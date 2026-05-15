Автор: Дарья Климова

15 мая 2026, 15:37

Toyota рискует: пикап на базе RAV4 может повторить фиаско Hyundai

Toyota задумалась о выпуске пикапа на платформе RAV4 - это может изменить рынок компактных грузовиков. Ford уже показал, как можно добиться успеха в этом сегменте, а Hyundai столкнулась с трудностями. Почему японцы не боятся рисковать и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о возможном появлении пикапа Toyota на базе RAV4 может стать настоящим сюрпризом. В условиях, когда рынок компактных грузовиков только начинает набирать обороты, решение японского автогиганта может повлиять на выбор многих покупателей, ищущих универсальный и экономичный автомобиль для города и дачи.

Долгое время сегмент пикапов в США и других странах был представлен в основном среднеразмерными и крупными моделями. Однако в 2021 году Ford выпустил компактный Maverick, который благодаря доступной цене и практичности быстро стал хитом: только за прошлый год в Америке было продано более 155 тысяч таких машин. На этом фоне попытка Hyundai с моделью Santa Cruz оказалась менее удачной - спрос оказался в разы ниже, и в 2025 году продажи составили всего 25,5 тысяч экземпляров.

Несмотря на неудачу конкурентов, Toyota решила не оставаться в стороне. Как сообщает «Российская Газета», глава североамериканского подразделения компании Тецуо Огава отметил, что создание пикапа на базе RAV4 рассматривается как интересная возможность. Пока конкретных сроков и технических подробностей нет, но сама идея уже вызвала оживленное обсуждение среди экспертов и поклонников марки.

Обновленный RAV4, который был представлен около года назад, в базовой версии оснащается гибридным 2,5-литровым мотором мощностью 226 л.с. В полноприводной модификации к нему добавляется задний электромотор, что увеличивает суммарную отдачу до 236 л.с. Такой силовой агрегат может стать отличной основой для будущего пикапа, особенно если учесть растущий интерес к гибридным технологиям и экономии топлива.

Интересно, что попытки создать компактные пикапы не всегда приводят к успеху. Например, Hyundai Santa Cruz не смогла оправдать ожидания покупателей, несмотря на яркий дизайн и современные опции. В то же время Ford Maverick доказал, что при правильном позиционировании и цене даже в консервативном сегменте возможен прорыв. На этом фоне решение Toyota выглядит логичным и своевременным.

Для тех, кто следит за развитием модельного ряда Toyota, будет полезно вспомнить, что недавно в Японии стартовали продажи самого компактного Land Cruiser. А если вас интересуют слабые места и особенности эксплуатации RAV4, стоит обратить внимание на разбор типичных проблем этой модели - это поможет избежать неприятных сюрпризов при выборе автомобиля.

Пока остается только ждать официальных заявлений от Toyota и следить за развитием событий. Если проект получит зеленый свет, на рынке может появиться новый конкурент в сегменте компактных пикапов, который способен изменить расстановку сил не только в США, но и в других странах, включая Россию.

Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р)
