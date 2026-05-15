Toyota рискует: пикап на базе RAV4 может повторить фиаско Hyundai

15 мая 2026, 15:37
Toyota может выпустить новый пикап на базе RAV4: что известно о проекте
Toyota может выпустить новый пикап на базе RAV4: что известно о проекте
Toyota задумалась о выпуске пикапа на платформе RAV4 - это может изменить рынок компактных грузовиков. Ford уже показал, как можно добиться успеха в этом сегменте, а Hyundai столкнулась с трудностями. Почему японцы не боятся рисковать и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новость о возможном появлении пикапа Toyota на базе RAV4 может стать настоящим сюрпризом. В условиях, когда рынок компактных грузовиков только начинает набирать обороты, решение японского автогиганта может повлиять на выбор многих покупателей, ищущих универсальный и экономичный автомобиль для города и дачи.
Долгое время сегмент пикапов в США и других странах был представлен в основном среднеразмерными и крупными моделями. Однако в 2021 году Ford выпустил компактный Maverick, который благодаря доступной цене и практичности быстро стал хитом: только за прошлый год в Америке было продано более 155 тысяч таких машин. На этом фоне попытка Hyundai с моделью Santa Cruz оказалась менее удачной - спрос оказался в разы ниже, и в 2025 году продажи составили всего 25,5 тысяч экземпляров.
Несмотря на неудачу конкурентов, Toyota решила не оставаться в стороне. Как сообщает «Российская Газета», глава североамериканского подразделения компании Тецуо Огава отметил, что создание пикапа на базе RAV4 рассматривается как интересная возможность. Пока конкретных сроков и технических подробностей нет, но сама идея уже вызвала оживленное обсуждение среди экспертов и поклонников марки.
Обновленный RAV4, который был представлен около года назад, в базовой версии оснащается гибридным 2,5-литровым мотором мощностью 226 л.с. В полноприводной модификации к нему добавляется задний электромотор, что увеличивает суммарную отдачу до 236 л.с. Такой силовой агрегат может стать отличной основой для будущего пикапа, особенно если учесть растущий интерес к гибридным технологиям и экономии топлива.
Интересно, что попытки создать компактные пикапы не всегда приводят к успеху. Например, Hyundai Santa Cruz не смогла оправдать ожидания покупателей, несмотря на яркий дизайн и современные опции. В то же время Ford Maverick доказал, что при правильном позиционировании и цене даже в консервативном сегменте возможен прорыв. На этом фоне решение Toyota выглядит логичным и своевременным.
Для тех, кто следит за развитием модельного ряда Toyota, будет полезно вспомнить, что недавно в Японии стартовали продажи самого компактного Land Cruiser. А если вас интересуют слабые места и особенности эксплуатации RAV4, стоит обратить внимание на разбор типичных проблем этой модели - это поможет избежать неприятных сюрпризов при выборе автомобиля.
Пока остается только ждать официальных заявлений от Toyota и следить за развитием событий. Если проект получит зеленый свет, на рынке может появиться новый конкурент в сегменте компактных пикапов, который способен изменить расстановку сил не только в США, но и в других странах, включая Россию.
Похожие материалы Тойота
-
14.05.2026, 20:33
Сравнение Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan: цены, оснащение и особенности для России
Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan продолжают борьбу за лидерство среди кроссоверов в России. В материале - разбор технических нюансов, различий в оснащении и практических особенностей, которые влияют на выбор российских водителей сегодня.Читать далее
-
14.05.2026, 15:28
Toyota готовит компактный пикап на базе RAV4: конкуренция для Ford Maverick
Toyota официально подтвердила планы по выпуску компактного пикапа на платформе RAV4 для рынка США. Эксперты отмечают, что новинка может изменить расстановку сил в сегменте, где сейчас доминирует Ford Maverick. Почему дилеры ждут этот автомобиль и какие технологии могут появиться в новой модели - разбираемся в материале.Читать далее
-
14.05.2026, 07:59
Лучшие бюджетные кроссоверы 2026: простор, комфорт и новые стандарты сегмента
Эксперты выделили кроссоверы 2025-2026 годов, которые удивляют сочетанием доступной цены и рекордного простора в салоне. В условиях роста цен и новых требований к комфорту эти модели становятся особенно актуальными для семей и тех, кто ценит практичность. Почему именно сейчас выбор таких авто стал настоящим испытанием - в нашем материале.Читать далее
-
08.05.2026, 08:00
Toyota резко увеличила продажи в России: новые лидеры и неожиданные тренды
В 2026 году Toyota удивила российский рынок: продажи новых автомобилей выросли почти вдвое, а доля моделей из Китая достигла рекордных значений. Эксперты отмечают смещение спроса и новые схемы поставок, что меняет расстановку сил среди автопроизводителей.Читать далее
-
07.05.2026, 16:31
Импортные автомобили в России вновь подорожают из-за новых правил утильсбора
В 2026 году в России изменяется расчет утильсбора. Страны ЕАЭС ответят зеркально. Это повлияет на стоимость иномарок. Новые правила затронут весь рынок. Ожидаются перемены для покупателей.Читать далее
-
07.05.2026, 15:24
Toyota отзывает 100 тысяч стареньких RAV4 и Lexus в Канаде из-за дефекта подвески
Toyota запускает масштабную сервисную кампанию: под отзыв попали 100 тысяч RAV4 и Lexus HS 250h, проданных в Канаде. Причина - опасный дефект в подвеске, который может привести к серьезным последствиям. Почему это важно для владельцев и что делать, если ваш автомобиль в списке - разбираемся подробно.Читать далее
