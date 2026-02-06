Автомир потрясла внезапная отставка главы Toyota на фоне роста доходов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

6 февраля 2026, 14:41

Toyota меняет руководство и увеличивает прогноз прибыли на фоне рекордных продаж

Toyota меняет руководство и увеличивает прогноз прибыли на фоне рекордных продаж

Автомир потрясла внезапная отставка главы Toyota на фоне роста доходов

Toyota меняет руководство и увеличивает прогноз прибыли на фоне рекордных продаж

Toyota не только обновила прогноз по прибыли на 2025 год, но и объявила о смене генерального директора. Что стоит за этими переменами, почему японская иена сыграла ключевую роль и как это отразится на рынке - разбираемся в деталях.

Toyota не только обновила прогноз по прибыли на 2025 год, но и объявила о смене генерального директора. Что стоит за этими переменами, почему японская иена сыграла ключевую роль и как это отразится на рынке - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новости из стана Toyota всегда вызывают особый интерес: японский бренд остается одним из самых узнаваемых и востребованных на отечественном рынке, несмотря на все перипетии последних лет. На этот раз внимание привлекли сразу два события - резкое повышение прогноза по прибыли и неожиданная смена руководства. Оба факта могут повлиять не только на глобальные стратегии компании, но и на доступность и стоимость автомобилей Toyota в России.

Как сообщает Autonews, Toyota опубликовала обновленный финансовый прогноз на 2025 год. Ожидается, что операционная прибыль компании достигнет 3,8 трлн иен, что эквивалентно примерно 24,3 млрд долларов. Это на 11,8% выше предыдущих ожиданий, которые составляли 3,4 трлн иен. Такой скачок объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, слабая японская иена делает экспорт автомобилей более выгодным, а во-вторых, компания продолжает активно сокращать издержки, оптимизируя производство и логистику.

Впрочем, не только финансовые успехи стали поводом для обсуждения. Генеральный директор Toyota Кодзи Сато объявил о своей отставке, которая вступит в силу с 1 апреля. Его место займет нынешний финансовый директор Кента Кон. Сам Сато не уходит из компании, а переходит на должность вице-председателя и главного директора по отраслевому развитию. Такая рокировка произошла на фоне критики миноритарных акционеров, которые остались недовольны недавней сделкой по выкупу дочерней структуры Toyota Industries, специализирующейся на производстве вилочных погрузчиков. По их мнению, условия сделки были недостаточно прозрачными и не отражали реальную стоимость актива.

Стоит отметить, что смена руководства в такой момент - явление неординарное. Обычно подобные перестановки происходят либо в периоды кризиса, либо, наоборот, на пике успеха, чтобы закрепить достигнутые результаты. В случае Toyota речь идет о втором варианте: компания не только удерживает лидерство на мировом рынке, но и ставит новые рекорды. В 2025 году японский автогигант реализовал 11,3 млн автомобилей, что позволило ему шестой год подряд оставаться крупнейшим производителем в мире.

Для российского рынка эти новости могут означать как стабилизацию цен на автомобили Toyota, так и возможное расширение модельного ряда за счет оптимизации поставок. Слабая иена и рост прибыли дают компании дополнительные ресурсы для инвестиций в новые технологии и локализацию производства, что особенно актуально в условиях меняющейся экономической ситуации. Однако смена топ-менеджмента всегда несет элемент неопределенности: новые управленцы могут пересмотреть приоритеты, что скажется на стратегии присутствия бренда в России.

В целом, происходящее в Toyota - это не просто очередная корпоративная перестановка или корректировка финансовых показателей. Это сигнал о том, что даже самые устойчивые игроки мирового автопрома вынуждены быстро реагировать на внешние вызовы и внутренние противоречия. Для российских автомобилистов важно следить за этими изменениями: они могут повлиять как на стоимость владения автомобилем, так и на доступность сервисных услуг и запчастей.

Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тольятти Магнитогорск Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться