20 марта 2018, 17:25
Toyota научила Prius ездит на спирте
Toyota представила в Бразилии гибридный прототип Prius Hybrid FFV, который можно заправлять как обычным бензином, так и спиртом, произведенным из сахарного тростника. Биоэтанол (топливо E100) очень распространен в Бразилии. На нем могут ездить две трети автомобилей.
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Гибридный спирт-электрический Приус – это результат 3-хлетней совместной работы сотрудников бразильского бюро Toyota и головного офиса компании в Японии. В настоящее время идут ходовые испытания прототипа. Динамические характеристики модели пока держатся в секрете, как и его расход топлива. Суммарная мощность стандартной гибридной силовой установки Prius, состоящей из 1,8-литрового бензинового мотора и электродвигателя, составляет 122 л.с.
Toyota Prius Flex можно заправлять и бензином, но все-таки основным топливом для него должен стать биоэтанол. Поэтому модель, без сомнения, сможет рассчитываться на налоговые льготы и поддержку правительства, которое поощряет развитие автотранспорта, работающего на растительном топливе.
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