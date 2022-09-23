Toyota официально закрывает завод в Петербурге

Ранее мы писали Toyota остановит 10 конвейеров на 7 заводах Компания Toyota Motor в очередной раз готовится приостановить сборку автомобилей. Производственный план на ... Читать далее

С марта 2022 года российский завод Toyota находился в простое. За полгода компания так и не смогла наладить ритмичные поставки комплектующих в нашу страну, поэтому было решено закрыть предприятие. Завод законсервируют. Возможно, со временем найдется покупатель, но автомобили Toyota в Шушарах выпускать уже точно не будут, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией. Сокращения затронут как работников предприятия, так и московский офис Toyota. В качестве компенсации людям обещают повышенные выплаты, минимум по 12 окладов.

Напомним, российский завод Toyota заложили в 2005 году, причем первый камень в основание фундамента заложил лично президент Владимир Путин. Предприятие стало первым автозаводом в Санкт-Петербурге. Серийное производство стартовало в 2007 году. Позднее в городе открыли свои заводы Nissan и Hyundai. Оба они сейчас находятся в простое.

Фото: Toyota

В Toyota подчеркнули, что для владельцев автомобилей Toyota и Lexus ничего не изменится. Дилерская сеть сохраняется, а компания не отказывается от своих гарантийных обязательств и послепродажного обслуживания.

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