13 марта 2018, 22:05
Toyota намекнула на новый RAV4
Toyota опубликовала первый официальный тизер RAV4 пятого поколения. Премьера кроссовера намечена на 28 марта и пройдет в рамках международного автосалона в Нью-Йорке.
|Toyota RAV4 Style 2.5 AT 4x4
|2.5 л, 180 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 9.4 с, 180 км/ч
|4605 x 1845 x 1670 мм
|полный
|АИ-95, 8.6 л на 100 км
|1 931 000 руб
|Все характеристики
Пятое поколение RAV4, как ожидается, построят на новой масштабируемой платформе Toyota TNGA (Toyota New Global Architecture), также как и новая Camry или C-HR. О силовых агрегатах пока остается только гадать. Camry, следуя за модой, оснащают турбомоторами. Поэтому вполне возможно, что аналогичные двигатели достанутся и RAV4. Но в любом случае Toyota будет стремиться к более экономичным двигателям. Например, сейчас ее гибриды потребляют до 7 литров на 100 км пробега.
Текущее поколение кроссовера было представлено в 2012 году и в 2015-ом пережило рестайлинг. Сейчас на российском рынке Toyota RAV4 предлагается с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с, 2,5-литровым агрегатом мощностью 180 л.с. и 150-сильным турбодизелем объемом 2,2 литра. Стоимость версии с базовым двигателем начинается от 1 449 000 рублей.
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Отзывы по теме
| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже поубавилось ...
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| Кому: фиалка Ну для начала и б.у. сгодится. Наберетесь опыта вождения, почувствуете уверенность за рулем, тогда и можно покупать новый авто. Хотя если денег не жалко совсем, и переживать в случае чего не будете, то можете и новенькую брать. Но такое практикуется редко. Да и правильно делаете, что ...
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