Toyota научила Supra дрифтовать в беспилотном режиме: вы удивитесь, узнав зачем
Фото: Toyota
{{material_}}Инженеры исследовательского института Toyota (Toyota Research Institute, TRI) обучили спорткар дифтовать в беспилотном режиме, чтобы усовершенствовать системы активной безопасности. Они решили проверить, как алгоритмы будут управлять автомобилем в самых неблагоприятных условиях: в сильный дождь, гололед и других ситуациях, чреватых потерей сцепления с дорогой. Поэтому инженеры создали автономный автомобиль, который намеренно срывался в занос, а затем восстанавливал прежний курс.
Каждую 1/20 секунды искусственный интеллект на основе полученных данных от систем автомобиля вычисляет новую траекторию движения, обеспечивая плавный переход от дрифта к обычной езде и обратно. Координаты автомобиля определяются с помощью инерциальной навигации и двух GNSS-антенн. Электроника самостоятельно управляет рулем, педалью газа, сцеплением, секвентальной коробкой передач и тормозами на каждом колесе. В разработке технологии инженерам помогал один из ведущих дрифт-пилотов Японии Кэн Гуси.
Функция беспилотного дрифта вряд ли появится на серийных автомобилях Supra. Однако, технология станет важным этапом на пути создания полностью автономных автомобилей. Автопилот 5 уровня должен уметь управлять автомобилем в любых дорожных и погодных условиях.
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