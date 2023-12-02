Toyota остановила конвейеры в Китае из-за низких продаж

Ранее мы писали Toyota уволила 1000 сотрудников совместного предприятия в Китае Массовое увольнение рабочих произошло в минувшие выходные на совместном предприятии японской компании Toyota ... Читать далее

Компания Toyota сталкивается в Китае с падением спроса на свои машины. Летом компания приняла решение уволить тысячу сотрудников совместного предприятия с GAC в Гуанчжоу. Сейчас стало известно о продлении приостановок конвейеров на совместном предприятии с FAW в Тяньцзине, пишет Reuters . Ранее объемы производства были пересмотрены на октябрь и ноябрь, но компания была вынуждена продлить приостановки еще на 3 месяца.

Автомобили Toyota пользуются устойчивым спросом на большинстве крупнейших автомобильных рынков мира, включая США и Европу, но в Китае японский производитель столкнулся с падением продаж. И это довольно серьезный удар. На рынок Поднебесной приходится до 20% общего объема продаж Toyota. С января по октябрь здесь было реализовано 8,5 млн автомобилей Toyota и Lexus, что ниже результатов 2022 года. В первую тройку бестселлеров китайского рынка входят только электрокары, а возглавляет ТОП продаж Tesla Model Y. Концерн Toyota Motor продает в Китае преимущественно модели с ДВС.

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