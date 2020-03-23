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23 марта 2020, 18:26

Toyota Land Cruiser Prado стал самым популярным импортным автомобилем

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Фото: Toyota
Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж новых легковых автомобилей, ввезенных в Россию из-за рубежа в начале 2020 года. За первые два месяца дилеры реализовали 32,1 тыс. импортных автомобилей или на 12% больше, чем годом ранее.
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В январе – феврале 2020 года продажи ввезенных из-за границы в Россию автомобилей увеличились до 32,1 тыс. единиц (+12%). Самой популярной моделью стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который разошелся тиражом 1 686 экземпляров (+6%). Буквально несколько единиц не дотянул до него Lexus RX, спрос на который вырос на 75% до 1 680 экземпляров. 

Третье место досталось Geely Atlas с показателем 1 030 проданных автомобилей и ростом реализации на 39%. На четвертой строчке расположился еще один китайский кроссовер. За первые два месяца дилеры продали 886 экземпляров Haval H6 (+46%). Замыкает первую пятерку японский кроссовер Suzuki Vitara с результатом 867 автомобилей и ростом в 3,3 раза.

Кроме того, в ТОП-10 самых продаваемых в России новых импортных легковых автомобилей вошли два «японца» и три «немца». Места с шестого по десятое распределились следующим образом: Subaru Forester (765 экз.; +13%), Volkswagen Touareg (743 экз.; -4%), Toyota Land Cruiser (706 экз.; -28%), Mercedes-Benz GLS (637 экз.; -9%) и BMW X3 (636 экз.; рост в 3,6 раза).


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Toyota Land Cruiser Prado
У моего дядьки такая машина, 2014 год, брал новую прямо из Японии, получалось выигрыш 10% от стоимости в местных салонах. Я на ней не катался, но по внешнему виду машина выглядит "по-богатому". Хотя лично я не разбираюсь в этих внедорожниках от Тойоты. Их уже столько, что непонятно какая для чего выпускалась ...
Владимир Борисовский
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Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
Вседорожник
Кто ставил хром на машину?
это все на любителя. мне такое, например, не по душе.
Святославыч
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Toyota Land Cruiser Prado стал самым популярным импортным автомобилем
{{material_129396}}В январе – феврале 2020 года продажи ввезенных из-за границы в Россию автомобилей увеличились до 32,1 тыс. единиц (+12%). Самой популярной моделью стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который разошелся тиражом 1 686 экземпляров (+6%). Буквально несколько единиц не дотянул до него Lexus RX, спрос на который вырос на 75% до 1 680 экземпляров. Третье место досталось Geely Atlas с показателем 1 030 проданных автомобилей и ростом реализации на 39%. На четвертой строчке расположился еще один китайский кроссовер. За первые два месяца дилеры продали 886 экземпляров Haval H6 (+46%). Замыкает первую пятерку японский кроссовер Suzuki Vitara с результатом 867 автомобилей и ростом в 3,3 раза.Кроме того, в ТОП-10 самых продаваемых в России новых импортных легковых автомобилей вошли два «японца» и три «немца». Места с шестого по десятое распределились следующим образом: Subaru Forester (765 экз.; +13%), Volkswagen Touareg (743 экз.; -4%), Toyota Land Cruiser (706 экз.; -28%), Mercedes-Benz GLS (637 экз.; -9%) и BMW X3 (636 экз.; рост в 3,6 раза).
2020-03-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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