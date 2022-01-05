Toyota обошла по продажам GM: такого удара «генералы» не помнят с 1931 года
Фото: EPA
В минувшем году Toyota реализовала в Соединенных Штатах 2,332 млн новых автомобилей, результат же General Motors - 2,218 млн ед. Таким образом, японцы закончили год с 10-процентным ростом, в то время как американский конкурент отчитался о 13-процентном спаде. Последний раз автопродажи GM были ниже в далеком 2010 году, когда по стране разошлось 2,202 млн новых машин.
Прошлый год был омрачен нехваткой полупроводников, широко используемых в транспортных средствах, что вынудило автопроизводителей сосредоточиться на своих наиболее прибыльных моделях.
Японский автопроизводитель понимает, что нынешний успех на рынке США может и не повториться, при этом использовать достижение 2021 года в какой-либо рекламе не входит в планы компании, добавил Джек Холлис.
Есть комментарий и от GM. Ее представитель Джим Кейн заявил, что у корпорации «был очень сильный год продаж в США», прежде всего, в сегментах полноразмерных внедорожников и пикапов, на которых пришлось сосредоточиться в силу все тех же проблем с поставками полупроводников. «Я бы не торопился, будь я сотрудником Toyota, бить себя в грудь и твердить на каждом углу: «Мы № 1», - заметил г-н Кейн.
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