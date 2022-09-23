Toyota остановит 10 конвейеров на 7 заводах
В большей степени сокращение производства ударит по сборке кроссоверов Toyota RAV4. В продолжительный простой отправятся конвейеры завода Toyota Takaoka, где выпускают кроссоверы RAV4 и Harrier, а также две линии предприятия Toyota Industries, где идет сборка бензиновых и гибридных RAV4. В обоих случаях пауза растянется на 12 рабочих дней.
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В ночь на вторник, 13 сентября на автодороге Тюмень – Омск в условиях недостаточной видимости произошло три одинаковых аварии. Причиной во всех случаях стала невнимательность водителей и несоблюдение безопасной дистанции.Читать далее
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-
13.09.2022, 08:34
Три однотипных ДТП перекрыли движение по трассе Тюмень – Омск
В ночь на вторник, 13 сентября на автодороге Тюмень – Омск в условиях недостаточной видимости произошло три одинаковых аварии. Причиной во всех случаях стала невнимательность водителей и несоблюдение безопасной дистанции.Читать далее
-
07.09.2022, 16:44
Самые надежные кроссоверы до 2 млн рублей
Автомобильный эксперт Петр Баканов назвал самые надежные кроссоверы в возрасте до 5 лет, которые стоят не дороже 2 млн рублей. Лидерами стали сразу несколько моделей Renault и Hyundai.Читать далее
-
14.08.2022, 10:53
9 самых надежных и экономичных кроссоверов
По мере роста цен на бензин топливная экономичность автомобиля приобретает не менее важное значение, чем его надежность. Эксперты протестировали 129 кроссоверов и выбрали девять, которые сочетают в себе оба этих качества.Читать далее
-
11.08.2022, 11:32
Подержанные автомобили в Японии впервые стоят дороже новых
Японское издание Nikkei рассказало о парадоксальной тенденции, наметившейся на местном авторынке. Подержанные автомобили нередко стоят существенно дороже, чем дилеры просят за новые машины.Читать далее
-
11.08.2022, 10:14
Toyota RAV4 стала в США бестселлером легкового сегмента
В июле американские дилеры реализовали чуть более миллиона новых легковых автомобилей или на 12% меньше, чем годом ранее. Все пять первых мест в рейтинге продаж заняли японские модели.Читать далее
-
01.08.2022, 13:41
Эксперты пересчитали в России все кроссоверы и внедорожники и назвали самые популярные
Аналитики агентства «Автостат-Инфо» изучили статистику по зарегистрированным в России автомобилям сегмента SUV. Таких набралось более 12 млн единиц. Наиболее популярны кроссоверы и внедорожники в столичном регионе и в Санкт-Петербурге.Читать далее
- 1 550 000 РToyota RAV4 2012 в Москве
- 660 000 РToyota RAV4 2001 в Москве
- 1 920 000 РToyota RAV4 2018 в Москве
- 1 990 000 РToyota RAV4 2014 в Москве
- 1 619 800 РToyota RAV4 2013 в Москве
- 1 649 800 РToyota RAV4 2013 в Москве
- 1 698 807 РToyota RAV4 2013 в Москве
- 2 425 000 РToyota RAV4 2018 в Москве
- 3 350 000 РToyota RAV4 2021 в Москве
- 1 894 000 РToyota RAV4 2018 в Москве
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