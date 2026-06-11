Удар по инженерам и потерянные годы работы: как в Toyota хоронят самый технологичный Lexus в истории

11 июня 2026, 09:24
Toyota неожиданно закрыла проект электромобиля Lexus LF-ZC на финальной стадии
Toyota неожиданно закрыла проект электромобиля Lexus LF-ZC на финальной стадии
Toyota Motor сняла с производства перспективный электромобиль Lexus LF-ZC, хотя разработка была почти завершена. Решение принято внезапно, что вызвало вопросы у экспертов и автолюбителей. Почему компания пошла на такой шаг и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.
Новость о том, что Toyota Motor отказалась от выпуска Lexus LF-ZC, стала неожиданностью для многих российских автолюбителей. Причина проста: проект был практически готов к запуску, а сам электромобиль должен был стать одной из самых технологичных новинок последних лет. Для рынка это означает, что ожидать появления революционного Lexus в ближайшее время не стоит, а планы по массовому внедрению новых технологий придется отложить.
Как стало известно, решение о закрытии проекта приняли на одном из ключевых совещаний по продуктовой стратегии. На повестке дня стоял вопрос о вложениях в оборудование для производства LF-ZC, но вместо этого руководство решило полностью остановить проект. Исполнительный вице-президент Toyota Юки Накадзима отметил, что LF-ZC задумывался как электромобиль с передовыми решениями: в конструкции широко использовались легкосплавные литые элементы, созданные по технологии GigaCast, а силовая установка отличалась компактностью и эффективностью. Однако, по словам Накадзимы, точная причина отмены не раскрывается. Можно предположить, что либо себестоимость оказалась слишком высокой, либо компания не уверена в спросе на столь сложную и дорогую модель.
Интересно, что разработка LF-ZC была практически завершена - специалисты вложили в проект много сил и времени, и новость о его закрытии стала для них настоящим ударом. Некоторые из инженеров восприняли решение эмоционально, ведь работа над этим электромобилем велась не один год. Тем не менее, Toyota не собирается полностью отказываться от наработок: часть технологий и инженерных решений будет использована в будущих моделях, хотя и не в полном объеме.
LF-ZC впервые показали публике на Токийском автосалоне осенью 2023 года. Прототип отличался аэродинамичным кузовом длиной 4,75 метра и рекордно низким коэффициентом лобового сопротивления - всего 0,2. По расчетам, серийная версия могла бы проезжать до 1000 километров на одной зарядке, что стало бы серьезным конкурентным преимуществом на рынке электромобилей. Однако теперь эти планы откладываются на неопределенный срок.
Для справки: технология GigaCast, которую планировали внедрить в LF-ZC, позволяет создавать крупные литые детали, что упрощает сборку и снижает вес автомобиля. Подобные решения уже применяют некоторые мировые автогиганты, но массовое внедрение пока остается под вопросом из-за высокой стоимости и технологических сложностей. Решение Toyota может указывать на то, что даже крупные производители вынуждены пересматривать свои стратегии в условиях неопределенного спроса и роста затрат на инновации. В ближайшие годы рынок электромобилей, скорее всего, будет развиваться более осторожно, а новые технологии появляться постепенно, а не революционно.
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