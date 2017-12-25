25 декабря 2017, 18:19

Toyota обновила Alphard

Toyota рассекретила свой рестайлинговый минивен Alphard. Автомобиль получил видоизмененную внешность, а также модернизированный 6-цилиндровый двигатель.
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  Toyota обновила Alphard Toyota Toyota обновила Alphard
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фото
  
Toyota Alphard
Выпускается с 2011 г.
Новый от 2 998 000 до 0 Р
Отзывов: 1
Новый вариант отличается массивной решеткой радиатора, которая теперь проходит почти до самой нижней кромки бампера, и светодиодными фарами головного света с двумя секциями. В салоне обновилась приборная панель, а кресла отныне более комфортные для посадки и высадки пассажиров.

Двигатель объемом 3,5 литра сочетается с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод – передний. В более дорогом варианте исполнения под капотом находится гибридная силовая установка и полный привод.

Уже в «базе» минивен имеет систему предупреждения фронтальных столкновений с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов, систему считывания дорожных знаков и поддержания рядности движения.
Новинки и концепт кары Тойота

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Обсуждение на форуме (1)
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Toyota обновила Alphard
{{model_2208}} Новый вариант отличается массивной решеткой радиатора, которая теперь проходит почти до самой нижней кромки бампера, и светодиодными фарами головного света с двумя секциями. В салоне обновилась приборная панель, а кресла отныне более комфортные для посадки и высадки пассажиров.Двигатель объемом 3,5 литра сочетается с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод – передний. В более дорогом варианте исполнения под капотом находится гибридная силовая установка и полный привод.Уже в «базе» минивен имеет систему предупреждения фронтальных столкновений с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов, систему считывания дорожных знаков и поддержания рядности движения.
2017-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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