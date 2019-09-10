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10 сентября 2019, 15:24

Toyota объявила о скидках до 450 000 рублей

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Фото: Toyota
Начиная с середины сентября, в течение двух недель при покупке внедорожников Toyota будут действовать специальные выгодные условия: скидки и сниженные кредитные ставки. Выгода при покупке Toyota Land Cruiser 200 составит почти полмиллиона рублей.
Toyota объявила о скидках до 450 000 рублей

Фото: Toyota

Toyota объявила о скидках до 450 000 рублей

Фото: Toyota

Toyota объявила о скидках до 450 000 рублей

Фото: Toyota

Toyota объявила о скидках до 450 000 рублей

Фото: Toyota

Toyota объявила о скидках до 450 000 рублей

Фото: Toyota

Toyota объявила о скидках до 450 000 рублей

Фото: Toyota

Toyota объявила о скидках до 450 000 рублей

Фото: Toyota

Toyota объявила о скидках до 450 000 рублей
Toyota объявила о скидках до 450 000 рублей
Toyota объявила о скидках до 450 000 рублей
Toyota объявила о скидках до 450 000 рублей
Toyota объявила о скидках до 450 000 рублей
Toyota объявила о скидках до 450 000 рублей
Toyota объявила о скидках до 450 000 рублей
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Специальные условия на покупку автомобилей Toyota будут действовать с 14 по 30 сентября. Наибольшую выгоду смогут получить покупатели внедорожников Toyota Land Crusier 200. К сезонной скидке в 150 000 рублей добавляется скидка по трейд-ин до 300 000 рублей. Итого - минус 450 000 рублей. Таким образом, в течение ближайших двух недель приобрести легендарный Land Crusier 200 можно будет по цене от 4 425 000 рублей.

При покупке Toyota Land Cruiser Prado максимальная скидка от рекомендованной розничной цены может составить 300 000 рублей: 150 000 рублей скидка при покупке любой комплектации автомобиля 2019 года плюс 150 000 рублей скидка по трейд-ин. Вседорожник Toyota Fortuner можно будет купить минимум за 1 822 000 рублей или на 350 000 рублей дешевле (100 000 рублей сезонная скидка и 250 000 скидка по трейд-ин). Сезонных скидок на пикапы Toyota Hilux не предусмотрено, а скидка по трейд-ин составит 150 000 рублей.

Кроме того, российским покупателям внедорожников Toyota предлагают кредитную программу «Внедорожник за 6,5» со ставкой, сниженной до 6,5% годовых и минимальным первым взносом в размере 20%. Предложение распространяется на внедорожники Toyota Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Fortuner и Toyota Hilux. Кредит дается на 12 месяцев. Требуется обязательно застраховать автомобиль по КАСКО только по двум ключевым рискам: «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель/Тотал».

Продолжают действовать в сентябре интересные предложения и на покупку других моделей Toyota. Например, кредитная ставка для Toyota RAV4 снижена до 4%, а выгода по трейд-ин составляет максимум 200 000 рублей. На кроссовер Toyota C-HR максимальная скидка составляет 200 000 рублей (100 000 рублей по трейд-ин и 100 000 рублей специальная скидка), а кредитная ставка – от 7,5%. При покупке седанов Camry скидка по трейд-ин в размере 150 000 рублей суммируется со скидкой по программе лояльности за верность марке (50 000 рублей). И, наконец, покупатели седанов Corolla могут рассчитывать на 75 000 рублей скидки за трейд-ин и 100 000 рублей скидки при оформлении кредита и страховок.

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Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Форум Toyota Yaris
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
Форум Toyota Avensis Verso
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Славик
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Toyota объявила о скидках до 450 000 рублей
{{material_127479}}Специальные условия на покупку автомобилей Toyota будут действовать с 14 по 30 сентября. Наибольшую выгоду смогут получить покупатели внедорожников Toyota Land Crusier 200. К сезонной скидке в 150 000 рублей добавляется скидка по трейд-ин до 300 000 рублей. Итого - минус 450 000 рублей. Таким образом, в течение ближайших двух недель приобрести легендарный Land Crusier 200 можно будет по цене от 4 425 000 рублей.При покупке Toyota Land Cruiser Prado максимальная скидка от рекомендованной розничной цены может составить 300 000 рублей: 150 000 рублей скидка при покупке любой комплектации автомобиля 2019 года плюс 150 000 рублей скидка по трейд-ин. Вседорожник Toyota Fortuner можно будет купить минимум за 1 822 000 рублей или на 350 000 рублей дешевле (100 000 рублей сезонная скидка и 250 000 скидка по трейд-ин). Сезонных скидок на пикапы Toyota Hilux не предусмотрено, а скидка по трейд-ин составит 150 000 рублей.Кроме того, российским покупателям внедорожников Toyota предлагают кредитную программу «Внедорожник за 6,5» со ставкой, сниженной до 6,5% годовых и минимальным первым взносом в размере 20%. Предложение распространяется на внедорожники Toyota Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Fortuner и Toyota Hilux. Кредит дается на 12 месяцев. Требуется обязательно застраховать автомобиль по КАСКО только по двум ключевым рискам: «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель/Тотал».Продолжают действовать в сентябре интересные предложения и на покупку других моделей Toyota. Например, кредитная ставка для Toyota RAV4 снижена до 4%, а выгода по трейд-ин составляет максимум 200 000 рублей. На кроссовер Toyota C-HR максимальная скидка составляет 200 000 рублей (100 000 рублей по трейд-ин и 100 000 рублей специальная скидка), а кредитная ставка – от 7,5%. При покупке седанов Camry скидка по трейд-ин в размере 150 000 рублей суммируется со скидкой по программе лояльности за верность марке (50 000 рублей). И, наконец, покупатели седанов Corolla могут рассчитывать на 75 000 рублей скидки за трейд-ин и 100 000 рублей скидки при оформлении кредита и страховок.
2019-09-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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