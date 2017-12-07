7 декабря 2017, 13:01
Toyota намерена выпустить доступный городской кроссовер
На проходящем в Лос-Анджелесе автосалоне глава североамериканского подразделения Toyota Джек Холлис объявил о разработке абсолютно нового паркетника, который появится в модельном ряду бренда через 2-3 года.
Господин Холлис уточнил, что новинка по своим размерам будет соответствовать кроссоверу C-HR (нижнее фото), но в плане дизайна продолжит ряд, начатый концептами FT-4X, TJ Cruiser и FT-AC.
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Предположительно, автомобиль получит новый 4-цилиндровый бензиновый мотор Inline, хотя не исключен и гибридный вариант (особенно для европейского рынка). Кроме того, опционально будет доступна полноприводная модификация.
По словам топ-менеджера, появление новинки окажет влияние на все SUV бренда следующего поколения, в том числе RAV4. При этом машина задумана как максимально доступная, то есть её стартовая цена не превысит 20 000 USD (для сравнения: стоимость базовой версии кроссовера C-HR в США составляет $23 500). Кстати, в ближайшее время не исключено появление этой модели в России – в представительстве бренда уже подготовились к ее выводу на отечественный рынок, пройдя необходимые процедуры сертификации).
Напомним, что на последнем крупном мотор-шоу 2017 года Toyota представила концептуальный внедорожник FT-AC (на видео) с футуристичным экстерьером и огромным набором опций, многие из которых уникальны.
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Отзывы по теме
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Вот везет людям там, и зарплаты в среднем больше, и машины стоят дешевле, и выбора больше. У нас даже если и начнут официально их продавать, то для 90% граждан это будет неподъемная цена. Я катался на Хайландере 2004 года, машина была не моя, конечно крутой такой внедорожник, но дорогой. Я уже не говорю ...
У моего дядьки такая машина, 2014 год, брал новую прямо из Японии, получалось выигрыш 10% от стоимости в местных салонах. Я на ней не катался, но по внешнему виду машина выглядит "по-богатому". Хотя лично я не разбираюсь в этих внедорожниках от Тойоты. Их уже столько, что непонятно какая для чего выпускалась ...
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