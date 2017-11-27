Toyota Land Cruiser Prado получил новый 280-сильный мотор
Напомним, что в России актуальную модель внедорожника в базовой комплектации можно приобрести сегодня за 2 млн 199 рублей. «Прадо» с дизельным мотором обойдется в 2 млн 853 тыс. рублей; а топовая версия стоит 3 млн 205 тыс. рублей.
Помимо нового силового агрегата рестайлинговый внедорожник получил косметические изменения в экстерьере и салоне. Так, от предшественника он отличается видоизмененными бамперами, решеткой радиатора и капотом. Также автомобиль получил модернизированную оптику и новые задние фонари.
Салон обновленного Land Cruiser Prado обзавелся другой панелью управления с интегрированным в нее 4,2-дюймовым экраном бортового компьютера. Также дизайнеры переосмысли рулевое колесо и центральную консоль. Кроме того, внедорожник вырос в длине, но сохранил прежний клиренс 215 мм.
Пока что не сообщается, когда, в каких комплектациях и соответственно по каким ценам Toyota Land Cruiser Prado новой генерации появится на российском авторынке.
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