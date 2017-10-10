10 октября 2017, 15:35
Toyota оценила Fortuner в 2 599 000 рублей
Российские дилеры Toyota начинают принимать заказы на новый автомобиль Fortuner. На старте продаж модель будет предлагаться c безальтернативным сочетанием дизельного 2,8-литрового двигателя и 6-ступенчатой автоматической коробки передач.
Toyota Fortuner
Выпускается с 2005 г.
Отзывов: 1
Комплектация «Престиж» за 2 827 000 рублей дополнительно предлагает кожаную обивку кресел с электроприводом сиденья водителя, систему доступа и запуска двигателя без ключа, электропривод двери багажного отделения и визуальные отличия.
Что касается характеристик «начинки», то 4-цилиндровый двигатель, оснащенный турбиной с изменяемой геометрией, развивает при мощности 177 л. с. крутящий момент в 450 Нм. Позже, в 2018 году, линейка моторов расширится за счет бензинового двигателя объемом 2,7 литра и мощностью 163 л. с.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Для тех, кому реально нравится Toyota Fortuner советую обратить внимание на страницу www.toyta.com.ar там есть модель Toyota SW4. Механика с 3-л дизелем. Выпускают в Аргентине. Супер !!!!!!!!!!!!!!! Для тех кому нравятся "проходимцы" !!!!! А нам тут в Европе "альтернативу" впихивают в виде Прадо. Этому ...
теана и только теана список опций будет огромный такого не предложит ни кто
Автомашина "СУППЕР"что надо мне она очень нравится по всем параметрам-чувствуешь себя "мужшиной"с большой буквы
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