-
06.05.2026, 06:48
Toyota RAV4 GR Sport 2026: гибридный кроссовер с разгоном до 100 км/ч за 5,3 секунды
Toyota RAV4 GR Sport 2026 года выходит на рынок с гибридной силовой установкой, ускорением до 100 км/ч за 5,3 секунды и расширенным набором технологий. Новинка сочетает динамику, комфорт и экономичность, что делает ее заметным событием для сегмента семейных кроссоверов.Читать далее
-
05.05.2026, 17:39
Какие кроссоверы с пробегом более 150 тысяч км не разорят на ремонте
Многие уверены, что кроссоверы с пробегом за 150 тысяч км - это всегда риск, но на самом деле все зависит от конкретной модификации. Эксперт объяснил, какие моторы и коробки служат дольше, а какие могут потребовать серьезных вложений уже после покупки. Почему важно смотреть не на марку, а на связку агрегатов - в материале.Читать далее
-
05.05.2026, 15:24
Subaru Outback нового поколения в Казахстане: цены выше конкурентов, комплектации и особенности
В Казахстане стартовали продажи Subaru Outback седьмого поколения. Новинка оказалась заметно дороже Toyota RAV4 и Skoda Kodiaq при схожем оснащении. Чем объясняется такой ценник и что входит в комплектации - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.05.2026, 07:46
Обмен Toyota RAV4 на Haval H7: реальный опыт владельца
В 2026 году российский рынок кроссоверов изменился: японские бренды ушли, а китайские заняли лидирующие позиции. Владелец Toyota RAV4 решился на обмен и выбрал Haval H7, объяснив, что подтолкнуло к такому шагу и какие впечатления оставила новая машина. Разбираемся, что изменилось в оснащении и сколько стоит обновление.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
14.05.2026, 20:33
Сравнение Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan: цены, оснащение и особенности для России
Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan продолжают борьбу за лидерство среди кроссоверов в России. В материале - разбор технических нюансов, различий в оснащении и практических особенностей, которые влияют на выбор российских водителей сегодня.Читать далее
-
14.05.2026, 15:28
Toyota готовит компактный пикап на базе RAV4: конкуренция для Ford Maverick
Toyota официально подтвердила планы по выпуску компактного пикапа на платформе RAV4 для рынка США. Эксперты отмечают, что новинка может изменить расстановку сил в сегменте, где сейчас доминирует Ford Maverick. Почему дилеры ждут этот автомобиль и какие технологии могут появиться в новой модели - разбираемся в материале.Читать далее
-
14.05.2026, 07:59
Лучшие бюджетные кроссоверы 2026: простор, комфорт и новые стандарты сегмента
Эксперты выделили кроссоверы 2025-2026 годов, которые удивляют сочетанием доступной цены и рекордного простора в салоне. В условиях роста цен и новых требований к комфорту эти модели становятся особенно актуальными для семей и тех, кто ценит практичность. Почему именно сейчас выбор таких авто стал настоящим испытанием - в нашем материале.Читать далее
-
08.05.2026, 08:00
Toyota резко увеличила продажи в России: новые лидеры и неожиданные тренды
В 2026 году Toyota удивила российский рынок: продажи новых автомобилей выросли почти вдвое, а доля моделей из Китая достигла рекордных значений. Эксперты отмечают смещение спроса и новые схемы поставок, что меняет расстановку сил среди автопроизводителей.Читать далее
-
07.05.2026, 16:31
Импортные автомобили в России вновь подорожают из-за новых правил утильсбора
В 2026 году в России изменяется расчет утильсбора. Страны ЕАЭС ответят зеркально. Это повлияет на стоимость иномарок. Новые правила затронут весь рынок. Ожидаются перемены для покупателей.Читать далее
-
07.05.2026, 15:24
Toyota отзывает 100 тысяч стареньких RAV4 и Lexus в Канаде из-за дефекта подвески
Toyota запускает масштабную сервисную кампанию: под отзыв попали 100 тысяч RAV4 и Lexus HS 250h, проданных в Канаде. Причина - опасный дефект в подвеске, который может привести к серьезным последствиям. Почему это важно для владельцев и что делать, если ваш автомобиль в списке - разбираемся подробно.Читать далее
-
06.05.2026, 06:48
Toyota RAV4 GR Sport 2026: гибридный кроссовер с разгоном до 100 км/ч за 5,3 секунды
Toyota RAV4 GR Sport 2026 года выходит на рынок с гибридной силовой установкой, ускорением до 100 км/ч за 5,3 секунды и расширенным набором технологий. Новинка сочетает динамику, комфорт и экономичность, что делает ее заметным событием для сегмента семейных кроссоверов.Читать далее
-
05.05.2026, 17:39
Какие кроссоверы с пробегом более 150 тысяч км не разорят на ремонте
Многие уверены, что кроссоверы с пробегом за 150 тысяч км - это всегда риск, но на самом деле все зависит от конкретной модификации. Эксперт объяснил, какие моторы и коробки служат дольше, а какие могут потребовать серьезных вложений уже после покупки. Почему важно смотреть не на марку, а на связку агрегатов - в материале.Читать далее
-
05.05.2026, 15:24
Subaru Outback нового поколения в Казахстане: цены выше конкурентов, комплектации и особенности
В Казахстане стартовали продажи Subaru Outback седьмого поколения. Новинка оказалась заметно дороже Toyota RAV4 и Skoda Kodiaq при схожем оснащении. Чем объясняется такой ценник и что входит в комплектации - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.05.2026, 07:46
Обмен Toyota RAV4 на Haval H7: реальный опыт владельца
В 2026 году российский рынок кроссоверов изменился: японские бренды ушли, а китайские заняли лидирующие позиции. Владелец Toyota RAV4 решился на обмен и выбрал Haval H7, объяснив, что подтолкнуло к такому шагу и какие впечатления оставила новая машина. Разбираемся, что изменилось в оснащении и сколько стоит обновление.Читать далее