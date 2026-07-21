800 исков за год: скандал с Toyota вскрыл масштаб проблемы цифрового слежения в автоиндустрии

21 июля 2026, 12:58
Toyota оказалась в центре судебного спора из-за сбора данных пользователей
Toyota оказалась в центре судебного спора из-за сбора данных пользователей
Toyota вновь оказалась в фокусе внимания: в Калифорнии против компании подан иск, связанный с обработкой данных посетителей сайта. В чем суть претензий, какие риски для автогиганта и почему этот случай может стать прецедентом для всей отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто задумывается, как часто автопроизводители используют цифровые инструменты для сбора информации.
Для российских автомобилистов эта новость может стать тревожным сигналом: даже крупнейшие мировые бренды, такие как Toyota, сталкиваются с серьезными юридическими последствиями из-за работы с персональными данными. В условиях, когда цифровые технологии все глубже проникают в автомобильную сферу, вопросы конфиденциальности выходят на первый план.
Как сообщает Autonews, в Верховный суд округа Лос-Анджелес поступил иск против Toyota. Причина - компания, по утверждению истцов, продолжала отслеживать действия пользователей на своем сайте, несмотря на их отказ от сторонних cookie через специальный баннер. В документах указано, что собирались данные о сетевой активности, устройствах, онлайн-идентификаторах и другая информация, используемая для таргетированной рекламы.
Юридическая основа иска - Калифорнийский закон о вторжении в частную жизнь (CIPA), действующий с 1967 года. В последние годы этот нормативный акт стал особенно востребованным для защиты прав пользователей в цифровой среде. Только за 2025 год было подано более 800 аналогичных исков против различных компаний, что говорит о растущем внимании к теме цифрового слежения.
Интересно, что Toyota - не единственный автопроизводитель, оказавшийся в подобной ситуации. Ранее в США уже рассматривались дела против Forbes Media и Los Angeles Times, которые завершились многомиллионными компенсациями. В автомобильной индустрии также был случай с General Motors, когда владельцы подали иск из-за технических проблем, но теперь на повестке - вопросы цифровой безопасности.
На момент публикации ни представители Toyota, ни истцы не выступили с официальными заявлениями. Однако эксперты отмечают, что подобные процессы могут привести к ужесточению требований к обработке данных не только в США, но и в других странах, включая Россию. Для автолюбителей это означает, что привычные онлайн-сервисы и сайты дилеров могут измениться: появятся новые уведомления, а сбор информации станет более прозрачным.
В качестве справки: Калифорнийский закон о вторжении в частную жизнь (CIPA) был принят еще в 1967 году, но его актуальность только растет на фоне цифровизации. В последние годы суды все чаще рассматривают дела, связанные с онлайн-отслеживанием, и практика показывает, что даже крупные компании вынуждены идти на мировые соглашения. Этот тренд может затронуть и российский рынок, где вопросы защиты персональных данных становятся все более значимыми для потребителей.
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