Toyota объявила цены на Corolla 2022 года, но пока в долларах
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Toyota Corolla дебютировала в США в июне этого года и уже в октябре модель поступит в продажу в местные дилерские центры. Заказать новый японский кроссовер американцы смогут по стартовой цене в 22 195 долларов США (без учета доплаты 1215 долларов США) за переднеприводную модель начального уровня, что в перерасчете на рубли составляет 1,6 млн.
Для американского рынка Corolla Cross будут собирать в США на новом заводе Mazda Toyota Manufacturing в Хантсвилле, штат Алабама, где может производиться до 150 000 экземпляров в год. Первое время автомобиль будет доступен только с одним двигателем. Когда кроссовер дебютировал, автопроизводитель пообещал, что позже предложит гибридную версию.
На данный момент 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 169 лошадиных сил (126 киловатт) и 150 фунт-футов (203 ньютон-метра) является единственным вариантом. В стандартной комплектации идет передний привод, за полный придется доплатить 1300 долларов.
Базовая комплектация L оснащена семидюймовым мультимедийным экраном, светодиодными фарами и задними фонарями, а также двумя портами USB. Самая дорогая модель Corolla Cross 2022 года, которую можно купить без опций — это модель XLE AWD за 27 625 долларов (2 млн рублей). В линейку XLE добавлены 18-дюймовые колеса, 10-позиционное сиденье водителя с электроприводом и двухзонный климат-контроль.
- 375 000 РToyota Corolla 2005 в Москве
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 720 000 РToyota Corolla 2010 в Москве
- 675 000 РToyota Corolla 2008 в Москве
- 1 220 000 РToyota Corolla 2015 в Москве
- 1 439 000 РToyota Corolla 2016 в Москве
- 490 000 РToyota Corolla 2004 в Москве
- 330 000 РToyota Corolla 2005 в Москве
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