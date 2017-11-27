27 ноября 2017, 13:18

Toyota Land Cruiser Prado получил новый 280-сильный мотор

В Китае начались продажи рестайлингового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 2018 модельного года. Главное новшество – 3,5-литровый мотор 7GR с отдачей 280 л. с. Стоимость модели в зависимости от комплектации варьируется от 464 800 и до 636 800 юаней (от 4 млн 120 тыс. до 5 млн 645 тыс. руб. по нынешнему курсу ЦБ РФ).
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  Toyota Land Cruiser Prado получил новый 280-сильный мотор Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado получил новый 280-сильный мотор Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado получил новый 280-сильный мотор Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado получил новый 280-сильный мотор Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado получил новый 280-сильный мотор
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Напомним, что в России актуальную модель внедорожника в базовой комплектации можно приобрести сегодня за 2 млн 199 рублей. «Прадо» с дизельным мотором обойдется в 2 млн 853 тыс. рублей; а топовая версия стоит 3 млн 205 тыс. рублей.

Toyota Land Cruiser Prado
Выпускается с 1990 г.
Новый от 1 939 000 до 3 848 000 Р
Отзывов: 4

Помимо нового силового агрегата рестайлинговый внедорожник получил косметические изменения в экстерьере и салоне. Так, от предшественника он отличается видоизмененными бамперами, решеткой радиатора и капотом. Также автомобиль получил модернизированную оптику и новые задние фонари.

Салон обновленного Land Cruiser Prado обзавелся другой панелью управления с интегрированным в нее 4,2-дюймовым экраном бортового компьютера. Также дизайнеры переосмысли рулевое колесо и центральную консоль. Кроме того, внедорожник вырос в длине, но сохранил прежний клиренс 215 мм.

Пока что не сообщается, когда, в каких комплектациях и соответственно по каким ценам Toyota Land Cruiser Prado новой генерации появится на российском авторынке.

Новинки и концепт кары Тойота Лэнд Крузер Прадо

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Отзывы по теме
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Toyota Land Cruiser Prado получил новый 280-сильный мотор
Напомним, что в России актуальную модель внедорожника в базовой комплектации можно приобрести сегодня за 2 млн 199 рублей. «Прадо» с дизельным мотором обойдется в 2 млн 853 тыс. рублей; а топовая версия стоит 3 млн 205 тыс. рублей.{{model_1292}} Помимо нового силового агрегата рестайлинговый внедорожник получил косметические изменения в экстерьере и салоне. Так, от предшественника он отличается видоизмененными бамперами, решеткой радиатора и капотом. Также автомобиль получил модернизированную оптику и новые задние фонари.Салон обновленного Land Cruiser Prado обзавелся другой панелью управления с интегрированным в нее 4,2-дюймовым экраном бортового компьютера. Также дизайнеры переосмысли рулевое колесо и центральную консоль. Кроме того, внедорожник вырос в длине, но сохранил прежний клиренс 215 мм.Пока что не сообщается, когда, в каких комплектациях и соответственно по каким ценам Toyota Land Cruiser Prado новой генерации появится на российском авторынке.
2017-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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