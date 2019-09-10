10 сентября 2019, 15:24
Toyota объявила о скидках до 450 000 рублей
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Фото: Toyota
Начиная с середины сентября, в течение двух недель при покупке внедорожников Toyota будут действовать специальные выгодные условия: скидки и сниженные кредитные ставки. Выгода при покупке Toyota Land Cruiser 200 составит почти полмиллиона рублей.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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При покупке Toyota Land Cruiser Prado максимальная скидка от рекомендованной розничной цены может составить 300 000 рублей: 150 000 рублей скидка при покупке любой комплектации автомобиля 2019 года плюс 150 000 рублей скидка по трейд-ин. Вседорожник Toyota Fortuner можно будет купить минимум за 1 822 000 рублей или на 350 000 рублей дешевле (100 000 рублей сезонная скидка и 250 000 скидка по трейд-ин). Сезонных скидок на пикапы Toyota Hilux не предусмотрено, а скидка по трейд-ин составит 150 000 рублей.
Кроме того, российским покупателям внедорожников Toyota предлагают кредитную программу «Внедорожник за 6,5» со ставкой, сниженной до 6,5% годовых и минимальным первым взносом в размере 20%. Предложение распространяется на внедорожники Toyota Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Fortuner и Toyota Hilux. Кредит дается на 12 месяцев. Требуется обязательно застраховать автомобиль по КАСКО только по двум ключевым рискам: «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель/Тотал».
Продолжают действовать в сентябре интересные предложения и на покупку других моделей Toyota. Например, кредитная ставка для Toyota RAV4 снижена до 4%, а выгода по трейд-ин составляет максимум 200 000 рублей. На кроссовер Toyota C-HR максимальная скидка составляет 200 000 рублей (100 000 рублей по трейд-ин и 100 000 рублей специальная скидка), а кредитная ставка – от 7,5%. При покупке седанов Camry скидка по трейд-ин в размере 150 000 рублей суммируется со скидкой по программе лояльности за верность марке (50 000 рублей). И, наконец, покупатели седанов Corolla могут рассчитывать на 75 000 рублей скидки за трейд-ин и 100 000 рублей скидки при оформлении кредита и страховок.
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Комментарии пользователей
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