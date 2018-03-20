20 марта 2018, 17:25

Toyota научила Prius ездит на спирте

Toyota представила в Бразилии гибридный прототип Prius Hybrid FFV, который можно заправлять как обычным бензином, так и спиртом, произведенным из сахарного тростника. Биоэтанол (топливо E100) очень распространен в Бразилии. На нем могут ездить две трети автомобилей.
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  Toyota научила Prius ездит на спирте Toyota Prius Toyota научила Prius ездит на спирте
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Адаптировав хэтчбек к работе на спирте, в Toyota хотят приучить жителей Бразилии к гибридам, а заодно сократить выбросы выхлопных газов в атмосферу и использовать топливо из стопроцентно возобновляемого источника. В ситуации с биоэтанолом это особенно актуально. Ведь это топливо вырабатывается из растений. Растения, в свою очередь, поглощают углекислый газ из воздуха, восстанавливая общий баланс.

Гибридный спирт-электрический Приус – это результат 3-хлетней совместной работы сотрудников бразильского бюро Toyota и головного офиса компании в Японии. В настоящее время идут ходовые испытания прототипа. Динамические характеристики модели пока держатся в секрете, как и его расход топлива. Суммарная мощность стандартной гибридной силовой установки Prius, состоящей из 1,8-литрового бензинового мотора и электродвигателя, составляет 122 л.с.

Toyota Prius Flex можно заправлять и бензином, но все-таки основным топливом для него должен стать биоэтанол. Поэтому модель, без сомнения, сможет рассчитываться на налоговые льготы и поддержку правительства, которое поощряет развитие автотранспорта, работающего на растительном топливе.
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Отзывы по теме
Форум Toyota Prius
Как и все машины марки Тойота, Тойота Приус достаточно комфортный и дорогой автомобиль. У меня Тойота Приус 2006 г.в., стоит гибридный двигатель, т.е. батареи заряжаются при езде и торможении и можно ехать вообще на электричестве. В общем, очень экономичная машинка - малый расход бензина. Единственное ...
Леонид
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Toyota научила Prius ездит на спирте
{{material_122808}}Адаптировав хэтчбек к работе на спирте, в Toyota хотят приучить жителей Бразилии к гибридам, а заодно сократить выбросы выхлопных газов в атмосферу и использовать топливо из стопроцентно возобновляемого источника. В ситуации с биоэтанолом это особенно актуально. Ведь это топливо вырабатывается из растений. Растения, в свою очередь, поглощают углекислый газ из воздуха, восстанавливая общий баланс.Гибридный спирт-электрический Приус – это результат 3-хлетней совместной работы сотрудников бразильского бюро Toyota и головного офиса компании в Японии. В настоящее время идут ходовые испытания прототипа. Динамические характеристики модели пока держатся в секрете, как и его расход топлива. Суммарная мощность стандартной гибридной силовой установки Prius, состоящей из 1,8-литрового бензинового мотора и электродвигателя, составляет 122 л.с.Toyota Prius Flex можно заправлять и бензином, но все-таки основным топливом для него должен стать биоэтанол. Поэтому модель, без сомнения, сможет рассчитываться на налоговые льготы и поддержку правительства, которое поощряет развитие автотранспорта, работающего на растительном топливе.
2018-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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