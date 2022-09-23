Toyota остановит 10 конвейеров на 7 заводах

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Глобальный дефицит чипов продолжается, автопроизводители страдают от нехватки электронных компонентов и вынуждены то и дело приостанавливать конвейеры. Компания Toyota Motor опубликовала производственный план на октябрь 2022 года. Объемы придется сократить на 100 000 автомобилей или на 11%. Первоначально планировалось собрать 900 000 машин. Ограничения коснутся 10 линий на 7 автозаводах компании. Всего у Toyota Motor 14 заводов и 28 производственных конвейеров.

В большей степени сокращение производства ударит по сборке кроссоверов Toyota RAV4. В продолжительный простой отправятся конвейеры завода Toyota Takaoka, где выпускают кроссоверы RAV4 и Harrier, а также две линии предприятия Toyota Industries, где идет сборка бензиновых и гибридных RAV4. В обоих случаях пауза растянется на 12 рабочих дней.

Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р ) , Toyota Harrier

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