23 марта 2020, 18:26
Toyota Land Cruiser Prado стал самым популярным импортным автомобилем
- 81
- 0
Фото: Toyota
Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж новых легковых автомобилей, ввезенных в Россию из-за рубежа в начале 2020 года. За первые два месяца дилеры реализовали 32,1 тыс. импортных автомобилей или на 12% больше, чем годом ранее.
Ранее мы писали
Автомобили со спортивным драйверским характером нравятся многим, но стоят они, как правило, недешево. Расскажем ...Читать далее
Третье место досталось Geely Atlas с показателем 1 030 проданных автомобилей и ростом реализации на 39%. На четвертой строчке расположился еще один китайский кроссовер. За первые два месяца дилеры продали 886 экземпляров Haval H6 (+46%). Замыкает первую пятерку японский кроссовер Suzuki Vitara с результатом 867 автомобилей и ростом в 3,3 раза.
Кроме того, в ТОП-10 самых продаваемых в России новых импортных легковых автомобилей вошли два «японца» и три «немца». Места с шестого по десятое распределились следующим образом: Subaru Forester (765 экз.; +13%), Volkswagen Touareg (743 экз.; -4%), Toyota Land Cruiser (706 экз.; -28%), Mercedes-Benz GLS (637 экз.; -9%) и BMW X3 (636 экз.; рост в 3,6 раза).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
У моего дядьки такая машина, 2014 год, брал новую прямо из Японии, получалось выигрыш 10% от стоимости в местных салонах. Я на ней не катался, но по внешнему виду машина выглядит "по-богатому". Хотя лично я не разбираюсь в этих внедорожниках от Тойоты. Их уже столько, что непонятно какая для чего выпускалась ...
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
это все на любителя. мне такое, например, не по душе.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве