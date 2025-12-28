Почему Toyota решилась на обратный импорт и что ждет японский рынок – неожиданный ход или новый тренд

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 декабря 2025, 05:14

Toyota начнет продавать американские Tundra, Highlander и Camry в Японии с 2026 года

Toyota начнет продавать американские Tundra, Highlander и Camry в Японии с 2026 года

Почему Toyota решилась на обратный импорт и что ждет японский рынок – неожиданный ход или новый тренд

Toyota начнет продавать американские Tundra, Highlander и Camry в Японии с 2026 года

Toyota готовит необычный шаг для японского рынка. В 2026 году появятся три модели из США. Это Tundra, Highlander и Camry. Решение удивило многих. Подробности пока держатся в секрете. Ожидается, что новинки вызовут интерес у покупателей.

Toyota готовит необычный шаг для японского рынка. В 2026 году появятся три модели из США. Это Tundra, Highlander и Camry. Решение удивило многих. Подробности пока держатся в секрете. Ожидается, что новинки вызовут интерес у покупателей.

Японский автогигант Toyota готовит для внутреннего рынка неожиданный сюрприз. Уже в 2026 году компания планирует начать продажи сразу трех моделей, которые сегодня собираются исключительно на американских заводах. Речь идет о полноразмерном пикапе Tundra, семиместном кроссовере Highlander и седане Camry. Как сообщает Nikkei Shimbun, этот шаг может стать одним из самых необычных решений бренда за последние годы.

Возвращение Camry на родину выглядит особенно символично. Еще недавно Toyota свернула продажи этой модели в Японии из-за снижения интереса к классическим седанам. Однако в США Camry по-прежнему остается одной из самых востребованных машин в своем классе. Теперь японские автолюбители получат возможность приобрести Camry, выполненную по американским стандартам, что наверняка добавит ей индивидуальности на фоне привычных для Японии автомобилей.

Highlander, который в Японии будет продаваться под именем Kluger, также возвращается после долгого перерыва. Последний раз эта модель официально предлагалась японским покупателям в 2007 году. С тех пор рынок заметно изменился: кроссоверы и SUV стали популярнее минивэнов, и Toyota явно рассчитывает, что Highlander сможет занять нишу семейных автомобилей для тех, кто ищет простор и универсальность.

Самым неожиданным решением стал выбор пикапа Tundra для японского рынка. Этот автомобиль олицетворяет американский подход к автомобилестроению: внушительные размеры, мощный двигатель и акцент на практичность. В Японии такие машины всегда были редкостью, но Toyota уверена, что найдутся покупатели, которым по душе американский стиль и возможности пикапа. Возможно, Tundra станет выбором для тех, кто хочет выделиться на дороге или ищет рабочий автомобиль с характером.

Пока что подробности о комплектациях, ценах и способах реализации новых моделей держатся в секрете. Ожидается, что компания раскроет все детали ближе к старту продаж. Тем не менее, уже сейчас понятно: Toyota делает ставку на расширение ассортимента за счет обратного импорта, что может стать новым трендом для японского авторынка. В условиях глобализации и меняющихся предпочтений покупателей такой шаг выглядит вполне логичным и даже смелым.

Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р), Toyota Tundra, Toyota Highlander
Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пятигорск Тюмень Саратовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться