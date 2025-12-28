Почему Toyota решилась на обратный импорт и что ждет японский рынок – неожиданный ход или новый тренд

28 декабря 2025, 05:14
Toyota начнет продавать американские Tundra, Highlander и Camry в Японии с 2026 года
Toyota готовит необычный шаг для японского рынка. В 2026 году появятся три модели из США. Это Tundra, Highlander и Camry. Решение удивило многих. Подробности пока держатся в секрете. Ожидается, что новинки вызовут интерес у покупателей.
Японский автогигант Toyota готовит для внутреннего рынка неожиданный сюрприз. Уже в 2026 году компания планирует начать продажи сразу трех моделей, которые сегодня собираются исключительно на американских заводах. Речь идет о полноразмерном пикапе Tundra, семиместном кроссовере Highlander и седане Camry. Как сообщает Nikkei Shimbun, этот шаг может стать одним из самых необычных решений бренда за последние годы.
Возвращение Camry на родину выглядит особенно символично. Еще недавно Toyota свернула продажи этой модели в Японии из-за снижения интереса к классическим седанам. Однако в США Camry по-прежнему остается одной из самых востребованных машин в своем классе. Теперь японские автолюбители получат возможность приобрести Camry, выполненную по американским стандартам, что наверняка добавит ей индивидуальности на фоне привычных для Японии автомобилей.
Highlander, который в Японии будет продаваться под именем Kluger, также возвращается после долгого перерыва. Последний раз эта модель официально предлагалась японским покупателям в 2007 году. С тех пор рынок заметно изменился: кроссоверы и SUV стали популярнее минивэнов, и Toyota явно рассчитывает, что Highlander сможет занять нишу семейных автомобилей для тех, кто ищет простор и универсальность.
Самым неожиданным решением стал выбор пикапа Tundra для японского рынка. Этот автомобиль олицетворяет американский подход к автомобилестроению: внушительные размеры, мощный двигатель и акцент на практичность. В Японии такие машины всегда были редкостью, но Toyota уверена, что найдутся покупатели, которым по душе американский стиль и возможности пикапа. Возможно, Tundra станет выбором для тех, кто хочет выделиться на дороге или ищет рабочий автомобиль с характером.
Пока что подробности о комплектациях, ценах и способах реализации новых моделей держатся в секрете. Ожидается, что компания раскроет все детали ближе к старту продаж. Тем не менее, уже сейчас понятно: Toyota делает ставку на расширение ассортимента за счет обратного импорта, что может стать новым трендом для японского авторынка. В условиях глобализации и меняющихся предпочтений покупателей такой шаг выглядит вполне логичным и даже смелым.
