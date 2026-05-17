Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

17 мая 2026, 18:49

Зачем Toyota регистрирует в России названия Fortuner и Land Cruiser

Toyota неожиданно зарегистрировала в России пять новых товарных знаков, несмотря на уход с рынка. Какие модели попали в список, что это может значить для будущего бренда и почему автолюбителям стоит обратить внимание на этот шаг - разбираемся в деталях.

Регистрация новых товарных знаков Toyota в России стала неожиданным событием для многих автолюбителей. Несмотря на то, что японский автогигант официально прекратил производство и продажи в стране еще несколько лет назад, компания решила защитить права на свои ключевые модели. Это решение может повлиять на рынок, ведь речь идет о таких популярных названиях, как Lexus LX700h, Fortuner, Land Cruiser, BZ4X и Corolla Cross.

Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент весной 2025 года напрямую из Японии, выяснил ТАСС. Все товарные знаки оформлены по 12 классу МКТУ, который охватывает легковые автомобили и сопутствующую технику. Срок действия каждого знака - 10 лет, что говорит о долгосрочных планах по сохранению контроля над брендом на территории России. Такой шаг позволяет Toyota не только защититься от возможных подделок, но и сохранить за собой право на возвращение или сотрудничество с местными партнерами в будущем.

Напомним, что в сентябре 2022 года Toyota объявила о закрытии своего завода в Санкт-Петербурге, рассчитанного на выпуск 100 тысяч машин ежегодно. После этого многие эксперты считали, что бренд окончательно уходит с российского рынка. Однако регистрация новых товарных знаков показывает, что компания не теряет интерес к российским потребителям и продолжает следить за ситуацией.

По словам главы Роспатента Юрия Зубова, зарубежные производители стараются не только регистрировать, но и своевременно продлевать свои товарные знаки в России. Это делается для защиты от недобросовестных игроков, которые могут использовать известные названия для продажи неоригинальной продукции. Такая практика стала особенно актуальной после ухода крупных брендов из страны, когда на рынке появились многочисленные аналоги и копии.

Интересно, что подобные действия крупных автоконцернов вызывают вопросы у российских водителей: стоит ли ждать возвращения официальных поставок или речь идет лишь о юридической формальности? Как отмечают специалисты, регистрация товарных знаков - это прежде всего инструмент защиты интеллектуальной собственности. Но в условиях нестабильного рынка и постоянных изменений в законодательстве такой шаг может стать первым сигналом к возможному возвращению бренда или запуску новых совместных проектов.

Таким образом, ситуация с регистрацией товарных знаков показывает, как автопроизводители адаптируются к новым реалиям.

Таким образом, регистрация новых товарных знаков Toyota в России - это не просто формальность, а важный шаг, который может повлиять на рынок и интересы автолюбителей. Следить за подобными изменениями стоит всем, кто планирует покупку или обслуживание автомобилей японских марок в ближайшие годы.

Упомянутые марки: Toyota, Lexus
