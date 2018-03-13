13 марта 2018, 22:05

Toyota намекнула на новый RAV4

Toyota опубликовала первый официальный тизер RAV4 пятого поколения. Премьера кроссовера намечена на 28 марта и пройдет в рамках международного автосалона в Нью-Йорке.
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Toyota намекнула на новый RAV4 Toyota RAV4
Toyota RAV4 Style 2.5 AT 4x4
2.5 л, 180 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 9.4 с, 180 км/ч
4605 x 1845 x 1670 мм
полный
АИ-95, 8.6 л на 100 км
1 931 000 руб
Все характеристики
Конечно, по затемненному силуэту очень трудно судить о внешности RAV4 нового поколения. Но можно предположить, что дизайн кроссовера выполнен в духе концепт-кара FT-AC (на втором фото), представленного на мотор-шоу в Лос-Анджелесе в прошлом году. Автомобиль может похвастаться изящным профилем с изогнутым капотом, массивной радиаторной решеткой и спойлером на крыше, который придает ему спортивный вид.

Пятое поколение RAV4, как ожидается, построят на новой масштабируемой платформе Toyota TNGA (Toyota New Global Architecture), также как и новая Camry или C-HR. О силовых агрегатах пока остается только гадать. Camry, следуя за модой, оснащают турбомоторами. Поэтому вполне возможно, что аналогичные двигатели достанутся и RAV4. Но в любом случае Toyota будет стремиться к более экономичным двигателям. Например, сейчас ее гибриды потребляют до 7 литров на 100 км пробега. 

Текущее поколение кроссовера было представлено в 2012 году и в 2015-ом пережило рестайлинг. Сейчас на российском рынке Toyota RAV4 предлагается с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с, 2,5-литровым агрегатом мощностью 180 л.с. и 150-сильным турбодизелем объемом 2,2 литра. Стоимость версии с базовым двигателем начинается от 1 449 000 рублей.
Новинки и концепт кары Тойота РАВ 4, RAV 4, РАВ4, РАФ 4
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Форум Toyota RAV 4
| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже поубавилось ...
Александр
Стала известна цена «приключенческого» RAV4
Его бы в российской глубинке проверить, вот где настоящие приключения.
Вася
я "чайник"- права год назад, вод.стаж - 0. ЧТО КУПИТЬ?
| Кому: фиалка Ну для начала и б.у. сгодится. Наберетесь опыта вождения, почувствуете уверенность за рулем, тогда и можно покупать новый авто. Хотя если денег не жалко совсем, и переживать в случае чего не будете, то можете и новенькую брать. Но такое практикуется редко. Да и правильно делаете, что ...
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Toyota намекнула на новый RAV4
{{params_57868}}Конечно, по затемненному силуэту очень трудно судить о внешности RAV4 нового поколения. Но можно предположить, что дизайн кроссовера выполнен в духе концепт-кара FT-AC (на втором фото), представленного на мотор-шоу в Лос-Анджелесе в прошлом году. Автомобиль может похвастаться изящным профилем с изогнутым капотом, массивной радиаторной решеткой и спойлером на крыше, который придает ему спортивный вид.Пятое поколение RAV4, как ожидается, построят на новой масштабируемой платформе Toyota TNGA (Toyota New Global Architecture), также как и новая Camry или C-HR. О силовых агрегатах пока остается только гадать. Camry, следуя за модой, оснащают турбомоторами. Поэтому вполне возможно, что аналогичные двигатели достанутся и RAV4. Но в любом случае Toyota будет стремиться к более экономичным двигателям. Например, сейчас ее гибриды потребляют до 7 литров на 100 км пробега. Текущее поколение кроссовера было представлено в 2012 году и в 2015-ом пережило рестайлинг. Сейчас на российском рынке Toyota RAV4 предлагается с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с, 2,5-литровым агрегатом мощностью 180 л.с. и 150-сильным турбодизелем объемом 2,2 литра. Стоимость версии с базовым двигателем начинается от 1 449 000 рублей.
2018-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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