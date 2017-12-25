25 декабря 2017, 18:19
Toyota обновила Alphard
Toyota рассекретила свой рестайлинговый минивен Alphard. Автомобиль получил видоизмененную внешность, а также модернизированный 6-цилиндровый двигатель.
Toyota Alphard
Выпускается с 2011 г.
Новый от 2 998 000 до 0 Р
Отзывов: 1
Двигатель объемом 3,5 литра сочетается с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод – передний. В более дорогом варианте исполнения под капотом находится гибридная силовая установка и полный привод.
Уже в «базе» минивен имеет систему предупреждения фронтальных столкновений с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов, систему считывания дорожных знаков и поддержания рядности движения.
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