". У них продумано все до мелочей начиная с момента когда автомобиль заходит на сервис заканчивая моментом когда ты довольный из него выезжаешь ...
Carradam
Отзыв о Toyota Land Cruiser Prado 2003 года
лучше Prado может быть только новый Prado!!!!!!!!!
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Toyota Land Cruiser Prado получил базовую версию
В качестве трансмиссии выступает «механика». Скромное оснащение включает в себя 17-дюймовые стальные диски, бесключевой доступ, круиз-контроль, кондиционер, ассистенты спуска и подъема, аудиосистему с шестью динамиками и Bluetooth, пять подушек безопасности и рейлинги на крыше.Базовый «Прадо» предложат на рынке Великобритании с 3- и с 5-дверным кузовом. Стоимость автомобиля стартует с отметки 32 795 фунтов стерлингов. За 5-дверный вариант попросят 34 095 фунтов. Заказы на модель уже начали приниматься местными дилерами.
2018-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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