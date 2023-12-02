Toyota остановила конвейеры в Китае из-за низких продаж
Автомобили Toyota пользуются устойчивым спросом на большинстве крупнейших автомобильных рынков мира, включая США и Европу, но в Китае японский производитель столкнулся с падением продаж. И это довольно серьезный удар. На рынок Поднебесной приходится до 20% общего объема продаж Toyota. С января по октябрь здесь было реализовано 8,5 млн автомобилей Toyota и Lexus, что ниже результатов 2022 года. В первую тройку бестселлеров китайского рынка входят только электрокары, а возглавляет ТОП продаж Tesla Model Y. Концерн Toyota Motor продает в Китае преимущественно модели с ДВС.
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02.12.2023, 20:06
Смертельное ДТП под Москвой попало на видео: дальнобойщик уснул за рулем
В ночь на субботу, 2 декабря, на 34-м километре Киевского шоссе произошло огненное ДТП с участием большегруза, эвакуатора, кроссовера Volkswagen Tiguan и автомобиля ГИБДД. В результате два человека погибли.Читать далее
-
01.12.2023, 17:01
Дерзкий угон BMW X5 c паркинга попал на видео (преступников уже поймали)
Петербургские полицейские раскрыли хищение автомобиля BMW X5 c крытого паркинга на Кондратьевском проспекте. Машину нашли через неделю, а спустя два месяца задержали и всю команду угонщиков, которые использовали для совершения преступления раритетный американский эвакуатор.Читать далее
-
01.12.2023, 16:31
Плавают обороты двигателя: возможные причины
Плавающие холостые обороты двигателя игнорировать нельзя. Они свидетельствуют о той или иной неисправности. Эксперты перечислили наиболее вероятные варианты. Определить точную причину поможет своевременная диагностика.Читать далее
-
01.12.2023, 15:57
Lada Niva получила ABS и мотор Евро-5 (и серьезно подорожала)
АвтоВАЗ официально объявил о начале серийного производства внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel c антиблокировочной системой тормозов и системой снижения токсичности, соответствующую экологическому стандарту Евро-5.Читать далее
-
01.12.2023, 14:57
В России стартовали продажи нового стильного седана
Китайская марка Livan объявила о начале продаж нового седана Livan S6Pro. Покупатели смогут выбирать из трех уровней оснащения и двух версий 1,5-литрового турбомотора, который способен переваривать 92-й бензин.Читать далее
-
01.12.2023, 12:19
Первые пикапы Tesla Cybertruck вручили клиентам: серийный автомобиль не соответствует обещаниям Илона Маска
Накануне, вечером 30 ноября, в торжественной обстановки первые десять покупателей получили свои долгожданные электрические пикапы Tesla Cybertruck. На этом же мероприятии были озвучены технические характеристики и цены новинки. Многие были разочарованы.Читать далее
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