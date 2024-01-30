Toyota остановит 4 автозавода из-за проблем с дизельными моторами

01.02.2024, 13:36

ГИБДД открыла сезон охоты на нарушителей, которые не платят штрафы. Что им грозит

Накануне в МВД России прошло межведомственное совещание, на котором подвели итоги работы по повышению безопасности дорожного движения за 2023 год. Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал и о планах по борьбе со злостными нарушителями и неплательщиками штрафов в 2024 году.Читать далее